Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi K90 tanıtıldı: 350 dolara Snapdragon 8 Elite ve 2K ekran

    Redmi K90 modeli sadece 350 dolarlık fiyatına rağmen 2K LTPO ekran, Snapdragon 8 Elite  yonga seti, 100W hızlı şarj ve Bose ses sistemiyle amiral gemilerini zorlamak istiyor. 

    Redmi K90 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi düzenlediği lansmanla yeni Redmi K90 serisini Çin’de resmi olarak duyurdu. Serinin en güçlü modeli K90 Pro Max öne çıkarken, standart Redmi K90 da donanım açısından amiral gemilerini aratmıyor. 

    Redmi K90 amiral gemilerine meydan okuyor

    Redmi K90 modeli Xiaomi 17 serisi ile aynı ekran panelini kullanıyor. Ekran 3500 nitten ortama göre 1 nit parlaklığa kadar inerek enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca HDR10+ ile Dolby Vision desteğiyle donatılmış durumda. 

    Düz panel tasarımı, modern hatları ve ince çerçeveleriyle üst segment bir görünüm sunarken, IP68/IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılığını koruyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzüyle kutudan çıkan K90, ayrıca 3D ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu ve gelişmiş titreşim motoruyla da dikkat çekiyor.

    Redmi K90 özellikleri

    • Ekran: 6.59 inç TCL M10 LTPO OLED, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3.500 nit, 2560Hz PWM 
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • GPU: Adreno 830
    • Bellek: 12 GB / 16 GB LPDDR5X
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
    • Arka Kamera: 50 MP Light Hunter 800 (OIS) + 8 MP ultra geniş + 50 MP 2.5x telefoto periskop 
    • Ön Kamera: 20 MP
    • Batarya: 7.100 mAh, 100W kablolu hızlı şarj
    • Yazılım: Android 16, HyperOS 3
    • Soğutma: 5.300 mm² üç katmanlı soğutma sistemi
    • Ses: Bose ayarlı çift stereo hoparlör, X-axis lineer titreşim motoru
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • Dayanıklılık: IP68 / IP69 suya ve toza dayanıklılık
    • Güvenlik: 3D ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu

    Redmi K90 fiyatı ve çıkış tarihi

    • Redmi K90 12GB+256GB: 2,599 CNY (~360$)
    • Redmi K90 16GB+256GB: 2,899 CNY (~410$)
    • Redmi K90 12GB+512GB: 3,199 CNY (~450$)
    • Redmi K90 16GB+512GB: 3,499 CNY ( ~490$)
    • Redmi K90 16GB+1TB: 3,999 CNY (~560$)

    Redmi K90 modeli açık pembe, aqua mavisi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile Çin’de satışa sunulmuş durumda. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kös yetmezliği tehlikeli midir darıca'nın en iyi mahallesi en yüksek oktav türk sanatçılar verrutol sürdükten sonra yıkanır mı pokemon fire red

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer X5T-5050
    Game Garaj Slayer X5T-5050
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum