OneHour uygulamasıyla zamana karşı “tavlama” yarışına hazır mısınız?

Tam Boyutta Gör

“1 saat içinde buluşturan uygulama” olarak tanınarak büyük ilgi gören anonim arkadaşlık uygulaması OneHour, tamamen yenilendi. OneHour’un yepyeni özellikleri kadınları eğlendirirken, 1 saat içinde randevu koparma zorunluluğu erkekleri strese sokuyor. Uygulama üzerinde tanıştığınız kişiyle yalnızca 1 saat konuşabiliyorsunuz, çünkü 60 dakika sonra her şey siliniyor. Cazibenizi konuşturmak için 1 saat vaktiniz var, hazır mısınız? Ama unutmayın, ne o sizi tanıyor ne de siz onu, çünkü işin eğlence boyutunu öne çıkaran OneHour’da herkes anonim, herkes eşit.

Kim olduğunuzu açık etmeden, kendinize bir randevu arkadaşı bulmak için yalnızca 1 saatiniz olsa neler yapardınız ve ne ona söylerdiniz? Ya da “1 saat içinde benim tavlayamayacağım kimse yok” diyenlerden misiniz? O zaman OneHour uygulamasında keyifli ve eğlenceli 1 saat geçirmeye hazır olun.

Kullanıcıların birbirini beğenerek eşleşmesinin ardından sadece 1 saat konuşmalarına izin vererek “tavlama” stresi ile eğlenceyi bir arada sunan OneHour uygulaması, başta video-selfie ve telefondan fotoğraf ekleme özelliği olmak üzere tamamen yenilenerek uygulama marketlerindeki yerini aldı. Uygulamada artık eklenen selfie kullanıcının kalıcı profili oluyor ve tekrar tekrar selfie eklemeye gerek kalmıyor. Selfie oluştururken, ister telefonunuzdan bir fotoğraf seçiyorsunuz, isterseniz kısa bir video çekip üzerine filtre ekleyebiliyorsunuz.

Kullanmak için giriş yapmanızı ve kişisel bilgilerinizi vermenizi talep etmeyen uygulamanın yeni versiyonunda artık hem çevrenizdeki kullanıcıları, hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden kullanıcıları aynı akış içerisinde görebiliyorsunuz. Uygulamanın imzası niteliğindeki 1 saatlik sohbet özelliği ise aynı şekilde devam ediyor.

iOS ve Android platformlarında kullanılabilen uygulamaya eklenen bir başka yeni özellik ise “SuperChat”. Biriyle eşleşmeyi beklemek istemiyorsanız “SuperChat” özelliğini kullanarak hemen yazışmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulama her 12 saatte bir 2 adet “SuperChat” kullanmanıza izin veriyor. “SuperChat” kullanarak aynı zamanda mevcut sohbetinizi de 1 saat daha uzatabiliyorsunuz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı