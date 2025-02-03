iPhone 15, 2024'ün en çok satan telefonu oldu: İşte sıralama

İşte en çok satan 10 telefon modeli
İlk üç sırayı Apple'ın modelleri alırken, Samsung geçtiğimiz seneden bir fazla olan 4 modelle ilk 10'da yer almayı başardı. 2024'ün son çeyreğinde piyasa sürülen Apple'ın en gelişmiş modeli iPhone 16 Pro Max, 5. sırada yer alırken, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S24 Ultra 7. sırayı elde etmeyi başardı. Samsung, 2018 yılından bu yana ilk kez amiral gemisi bir modelini listeye sokmayı başardı. Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy A15, 4G ve 5G modelleriyle önemli satış rakamlarına ulaşarak listeye girmeyi başardı.
Raporda, 2024'ün en çok satılan telefonu olan iPhone 15'in satışlarının neredeyse yarısının ABD ve Çin'de gerçekleştiği belirtiliyor. Bunun dışında, müşterilerin Pro varyantlara yöneldiği ve ilk kez tüm iPhone satışlarının yarısından fazlasının Pro modellerinden oluştuğu bildiriliyor.
Raporda ayrıca, 2024'te en çok satan 10 modelin yarısının üretken yapay zeka özelliklerine sahip olduğu ve 2025'te bu sayının daha da artmasının beklendiği ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P