OnePlus 5 kutu açma, ön inceleme ve Xiaomi Mi6 ile kıyaslama

OnePlus 5 hani deyim yerindeyse bilgisayar gibi bir telefon. 8GB RAM, 128GB depolama ve Snapdragon 835 işlemcisiyle, donanım özellikleri seviyesinde Android dünyasında daha güçlüsü yok!

Akıllı telefon dünyasının son dönemdeki en popüler telefonlarından biri de OnePlus 5. 8GB RAM, Snapdragon 835 işlemci, 128GB depolama ve çift arka kamerasıyla dikkat çeken telefon, donanım kaynağı olarak Android dünyasının şu an için bir numarası konumunda. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, ön incelemesini yapıyor ve Xiaomi Mi6 ile yanyana getiriyoruz.