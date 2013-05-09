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Onswipe, iOS 7'nin izlerine web trafiğinde rastladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Onswipe, iOS 7'nin izlerine web trafiğinde rastladı
Apple'ın bu yıl ki geliştirici konferansında gün yüzüne çıkarması beklenen iOS 7 hakkında şimdiye kadar birçok dedikodu gündeme geldi. Ancak, Onswipe'ın gündeme getirmiş olduğu rakamlar iOS 7 ile çalışan cihazların web trafiğindeki artışına dikkat çekiyor.

Web sitelerini mobil cihazlar ile uyumlu hale getirmek isteyen kişiler için çeşitli çözümler sunan Onswipe'ın belirttiğine göre, San Francisco %18.75'lik oranla en çok iOS 7 kullanıcısının olduğu bölge. İkinci en yüksek yüzdenin olduğu genel merkez binasının bulunduğu Cupertino'da ise, bu oran %17.9 olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca, iOS 7 kullandığı belirlenen cihazların %75'inin iPhone olduğu da gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yaz aylarında beta sürümlerini beklediğimiz işletim sisteminin yeni sürümünün neler sunacağını muhtemelen sonbahar aylarında yayınlanacak nihai sürümle hep birlikte göreceğiz. 

http://techcrunch.com/2013/05/08/ios-7-mobile-traffic-spikes-on-both-iphone-and-ipad-ahead-of-apples-wwdc-according-to-onswipe/ Yorum Yaz
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Awesome 6 yıl
Üstteki fotoğraftaki yenilikler güzel, multitasking menüsünü icon değilde sayfa olarak ayarlasalar birde iconları artık yenileseler (kaç senedir aynı iconlar) tamamdır görünüş olarak. Ondan sonrası tamamen performans
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
Koca San Francisco da 5 kişiden biri iOS 7 deniyor he. Yav he he
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regaibyigit. 6 yıl
cellman406
Oranlar cok yuksek. Ortada beta bile yokken.. Ben sacma buldum acikcasi.

adamlar alpha sürümünü deniyorlardır haziranda tanıtıp sonra betası gelir zaten
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cellman406 6 yıl
Oranlar cok yuksek. Ortada beta bile yokken.. Ben sacma buldum acikcasi.
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