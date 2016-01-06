Olmypus'un Tough serisine yeni üye

Görüntüleme sektörü açısından beklentilerin aksine oldukça hareketli geçen CES 2016 fuarı, Olympus'un yeni fotoğraf makinesine de sahne oldu.





Olympus'un duyurduğu yeni fotoğraf makinesi Tough serisine dahil oluyor. TG-870 model isimli makine, özel tasarlanan gövdesi ile her türlü darbeye karşı koyabiliyor, su altında dahi çalışma gösterebiliyor ve -10 derece gibi çok düşük sıcaklıklarda herhangi bir sorun yaşamıyor. Teknik olarak 16MP BSI CMOS sensör ve 5 kat optik yakınlaştırma yapabilen 21-105mm lens ile gelen TG-870, 180 derece hareketli LCD ekranı ile büyük kullanım kolaylığı sunuyor ve söylendiği kadarıyla bu ekran eskiye oranla 1.1 kat daha parlak görüntü verebiliyor.

WiFi teknolojisi ile akıllı cihazlara bağlanabilen ve böylece hem kontrol hem de görüntü aktarımı yapabilen Olympus TG-870, artık düşük kalmasına rağmen Full HD 60p video çekimlerinin altından kalkabiliyor ve gereken bütün işlem gücünü TruePic VII işlemcisinden alıyor. Özel lens yapısıyla su altında bile yüksek kaliteli görüntüler yakalayabilen zorlu şartlara dayanıklı fotoğraf makinesi, dahili flaş birimiyle de düşük ışıkta kullanıcılarına yardımcı olabiliyor ve gelişmiş GPS birimiyle çekimlere konum bilgisi ekleyebiliyor.

Olympus Tough TG-870, Nisan ayında 280$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/7843364437/olympus-stylus-tough-tg-870-brings-next-generation-gps-to-familiar-rugged-compact