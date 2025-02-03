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    iPhone 15, 2024'ün en çok satan telefonu oldu: İşte sıralama

    iPhone 15, 2024'ün en çok satan akıllı telefon modeli oldu. Apple ve Samsung'un modelleri yine listeye damga vurdu. İşte 2024'te en çok satan 10 telefon modeli...
    iPhone 15, 2024'ün en çok satan telefonu oldu: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Counterpoint araştırma şirketinin yayınladığı verilere göre iPhone 15, 2024'ün en çok satan akıllı telefon modeli oldu. Apple ve Samsung'un modelleri yine listeye damga vurdu.

    İşte en çok satan 10 telefon modeli

    İlk üç sırayı Apple'ın modelleri alırken, Samsung geçtiğimiz seneden bir fazla olan 4 modelle ilk 10'da yer almayı başardı. 2024'ün son çeyreğinde piyasa sürülen Apple'ın en gelişmiş modeli iPhone 16 Pro Max, 5. sırada yer alırken, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S24 Ultra 7. sırayı elde etmeyi başardı. Samsung, 2018 yılından bu yana ilk kez amiral gemisi bir modelini listeye sokmayı başardı. Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy A15, 4G ve 5G modelleriyle önemli satış rakamlarına ulaşarak listeye girmeyi başardı.

    iPhone 15, 2024'ün en çok satan telefonu oldu: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 Ultra'nın bu başarısında, Samsung'un Galaxy AI isimli yapay zeka özelliklerini telefona entegre etmesinin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Galaxy S24 serisi satışlarının yarısından fazlasının ABD ve Batı Avrupa'da gerçekleştiği bildiriliyor.

    Raporda, 2024'ün en çok satılan telefonu olan iPhone 15'in satışlarının neredeyse yarısının ABD ve Çin'de gerçekleştiği belirtiliyor. Bunun dışında, müşterilerin Pro varyantlara yöneldiği ve ilk kez tüm iPhone satışlarının yarısından fazlasının Pro modellerinden oluştuğu bildiriliyor.

    Raporda ayrıca, 2024'te en çok satan 10 modelin yarısının üretken yapay zeka özelliklerine sahip olduğu ve 2025'te bu sayının daha da artmasının beklendiği ifade ediliyor.

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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