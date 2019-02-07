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Ömürlük kalp pili geliştirildi

Günümüzde kullanılan kalp pillerinin belirli aralıklarla yenilenme sorununa çare arayan bilim insanları sonunda çözümü buldu. Detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz
3 ay
2,8b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Özellikle de pacemaker ve defibrilatölerde bulunan implantlara güç veren piller de günlük hayatta kullandığımız piller gibi belirli bir kapasiteye sahipler. Bu sebeple belirli aralıklarla değişim şart.

Vücudumuza implante edilen piller aslında oldukça uzun bir sürede tükeniyor. Öyle ki bu çözümler çoğunlukla 5 yıldan 10 yıla kadar kullanım ömrüne sahip lakin yine de işlem kaçınılmaz.

Komplikasyonların önüne geçilecek 

Pillerin değişiminin getirdiği komplikasyonlar ve işlemin akabinde enfeksiyona meyilin artması nedeniyle de yenisinin takılması bir hayli riskli.
Diğer taraftan özellikle de defibrilatörlerin hayat kurtarıcı görevleri düşünüldüğünde güç kaynağına ihtiyaç mutlak. Zira bu cihazlar hastanın kalp ritmini takip ederek özellikle de kardiyak arrest gibi durumlarda hemen müdahale ederek kalbe elektriksel uyarı veriyor. Yani filmlerde sıkça gördüğünüz şok cihazının benzerini hasta cilt altında taşıyor kabaca.
Ömürlük kalp pili geliştirildi

Bitmeyen pil 

Dartmouth Koleji’nden mühendisler de bu soruna odaklanmışlar. Pilin bir kere yerleştirildikten sonra operasyonun tekrarını önlemek için 10 sent büyüklüğünde, kinetik enerjiyi elektriksel güce dönüştüren bir kit geliştiren ekip modülün anlık izlem yeteneklerine sahip olduğunu da belirtmiş.
Hali hazırda kullanılan cihazlara polimer bir piezoelektrik film eklenilerek elde edilen çözümle hayvan örneklerinde implant pili kalbin hareketlerinden şarj edilebilmiş. Son olarak uzmanların aktardıklarına göre vücudun işlevlerine olumsuz bir etkisi olmayan yeni çözümün 5 yıl gibi oldukça kısa bir süre içerisinde ilk hastalarda kullanılmaya başlanması bekleniyor.
https://www.engadget.com/2019/02/05/self-charging-pacemakers-are-powered-by-patients-heartbeats/ Yorum Yaz
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YesimCirakli 3 ay
Bence de kablosuz şarj özelliği olsa 4-5 yılda bir deri üzerinden şarj etsek daha ekonomik olur.
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9unkarekoku 3 ay
Böyle piller cihaz diğer elektronik cihazlara da gelince dünya çok daha farklı bir yer olabilir.
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tobepeople 3 ay
Aslında yıllar evvel zaten kinetik enerjiyle çalışan şarj kol saati yapılmıştı. Hareketinize göre kendini kuruyordu. Uzun süre hareketsiz kalırsa duruyordu. Ama kalp hiç durmadığından ,kalp krizi geçirmediği sürece durmaz. Yani bunun yeni bulunmuş bir şey olması ve kalbe yakın bir yerde konumlandirmammak asıl hayret verici! Bunun 5 yıl sürmesi ise pil sahiplerinin baskısından olabilir. hatta şimdiye kadar düşünememeleri de ayrı hikaye...
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fhrstw 3 ay
İşte yenilik böyle olur yok iki kat şarjı arttı bilmem ne bunlar yenilik değil helal olsun kim yaptıysa sağlık alanında umarız daha devrimsel hamleler gelmeye devam eder.
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PeYLeR. 3 ay
Bu piller şarj edilemiyor mu?. Kablosuz şarj gibi çözümlerle belli periyotlarda şarj edilse. Bu kite gerek kalmaz.
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Xiaomiseverim 3 ay
Ömrünün kalp pilin kadar olduğu düşünülürse çok da bir farkı yok diğerlerinden
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