    ABD, kayıp pilotunu kalp atışını saptayarak buldu! Bu teknoloji mümkün mü?

    ABD, İran’da düşürülen F-15E uçağının pilotunu gizli Ghost Murmur aracıyla buldu. Cihazın kilometrelerce uzaktan kalp atışlarını tespit edebileceği iddia ediliyor.

    İddiaya göre geçtiğimiz hafta İran üzerinde düşürülen bir F-15E Strike Eagle savaş uçağının iki mürettebatından biri CIA’in geliştirdiği gizli yapay zeka destekli “Ghost Murmur” adlı bir araç sayesinde kurtarıldı.

    Bilindiği üzere uçak, İran’ın yeni hava savunma sistemi tarafından hedef alındı ve iki mürettebat üyesi de güvenli şekilde fırlatma koltuğu ile atlayarak kurtuldu. Pilot kazadan kısa süre sonra bulundu, ikinci mürettebat üyesi ise yaklaşık 24 saat sonra kurtarıldı.

    Ghost Murmur iddiaları korkutucu seviyede

    New York Pos’a göre Ghost Murmur, kilometrelerce uzaklıktan kalp atışlarını tespit edebiliyor. İddiaya göre aracın yetenekleri büyük bir stadyumda tek bir sesi duymaya benziyor. Bu senaryoda ise stadyum devasa bir çöl. Aracın kayıp bir kişinin çoğu koşulda yerini saptayabildiği vurgulanıyor.

    Ghost Murmur, Lockheed Martin’in gizli araştırma ve geliştirme birimi Skunk Works tarafından geliştirildi. 1943 yılında ileri teknoloji uçak ve savaş uçağı tasarımları için kurulan Skunk Works, günümüzde yüksek riskli gözetim, istihbarat toplama ve casusluk faaliyetleri için yapay zeka yazılımları üretmekle görevli. Kaynaklara göre Ghost Murmur, Lockheed Martin ve ABD ordusu tarafından Black Hawk helikopterlerinde kapsamlı testlerden geçirildi.

    Ancak CIA tarafından sahada ilk kez kullanıldı. Pentagon ve Lockheed Martin resmi bir açıklama yapmazken ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada “çok sofistike” bir cihaz” olarak bahsederek muhtemelen bu yeni teknolojiyi ima etti.

    Kamuoyuna “Dude 44 Bravo” olarak açıklanan kurtarılan asker, ABD Hava Kuvvetleri’nde silah sistemleri subayı olarak görev yapıyor. Pilot, uçağın düşürülmesinin ardından neredeyse iki gün boyunca İran’ın güneyindeki çöl bölgesinde kayıptı. İran Devrim Muhafızları, uçakları yeni bir hava savunma sistemiyle engellediklerini açıklamış ve İran hükümeti pilotun yakalanması için 10 milyar toman (yaklaşık 60.000 dolar) ödül koymuştu.

    Operasyonun sahasının çorak ve bitki örtüsünden yoksun olması nedeniyle elektromanyetik parazitleri minimize edip Ghost Murmur’un etkinliğini artırdığı belirtiliyor. Ayrıca gece termal kontrast sayesinde insan vücudu ile çöl zemini arasındaki sıcaklık farkı, kurtarma ekibine ikinci bir doğrulama katmanı sağlamış olabilir.

    Böyle bir cihaz mümkün mü?

    ABD basınında dillendirilen “Ghost Murmur” cihazı, bazı uzmanlar tarafından ciddi şüpheyle karşılanıyor. Anlaşıldığı kadarıyla araç, “uzun menzilli kuantum manyetometre” teknolojisi kullanıyor.

    Kuantum manyetometreler halihazırda mevcut ve kalp ritim bozukluklarını ölçmek gibi yakın mesafe uygulamalarında kullanılıyorlar. Fakat kalbin oluşturduğu manyetik alan son derece zayıf. Vanderbilt Üniversitesi’nden fizik profesörü John Wikswo, kalbin manyetik alanının göğüs yüzeyinde bile neredeyse algılanamayacak kadar düşük olduğunu, mesafe arttıkça sinyalin hızla zayıfladığını vurguluyor. Bir kilometre uzaklığa gelindiğinde sinyalin gücü milyarda bir seviyesine düşüyor.

    Wikswo ve diğer araştırmacılar, kalbin manyetik alanını tespit etmek için laboratuvar koşullarında devasa, milyonlarca tel sarmallı bobinler ve mutlak sıfırın birkaç derece üstünde soğutulmuş cihazlar kullanıyor. Bu tür cihazlar casusluk amaçlı değil, laboratuvar ortamında dış etkilerden izole çalışmak için tasarlanmış.

    New York State Union College fizik profesörü Chad Orzel, bir Ghost Murmur aracının çalışabilmesi için sadece Dünya’nın manyetik alanı ve doğal/insan kaynaklı elektrik akımlarının etkisiyle değil, aynı zamanda bölgede yaşayan diğer canlıların kalp atışlarıyla da başa çıkması gerektiğini belirtiyor. Orzel, mesafe arttıkça manyetik sinyalin hızla düşeceğini ve yapay zeka ile bile kilometrelerce uzaktan bir kişiyi tespit etmenin mümkün olmadığını ifade ediyor.

    Araştırmalar ise elmas tabanlı kuantum sensörlerin kalp atışlarını temas olmadan tespit edebildiğini ancak sinyalin çok zayıf olduğunu ve laboratuvar koşullarında ileri filtreleme ve tekrarlı ölçümler gerektirdiğini ortaya koyuyor.

    Ticari alanda ise Kanada merkezli SBQuantum, İsviçre merkezli Qnami ve diğer start-up’lar, elmas tabanlı kuantum sensörleri laboratuvar dışına taşımaya çalışıyor. Bu şirketler, sensörleri malzeme analizi, navigasyon ve biyomedikal uygulamalarda kullanmayı hedefliyor. Ancak insan kalbinin zayıf manyetik sinyallerini kilometrelerce uzaklıktan tespit etmek, mevcut teknolojinin ötesinde bir hassasiyet gerektiriyor.

    Dolayısıyla uzmanlar, Ghost Murmur’ün iddia edildiği gibi çalışmasının bilimsel olarak neredeyse imkansız olduğunu belirterek hikayenin muhtemelen bilgi manipülasyonu ya da basit bir gazetecilik oyunu olabileceğini söylüyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    genconline 3 gün önce

    Dr.Perga 5 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

