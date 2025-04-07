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    Samsung açıkladı: Hangi telefon hangi güncellemeyi alacak?

    Samsung, resmi internet sitesinde Galaxy telefonlarının hangi Android sürümlerine kadar güncelleme alacağını ayrıntılı bir şekilde duyurdu. İşte paylaşılan liste...
    Samsung açıkladı: Hangi telefon hangi güncellemeyi alacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı telefonlarının Android güncelleme takvimini netleştirmek adına yeni bir adım attı. Şirket, resmi internet sayfası üzerinden Galaxy cihazların hangi Android sürümüne kadar destekleneceğini açıkladı. Peki hangi telefon hangi güncellemeyi alacak? İşte Samsung'un paylaştığı liste...

    Kafa karışıklığı sona erdi

    Kaçıranlar için Samsung, özellikle amiral gemisi akıllı telefonları için en uzun yazılım desteğini sunuyor. En son Galaxy S25 serisi, 7 yıl güncelleme sözüyle gelirken, amiral gemisi telefonlar 2032'ye kadar One UI veya Android yükseltmeleri alacak. Ancak duyurunun kapsamı sadece S25 serisiyle sınırlı değil. Samsung, giriş segmentten katlanabilir modellere kadar pek çok cihazı içeren geniş bir listeyi de bu sistem üzerinden erişime açtı.

    Buna göre Galaxy S24 serisi Android 21, S23 serisi Android 17, S22 Android 16 ve son olarak S21 serisi Android 15'e kadar destek sunacak. Buna ek olarak Galaxy A16 Android 22, A54 ise Android 17'ye kadar desteklenirken, Galaxy Z & Fold 3'ün desteği Android 15 ile sona eriyor. Detaylı listeye hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz...

    • Galaxy S25 serisi – Android 23
    • Galaxy S24 serisi – Android 21
    • Galaxy S23 serisi – Android 17
    • Galaxy S22 serisi – Android 16
    • Galaxy S21 serisi – Android 15
    • Galaxy Z Flip & Fold 6 – Android 21
    • Galaxy Z Flip & Fold 5 – Android 17
    • Galaxy Z Flip & Fold 4 – Android 16
    • Galaxy Z Flip & Fold 3 – Android 15
    • Galaxy A55 / A35 / A15 – Android 18
    • Galaxy A16 – Android 22
    • Galaxy A54 – Android 17

    Son olarak 2025'te desteği sona erecek Galaxy akıllı telefonlar ise şu şekilde:

    • Samsung Galaxy A02s
    • Samsung Galaksi A12
    • Samsung Galaxy S20FE 5G
    • Samsung Galaxy S20FE
    • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
    • Samsung Galaxy S20 Ultra
    • Samsung Galaxy S20+ 5G
    • Samsung Galaxy S20+
    • Samsung Galaxy S20 5G
    • Samsung Galaxy S20
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