OnePlus cihazlar için büyük güncelleme: OxygenOS 16 yenilikleri, güncellenecek cihazlar

OxygenOS 16 (Android 16) güncellemesi alacak OnePlus cihazlar
Kasım 2025'ten itibaren güncellenecek cihazlar
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13S
- OnePlus Open
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
Aralık 2025'ten itibaren güncellenecek cihazlar
- OnePlus 11 5G
- OnePlus 11R 5G
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3 5G
2026'nın 1. çeyreğinden itibaren güncellenecek cihazlar
- OnePlus 10 Pro 5G
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad Lite
OxygenOS 16 güncellemesi hangi yenilikleri getiriyor?
- Yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü
- Plus Mind ve Mind Space
- Gemini entegrasyonu
- Yeni yapay zeka araçları
- Performans, bağlantı ve ekosistem geliştirmeleri
- Daha iyi güvenlik
- Tablet optimizasyonları
OxygenOS 16, içeriğinizin nasıl düzenlendiğini şekillendiren kişisel yapay zeka motoru olan Plus Mind’ı getiriyor. Bu özellik, ekran görüntüleri, notlar, hatırlatıcılar, fotoğraflar ve fazlasını toplayan bir merkez olan OnePlus Mind Space'in bir parçası. Belli cihazlarda çalışacak bu özelliğe üç parmakla yukarı kaydırma hareketiyle hızlı bir şekilde erişebiliyor. Ancak Plus Key özellikli modeller (OnePlus 13s gibi) daha da kolay başlatma seçeneğine sahip. Plus Mind, bir etkinlik afişini çektiğinizde bunu takviminize eklemenizi önerebiliyor.
OxygenOS 16, Google Gemini ile daha derin bir entegrasyon sağlıyor. Yapay zeka sistemi artık daha kişiselleştirilmiş öneriler sunmak üzere Mind Space’deki kayıtlı içeriğinizle doğrudan çalışıyor. Böylece, bu kayıtlı resimleri kullanarak bir oda düzeni planlamasını isteyebiliyorsunuz, o da içeriğinizi kullanarak bir fikir sunuyor. Bu derin entegrasyon, Gemini’ın sıradan bir asistan gibi değil, alışkanlıklarınıza göre özelleştirilmiş bir yapay zeka gibi davranmasını sağlıyor.
OnePlus, yapay zekayı yalnızca asistan ve düzenleme araçları için kullanmıyor. Ayrıca OxygenOS 16 özel arayüzünde çeşitli kullanışlı yapay zeka destekli araçlar da sunuluyor. AI Writer, grafikleri, açıklamaları ve özetleri otomatik olarak oluşturabiliyor. AI Scan, kameranızı belgeler ve beyaz tahtalar için akıllı bir tarayıcıya dönüştürüyor. AI Portrait Glow ve AI Perfect Shot, fotoğrafları anında iyileştirmenize yardımcı oluyor. AI PlayLab, metinden resme veya görüntüden videoya dönüştürme gibi araçlar barındırarak kullanıcılara yaratıcı yapay zeka özelliklerine erken erişim sağlıyor.
OxygenOS 16, animasyonları ve diğer kullanıcı arayüzü işlemlerini daha akıcı hale getiren yeni Parallel Processing 2.0 sistemini getiriyor. Bu, akıcılık hissini artırıyor. Güncelleme, Windows ve Mac ile sorunsuz paylaşım desteği ve gelişmiş cihazlar arası bağlantı için iPhone ve Apple Watch ile gelişmiş senkronizasyon desteğiyle cihazlar arası uyumluluğu da artırıyor.
Flux Theme 2.0, dokunmaya tepki veren animasyonlu duvar kağıtları ve uyarlanabilir derinlik efektleri sunuyor. Ayrıca Fluid Cloud, Spotify veya teslimat hizmetleri gibi uygulamalardan gelen canlı güncellemeleri doğrudan ana ekranınıza getiriyor. Kilit ekranı da yeni tam ekran AOD seçenekleri ve yeni düzenler kazanıyor. İşletim sistemi genelinde yuvarlatılmış kenarlar, Gauss bulanıklığı ve yarı saydam katmanlar da tasarıma daha rafine bir görünüm katıyor.
