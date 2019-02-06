El protezinin hareket kabiliyeti ve dokunma hissiyatını artıran implant

Protez eller hâlihazırda, deri üstüne yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla kaslardan gelen sinyallere tepki verecek şekilde kullanılmakta. Ancak bu yöntem, el açıp kapamak gibi çok basit hareketlerin yapılmasına olanak sağlıyor ve dolayısıyla kullanan kişiler de protezden yeterli geribildirim alamıyor. Ancak bu durum AB fonuyla desteklenmiş DeTOP projesi kapsamında tarihe karışmak üzere. Söz konusu proje sayesinde geliştirilen protez el, hastanın koluna yerleştirilen elektrotlardan gelen sinir ve kas sinyallerine tepki verebiliyor.

İsveç Göteborg Sahlgrenska Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alınan bir ampüteye, hareket kabiliyeti yüksek el protezini kullanması maksadıyla mekanik olarak entegre edilmiş nöromüsküler (sinir-kas ile ilgili) bir implant takılmış.

Hastanın ön kol kemiği ve dirsek bölgesine yerleştirilen titanyum implantlar ile 16 adet elektrot bu bölgedeki sinirlere bağlanmış. Bu işlem sonrası sinirlerden alınan sinyallerin robotik el protezinin algılayabileceği komutlara dönüştürüldüğü ifade ediliyor.



Bu sayede daha narin el hareketleri mümkün kılındığı gibi protez vasıtasıyla hastaya duyusal geribildirim de sağlanabildiği belirtiliyor. Bu kapsamda hastaların dokunma hissiyle bir nesneye ne kadar baskı uygulaması gerektiğine karar verebilir hale geleceği de ayrıca vurgulanmış.

Sanal gerçeklik ortamında tecrübe edinimi

Yeni teknolojiyi ilk tecrübe eden hasta hâlihazırda, yeni protezini nasıl kullanacağını sanal gerçeklik ortamı altında tecrübe ediyor. Daha sonraki adım ise protezin günlük hayatta tecrübe edilmesi olacak. Başarılı olduğu ifade edilen ilk operasyon sonrası, diğer hastalar da söz konusu ameliyat için sıraya girmiş durumdalar.

http://www.detop-project.eu/news/the-first-dexterous-and-sentient-hand-prosthesis-has-been-successfully-implanted/