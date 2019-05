One Identity çözüm ailesi kurumsal kimlik ve erişim yönetiminde riskleri ortadan kaldırıyor

Comparex Turkey tarafından sunulan kimlik ve erişim yönetişimi (IAG) çözümü One Identity ailesi, kurumların kimlik ve erişim süreçlerini yasal yükümlülükleri gözardı etmeden eksiksiz karşılayacak şekilde yönetmelerini sağlıyor. Kimlik ve erişim yönetişiminde riskleri ortadan kaldıran One Identity, kullanıcı ve ayrıcalıklı hesap erişimini kontrol ediyor, kimliklerin uçtan uca denetimini (Governance) sağlayarak veriyi her an güvende tutuyor. One Identity Manager kolay entegrasyonu, kullanıcı dostu arayüzü ve basitleştirilmiş kontrolleri sayesinde geleneksel çözümlerin karmaşasını, zaman ve maliyet gereksinimlerini ortadan kaldırıyor. IAG süreçlerini Bilgi İşlem departmanları için bir iş yükü olmaktan çıkartıp, doğrudan iş birimlerine ve söz sahibi yöneticilerine teslim ediyor.

İç ve dış denetimleri kolaylaştıran hızlı ve kapsamlı raporlar

Kurum içinde kimin, hangi sistem üzerinde, hangi gerekçeyle, ne kadar süreliğine ve hangi seviyede erişim hakkına sahip olması gerektiğinin tanımlanabilmesini sağlayan ve merkezde duran One Identity Manager, aynı zamanda bu kuralların sorunsuz biçimde işlediğinin de sürekli kontrolünü mümkün kılıyor. Bu sayede Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve yurt dışında PCI, SOX, GDPR gibi yerel veya global düzenlemeler uyarınca yasal açıdan yükümlülüğü bulunan tüm kurumlarda en üst düzey güvenlik sağlanıyor.

İş ortamında yer alan kaynaklarının tümünü, bunlara kimlerin ne zaman erişebildiğini, bu erişimin neden verildiğini ve ardından neden kaldırıldığını güncel olarak listeleyen gerçek zamanlı yönetişim raporları, iç ve dış denetim süreçlerine hazırlık yaparken kayda değer oranda zaman ve iş gücü tasarrufu sağlıyor. İhtiyaç duyulan tüm bilginin sistem üzerinden hızlıca raporlanmasıyla birlikte denetim süreçleri çok daha stressiz geçiyor.

Uçtan uca kontrol - Governance

One Identity Manager çözümünün modüler ve ölçeklenebilir yapısı; erişim güvenliği politikalarının tek çatı altında birleştirilmesini, yasal yükümlülüklerin karşılanmasını ve iş süreçlerinde uçtan uca kontrolü sağlamayı kolaylaştırıyor. Kişilerin sahip olduğu hesapların ve bu hesaplar üzerinde barındırılan yetkilerin yönetimi merkezi bir sistem üzerinde gerçekleşirken, tüm bu işleyişin kusursuzluğu sürekli olarak kontrol ediliyor. Benzer şekilde, Word, Excel, PDF, JPEG vb. gibi formatlarda tutulan yapısal olmayan (Unstructured) hassas verilere erişim de One Identity Manager üzerinde kontrol altında tutuluyor.

Kurumların risklerini en aza indirmek, veri güvenliğini sağlamak ve çalışanların günlük görevlerini yerine getirebilmeleri için onlara sağlayacakları veri ve uygulama erişimi haklarını ihtiyaç duyduklarıyla sınırlı tutmaları gerekiyor. One Identity Manager IAG süreçlerinin doğrudan iş birimleri yöneticileri ve konular hakkında gerçek otorite olan çalışanlar tarafından işletilmesini sağlıyor. Böylelikle tüm güvenlik ve uyumluluk beklentileri kurum genelinde etkin biçimde karşılanıyor.

One Identity Manager, Comparex Turkey güvencesiyle Türkiye’de

Türkiye pazarında Comparex Turkey güvencesiyle şirketlerin kimlik ve erişim yönetimi ihtiyacını karşılayan One Identity çözümlerinin sahip olduğu modüler yapı sayesinde farklı senaryolara kolayca uyum sağlandığını kaydeden Comparex Turkey Profesyonel Hizmetler Direktörü Mehmet Girgin, “One Identity ailesi, içinde barındırdığı modüllerin birbirleriyle olan etkileşimi ile günümüzdeki kimliklerin-yetkilerin yönetilmesi odaklı sorunlar başta olmak üzere, uçtan uca, ihtiyaca göre granüler ve çok çeşitli çözümler üretebilir duruma geldi. Dolayısıyla biz de Comparex Turkey olarak, tüm müşterilerimiz ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda farklı senaryo alternatiflerini hayata geçirebilme fırsatı yakalayabiliyoruz,” dedi.

Geleneksel kimlik ve erişim yönetimi yaklaşımlarında her bir kullanıcının kimlik yaşam döngüsünü IT departmanı yönetiyor. Farklı iş birimlerinin IAM ihtiyaçlarına karşılık vermek için IT birimleri sınırlı bir araç seti ve güvenlik politikasıyla çalışıp, düzenlemeleri elle yapıyor. Bu yönetim biçimi, çalışma ortamını risklere ve tehditlere karşı savunmasız bırakıyor.