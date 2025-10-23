Redmi K90 tanıtıldı: 350 dolara Snapdragon 8 Elite ve 2K ekran

Redmi K90 amiral gemilerine meydan okuyor
Redmi K90 modeli Xiaomi 17 serisi ile aynı ekran panelini kullanıyor. Ekran 3500 nitten ortama göre 1 nit parlaklığa kadar inerek enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca HDR10+ ile Dolby Vision desteğiyle donatılmış durumda.
Düz panel tasarımı, modern hatları ve ince çerçeveleriyle üst segment bir görünüm sunarken, IP68/IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılığını koruyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzüyle kutudan çıkan K90, ayrıca 3D ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu ve gelişmiş titreşim motoruyla da dikkat çekiyor.
Redmi K90 özellikleri
- Ekran: 6.59 inç TCL M10 LTPO OLED, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3.500 nit, 2560Hz PWM
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- GPU: Adreno 830
- Bellek: 12 GB / 16 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Arka Kamera: 50 MP Light Hunter 800 (OIS) + 8 MP ultra geniş + 50 MP 2.5x telefoto periskop
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 7.100 mAh, 100W kablolu hızlı şarj
- Yazılım: Android 16, HyperOS 3
- Soğutma: 5.300 mm² üç katmanlı soğutma sistemi
- Ses: Bose ayarlı çift stereo hoparlör, X-axis lineer titreşim motoru
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
- Dayanıklılık: IP68 / IP69 suya ve toza dayanıklılık
- Güvenlik: 3D ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu
Redmi K90 fiyatı ve çıkış tarihi
- Redmi K90 12GB+256GB: 2,599 CNY (~360$)
- Redmi K90 16GB+256GB: 2,899 CNY (~410$)
- Redmi K90 12GB+512GB: 3,199 CNY (~450$)
- Redmi K90 16GB+512GB: 3,499 CNY ( ~490$)
- Redmi K90 16GB+1TB: 3,999 CNY (~560$)
Redmi K90 modeli açık pembe, aqua mavisi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile Çin'de satışa sunulmuş durumda.