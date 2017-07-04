OnePlus 5 kutu açma, ön inceleme ve Xiaomi Mi6 ile kıyaslama

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
OnePlus 5 hani deyim yerindeyse bilgisayar gibi bir telefon. 8GB RAM, 128GB depolama ve Snapdragon 835 işlemcisiyle, donanım özellikleri seviyesinde Android dünyasında daha güçlüsü yok!
Akıllı telefon dünyasının son dönemdeki en popüler telefonlarından biri de OnePlus 5. 8GB RAM, Snapdragon 835 işlemci, 128GB depolama ve çift arka kamerasıyla dikkat çeken telefon, donanım kaynağı olarak Android dünyasının şu an için bir numarası konumunda. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, ön incelemesini yapıyor ve Xiaomi Mi6 ile yanyana getiriyoruz.
Cihazı incelememiz için bize sağlayan OnePlus Türkiye Facebook Grubu'na da teşekkür ederiz.
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Bende iphone'ları F tipi kapalı cezaevi gibi görüyorum ışık almayan hücrede gardiyan itunes ile hapiste yatıyorsun. Eskiden ne güzel jailbreak tünelini kazan kaçıyordu. Hapishane müdürü apple kaçacak delikleri iyice tıkadı
Cihazların özellikle hoparlör ses performansı konusuna da değinebilir misin? Bu ses yüksekliği olur, kalitesi olur vs. Eminim ki birçok kullanıcı da benimle aynı fikirdedir.