Ömürlük kalp pili geliştirildi

Özellikle de pacemaker ve defibrilatölerde bulunan implantlara güç veren piller de günlük hayatta kullandığımız piller gibi belirli bir kapasiteye sahipler. Bu sebeple belirli aralıklarla değişim şart.

Vücudumuza implante edilen piller aslında oldukça uzun bir sürede tükeniyor. Öyle ki bu çözümler çoğunlukla 5 yıldan 10 yıla kadar kullanım ömrüne sahip lakin yine de işlem kaçınılmaz.

Komplikasyonların önüne geçilecek

Pillerin değişiminin getirdiği komplikasyonlar ve işlemin akabinde enfeksiyona meyilin artması nedeniyle de yenisinin takılması bir hayli riskli.

Diğer taraftan özellikle de defibrilatörlerin hayat kurtarıcı görevleri düşünüldüğünde güç kaynağına ihtiyaç mutlak. Zira bu cihazlar hastanın kalp ritmini takip ederek özellikle de kardiyak arrest gibi durumlarda hemen müdahale ederek kalbe elektriksel uyarı veriyor. Yani filmlerde sıkça gördüğünüz şok cihazının benzerini hasta cilt altında taşıyor kabaca.

Bitmeyen pil

https://www.engadget.com/2019/02/05/self-charging-pacemakers-are-powered-by-patients-heartbeats/

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mühendisler de bu soruna odaklanmışlar. Pilin bir kere yerleştirildikten sonra operasyonun tekrarını önlemek için 10 sent büyüklüğünde, kinetik enerjiyi elektriksel güce dönüştüren bir kit geliştiren ekip modülün anlık izlem yeteneklerine sahip olduğunu da belirtmiş.Hali hazırda kullanılan cihazlara polimer bireklenilerek elde edilen çözümle hayvan örneklerinde implant pili kalbin hareketlerinden şarj edilebilmiş. Son olarak uzmanların aktardıklarına göre vücudun işlevlerine olumsuz bir etkisi olmayan yeni çözümüngibi oldukça kısa bir süre içerisinde ilk hastalarda kullanılmaya başlanması bekleniyor.