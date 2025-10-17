Giriş
    OnePlus cihazlar için büyük güncelleme: OxygenOS 16 yenilikleri, güncellenecek cihazlar

    OxygenOS 16 güncellemesi tanıtıldı ve Android 16 hangi modellere gelecek resmî olarak belli oldu. İşte yenilikler ve Android 16 alacak OnePlus telefonlar ve tabletlerin listesi:

    OnePlus OxygenOS 16 (Android 16) güncellemesi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Android 16 tabanlı en yeni arayüzü OxygenOS 16'yı nihayet tanıttı. Bu arayüz, yapay zeka destekli özellikler, daha fazla kilit ekranı özelleştirmesi, performans iyileştirmeleri, yeni araç takımları ve "OnePlus Flow Motion" motoruyla desteklenen akıcı animasyonlar sunuyor. Kısacası, en yeni OxygenOS arayüzü basit bir yükseltme değil, kullanıcı deneyimini gerçekten geliştiren ve cihazı daha kullanışlı hale getiren önemli bir güncelleme. Peki, OxygenOS 16 güncellemesi ne zaman, hangi OnePlus cihazlara gelecek?

    OxygenOS 16 (Android 16) güncellemesi alacak OnePlus cihazlar

    Android 16 alacak OnePlus telefonlar & tabletler Tam Boyutta Gör
    OxygenOS 16'nın dağıtımı önümüzdeki ay OnePlus 13 serisiyle başlayacak ve ayın ilerleyen zamanlarında OnePlus 12 serisi, OnePlus Pad ve birkaç tablete gelecek. OnePlus 11 serisi ve birkaç orta seviye Nord telefon, Aralık ayından itibaren güncellemeyi almaya başlayacak. Geri kalan cihazlar 2026'nın ilk çeyreğinde Android 16’ya güncellenecek. İşte Android 16 alacak OnePlus telefonlar ve tabletlerin listesi:

    Kasım 2025'ten itibaren güncellenecek cihazlar

    • OnePlus 13
    • OnePlus 13R
    • OnePlus 13S
    • OnePlus Open
    • OnePlus 12
    • OnePlus 12R
    • OnePlus Pad 3
    • OnePlus Pad 2

    Aralık 2025'ten itibaren güncellenecek cihazlar

    • OnePlus 11 5G
    • OnePlus 11R 5G
    • OnePlus Nord 5
    • OnePlus Nord CE5
    • OnePlus Nord 4
    • OnePlus Nord 3 5G

    2026'nın 1. çeyreğinden itibaren güncellenecek cihazlar

    • OnePlus 10 Pro 5G
    • OnePlus Nord CE4
    • OnePlus Nord CE4 Lite 5G
    • OnePlus Pad
    • OnePlus Pad Lite

    OxygenOS 16 güncellemesi hangi yenilikleri getiriyor?

    OxygenOS 16 yenilikler & yeni özellikler Tam Boyutta Gör

    • Yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü
    • Plus Mind ve Mind Space
    • Gemini entegrasyonu
    • Yeni yapay zeka araçları
    • Performans, bağlantı ve ekosistem geliştirmeleri
    • Daha iyi güvenlik
    • Tablet optimizasyonları

    OxygenOS 16, içeriğinizin nasıl düzenlendiğini şekillendiren kişisel yapay zeka motoru olan Plus Mind’ı getiriyor. Bu özellik, ekran görüntüleri, notlar, hatırlatıcılar, fotoğraflar ve fazlasını toplayan bir merkez olan OnePlus Mind Space'in bir parçası. Belli cihazlarda çalışacak bu özelliğe üç parmakla yukarı kaydırma hareketiyle hızlı bir şekilde erişebiliyor. Ancak Plus Key özellikli modeller (OnePlus 13s gibi) daha da kolay başlatma seçeneğine sahip. Plus Mind, bir etkinlik afişini çektiğinizde bunu takviminize eklemenizi önerebiliyor.

    OxygenOS 16, Google Gemini ile daha derin bir entegrasyon sağlıyor. Yapay zeka sistemi artık daha kişiselleştirilmiş öneriler sunmak üzere Mind Space’deki kayıtlı içeriğinizle doğrudan çalışıyor. Böylece, bu kayıtlı resimleri kullanarak bir oda düzeni planlamasını isteyebiliyorsunuz, o da içeriğinizi kullanarak bir fikir sunuyor. Bu derin entegrasyon, Gemini’ın sıradan bir asistan gibi değil, alışkanlıklarınıza göre özelleştirilmiş bir yapay zeka gibi davranmasını sağlıyor.

    OnePlus, yapay zekayı yalnızca asistan ve düzenleme araçları için kullanmıyor. Ayrıca OxygenOS 16 özel arayüzünde çeşitli kullanışlı yapay zeka destekli araçlar da sunuluyor. AI Writer, grafikleri, açıklamaları ve özetleri otomatik olarak oluşturabiliyor. AI Scan, kameranızı belgeler ve beyaz tahtalar için akıllı bir tarayıcıya dönüştürüyor. AI Portrait Glow ve AI Perfect Shot, fotoğrafları anında iyileştirmenize yardımcı oluyor. AI PlayLab, metinden resme veya görüntüden videoya dönüştürme gibi araçlar barındırarak kullanıcılara yaratıcı yapay zeka özelliklerine erken erişim sağlıyor.

    OxygenOS 16, animasyonları ve diğer kullanıcı arayüzü işlemlerini daha akıcı hale getiren yeni Parallel Processing 2.0 sistemini getiriyor. Bu, akıcılık hissini artırıyor. Güncelleme, Windows ve Mac ile sorunsuz paylaşım desteği ve gelişmiş cihazlar arası bağlantı için iPhone ve Apple Watch ile gelişmiş senkronizasyon desteğiyle cihazlar arası uyumluluğu da artırıyor.

    Flux Theme 2.0, dokunmaya tepki veren animasyonlu duvar kağıtları ve uyarlanabilir derinlik efektleri sunuyor. Ayrıca Fluid Cloud, Spotify veya teslimat hizmetleri gibi uygulamalardan gelen canlı güncellemeleri doğrudan ana ekranınıza getiriyor. Kilit ekranı da yeni tam ekran AOD seçenekleri ve yeni düzenler kazanıyor. İşletim sistemi genelinde yuvarlatılmış kenarlar, Gauss bulanıklığı ve yarı saydam katmanlar da tasarıma daha rafine bir görünüm katıyor.

    Kaynakça https://community.oneplus.com/thread/1972941641765355520 https://www.oneplus.com/us/oxygenos16 https://www.gizmochina.com/2025/10/17/oxygenos-16-is-finally-here-whats-new-whats-improved/
