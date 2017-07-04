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OnePlus 5 kutu açma, ön inceleme ve Xiaomi Mi6 ile kıyaslama

2 yıl
111,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OnePlus 5 hani deyim yerindeyse bilgisayar gibi bir telefon. 8GB RAM, 128GB depolama ve Snapdragon 835 işlemcisiyle, donanım özellikleri seviyesinde Android dünyasında daha güçlüsü yok!
Akıllı telefon dünyasının son dönemdeki en popüler telefonlarından biri de OnePlus 5. 8GB RAM, Snapdragon 835 işlemci, 128GB depolama ve çift arka kamerasıyla dikkat çeken telefon, donanım kaynağı olarak Android dünyasının şu an için bir numarası konumunda. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, ön incelemesini yapıyor ve Xiaomi Mi6 ile yanyana getiriyoruz. 
Cihazı incelememiz için bize sağlayan OnePlus Türkiye Facebook Grubu'na da teşekkür ederiz. 

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volkie 2 yıl en beğenilen
sene 2017 ben bu telefonu alamıyorum cünkü yasak, vergisini, kaydını vs bile verip alamıyorum, dünya da var mı böyle başka ülke.
1 Yanıt Yanıtla +31
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dr20mouse 2 yıl Patria o Muerte
Patria o Muerte
Bu android telefonları kokusu bol koyulmuş sahte parfümlere benzetiyorum. Özellikleri fazla ama tırt.


Bende iphone'ları F tipi kapalı cezaevi gibi görüyorum ışık almayan hücrede gardiyan itunes ile hapiste yatıyorsun. Eskiden ne güzel jailbreak tünelini kazan kaçıyordu. Hapishane müdürü apple kaçacak delikleri iyice tıkadı
Patria o MuerteBu android telefonları kokusu bol koyulmuş sahte parfümlere benzetiyorum. Özellikleri fazla ama tırt.
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1 Yanıt Yanıtla +23
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fatalrhymex 2 yıl
Erdi abi forumda en çok senin incelemelerini ilgiyle ve beğeniyle takip ediyorum. Ancak incelemeler konusunda naçizane bir isteğim/önerim olacak.
Cihazların özellikle hoparlör ses performansı konusuna da değinebilir misin? Bu ses yüksekliği olur, kalitesi olur vs. Eminim ki birçok kullanıcı da benimle aynı fikirdedir.
Erdi abi forumda en çok senin incelemelerini ilgiyle ve beğeniyle takip ediyorum. Ancak incelemeler konusunda naçizane bir isteğim/önerim olacak.Cihazlar...
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Yanıtla +13
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DH Misafiri 2 yıl
telefon orjinalinden mi çift hat acaba ? 128 Gb ligi suan 2.639 Tl almayi düşünüyorumda.
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cumhurfatih 2 yıl
Kazakistanda mi6 : 1400 tl , op5 : 1600 tl... Pazara turkiyeye donuyorum...
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DH Misafiri 2 yıl
Avrupa ile çin versiyon arasinda ki farklar neler bilgi verebilecek var mi ?
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CCaaNN 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Avrupa ile çin versiyon arasinda ki farklar neler bilgi verebilecek var mi ?

Hicbir fark yok. Bolgelere gore kutu iceriginde sarj adaptoru priz girisi fark ediyor sadece.
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xxsavasxx2 2 yıl
Xiaomi mi6 alamayı düşünürken iyiki araştırmışım. 4g'de çekme sorunu oluyor. 800mhz bant olmadığı için genelde 3g ile çalışıyor. Ayrıca kulaklık girişide yok. Yıl 2017 3g'de telefom mu kullancaz yaklaşık 2000tl verip.
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teknokaptan 2 yıl
hayat bana ve size guzel erdi bey gerci siz benden daha iyisiniz bu durumda ben para verip aliyorum siz bedavadan inceliyorsunuz.ama tarih ve konum olarak sizden ondeyim. youtube.com/...
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slckaydemir 2 yıl
One plus'ın ne işi var orada ya saçmalık olmuş
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EyeCoral 2 yıl
konkav değil, konveks olacak o...
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bilek 2 yıl
sd giriş yoksa o telefon benim için ölü dogmuştur
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axesis 2 yıl
Dünyanın en ince 5100 mha bataryası bana 3 gün gidecekse .. çift hat çift kamera ve 2 tb a kadar genişleme imkanım varsa neden 2500 tl verip yerli garantili bir asus zenfone zoom S almıyim ?
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drvimu 2 yıl axesis
axesis
Dünyanın en ince 5100 mha bataryası bana 3 gün gidecekse .. çift hat çift kamera ve 2 tb a kadar genişleme imkanım varsa neden 2500 tl verip yerli garantili bir asus zenfone zoom S almıyim ?
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9300 galaxy s3 te bile NFC varken asus zenfone zoom s te NFC yok işte bir neden
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yahyaardadur 2 yıl
Erdi Bey İMEİ numaralarınız gözüküyor videoyu DÜZENLEYİNİZ
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ufo 2 yıl yahyaardadur
Mediamarkt, teknosa vb hepsinin imeisi ortada zaten eline al kaydet. Ne olacak ki görünce?
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