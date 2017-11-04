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OnePlus 5T’nin neye benzeyeceği ortaya çıktı: Oppo R11s

Çerçevesiz ekranı ile OnePlus 5T modeline temel olacağı tahmin edilen Oppo R11s akıllı telefon modeli duyuruldu. Yeni telefona dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gündeme çok fazla gelmese de Çinli OnePlus’ın aslında Oppo’nun iştiraki olduğu biliniyor. Bu bakımdan firmaların üst düzey akıllı telefonları genelde tasarım anlamında birbirine benziyor. Oppo’nun yeni tanıttığı R11s serisi bu anlamda önemli.

Oppo R11s neler sunuyor?

Üst seviye segmentte mücadele edecek olan yeni seride ekranın 18:9 görüntü oranına sahip olduğunu görüyoruz. Yani pazarda çerçevesiz olarak tabir edilen yeni nesil tasarım anlayışına yönelmiş. Hem kenar hem de üst alt çerçeveler oldukça ince tasarlanmış. Ön tarafta sadece kamera ve ahize yer alırken marka veya parmak izi okuyucu gibi bileşenler arka tarafta toplanıyor. Ekranın ön panele oranı yüzde 85.5 civarında.

Ayrıca Bkz. "Yeni Android One telefonu HTC U11 life resmileşti"

6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlükte bir ekran barındıran modelde Gorilla Glass 5 kaplama kullanılmış. Yonga seti tarafında 4+4 özelleştirilmiş çekirdek barındıran Snapdragon 660 tercih edilmiş. Bu sayede amiral gemilerinin bir tık altında bir performans elde edilmiş.

Arka kısımda 16MP+20MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu mevcut. Çekim kalitesini arttıran sensörler ayrı ayrı kullanılabiliyor ancak geniş açı veya optik yakınlaştırma gibi özellikler mevcut değil. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde algılanan yüze göre çekim modlarını otomatik ayarlayabiliyor.

 

OnePlus 5T’nin neye benzeyeceği ortaya çıktı: Oppo R11s
Tam Boyutta Gör

İki versiyon

Telefon iki farklı versiyona sahip. Oppo R11s modeli 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite sunuyor. 3205mAh kapasiteli batarya VOOC teknolojisi ile çok hızlı şarj olabiliyor.

Oppo R11s Plus ise biraz daha büyük. 6.43 inçlik ekranda çözünürlük aynı. Boyut büyüyünce batarya kapasitesi de büyümüş ve 4000mAh olmuş. Ayrıca 6GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasiteye sahip.

Fiyat olarak ise Oppo R11s modeli siyah/şampanya rengi 450$, kırmızı renk 482$ iken Oppo R11s Plus modeli 560$ fiyat etiketine sahip.

Böylece OnePlus 5T modelinin nasıl bir tasarım sunacağı da üç aşağı beş yukarı şekillenmiş oluyor. Firmanın tanıtım afişlerinde yer verdiği görüntüler de bunu doğrular nitelikte. Ay içerisinde OnePlus 5T modeli de tanıtılmış olacak. 

 

https://www.androidauthority.com/oppo-r11s-plus-specs-price-release-date-812272/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Guzel telefon
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isakoc 2 yıl
İnşallah tüm kasa boyu Note 5'den küçük olur. Ellerim büyük olsa da şu telefonu tek elle kullanamamak oldukça sinirime dokunuyor.
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ALKaraca 2 yıl
Tasarım çok güzel LG G2 ye benziyor
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suslu76 2 yıl
5T de o zaman $550/600 olacak gibi. opo ne guzel $300 idi. cok artti fiyatlari.
ayrica, sd 660 kotu bir islemci sayilmaz. 835 660'tan %15 civari hizli. dezavantaji 14nm olmasi ve de gpu'sunun 835 gibi guclu olmamasi (asagi yukari %40'i filan). ayni durum 652/653 ile 820/821 arasinda da gecerliydi aslinda. islemci gucleri yakin ama asil fark gpu'da, bir de nm'de (14 vs 28)
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Sirchade 2 yıl
oneplus modelleri hep oppo tabanlı olur zaten. bunun s835 + 6/8 ramlisi olacaktır.
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Whisper 2 yıl
5.5 inc yapın komple ekran olsun sıfır çerçeve yukarıdan aşağıdan hiçbir yerde boşluk olmasın parmak okuyucuyu da açma kapama tuşuna sağ köşeye koyun bakın ne oluyor
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alemburda34 2 yıl
fiyatı yükseltmemek için işlemciye oynamışlar. Görünüm çok iyi ancak bana göre 5.7'den ötesi zorlama oluyor şahsen ben kullanamıyorum.
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Patren 2 yıl
işlemci ofsayt olmuş
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