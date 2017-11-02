Yeni Android One telefonu HTC U11 life resmileşti

Son dönemde artık bitti denilen Google’ın Android One programına önemli firmaların katıldığını görüyoruz. Sharp, Xiaomi gibi devlerin ardından HTC de programa resmen katıldığını duyurdu.

HTC U11 Life neler sunuyor?

HTC U11 life adını alan model tasarım olarak HTC U11 modelini temel alıyor. Hem Avrupa hem de Kuzey Amerika kıtasında Android One programı kapsamında satılacak.

5.2 inçlik Full HD IPS LCD ekran barındıran telefonun abisinden aldığı en önemli miras Edge Sense teknolojisi. Android One programında bir ilk olacak Edge Sense teknolojisi telefonun kenarlarını sıkarak menüler arasında gezinmeyi sağlıyor. Diğer taraftan kutudan çıkan gürültü engelleyici HTC USonic kulaklıklar da önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.

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Yonga seti tarafında 8 çekirdekli Snapdragon 630 tercih edilen model 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. Kutudan Android 8.0 ile çıkması ve 2 yıl güncelleme garantisi de diğer bir avantajı. Sadece ABD pazarına Android 7.1 ile geleceğini belirtelim.

Hem ön hem de arka kısmında 16MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model 2600mAh batarya ile bir günü tamamlayabilecek gibi duruyor. Model 349$ başlangıç etiketi ile piyasaya sürülecek.