Opel, aracınıza istediğiniz her rengi verebiliyor; karşılığı ise tam 6 bin euro

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Bir süredir müşterileri için “Exclusive” adı verilen oldukça kapsamlı bir kişiselleştirme programı sunan Opel, programda mevcut olan araçların içerisine yeni Insignia modellerini de dahil etmeye başladı. Döşeme, boya ve kaplama gibi alanlarda müşterilerin tüm isteklerine cevap vermeyi amaçlayan kişiselleştirme programında, sunduğu fırsatlar kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Opel Insignia Grand Sport, Sports Tourer ve Country Tourer modellerinden birini satın alan ve kişiselleştirme programına dahil olmak isteyen müşteriler dinamik turuncu, panter siyahı, açık şampanya ve mavi gibi renklerden oluşan 15 farklı özel renk seçeneğini tercih edebiliyor. Müşterilerin bu işlem için fazladan 2,500 euroyu gözden çıkarması gerekiyor.

Opel Exclusive programının müşterilere sunduğu tek seçenek elbette bu değil. Kullandığı aracın rengiyle kendi karakterini yansıtmak ya da fotoğraflarda gördüğünüz gibi çektiği vagonla aracının rengi aynı olsun isteyen müşterilere “favori rengini” tercih etme şansı veriliyor. Müşteriler taktığı saatten tutun da giydiği cekete kadar istediği her rengi aracına birebir yansıtabiliyor. Bu özel seçenek için de yaklaşık 6 bin euro ödemek gerekiyor.

Müşterilerin istediği rengi aracına yansıtmak için herhangi bir örneğini fotoğraf ya da renk kodu olarak bayiye vermesi gerekiyor. Bunun ardından ısmarlanan rengi elde etmek için çalışan uzmanlar boyayı ilk olarak 15 cm’lik model arabaya uyguluyor. Müşterinin onay vermesiyle birlikte istenen renk gerçek araca uygulanmaya başlıyor. Opel'in yanı sıra bazı premium otomobil üreticileri tarafından da sunulan bu kişiselleştirme seçeneklerinin müşterilerden olumlu tepkiler aldığı söyleniyor.

https://int-media.opel.com/en/opel-insignia-exclusive-tailor-made-dream-car