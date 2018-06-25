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Opel, aracınıza istediğiniz her rengi verebiliyor; karşılığı ise tam 6 bin euro

Aracınızı satın alırken size özel bir renge sahip olması için ne kadar ödemeyi göze alırsınız? Kişiselleştirme programına Insignia modellerini de dahil eden Opel, bunun için 6 bin euro talep ediyor.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Opel, aracınıza istediğiniz her rengi verebiliyor; karşılığı ise tam 6 bin euro
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Bir süredir müşterileri için “Exclusive” adı verilen oldukça kapsamlı bir kişiselleştirme programı sunan Opel, programda mevcut olan araçların içerisine yeni Insignia modellerini de dahil etmeye başladı. Döşeme, boya ve kaplama gibi alanlarda müşterilerin tüm isteklerine cevap vermeyi amaçlayan kişiselleştirme programında, sunduğu fırsatlar kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Opel Insignia Grand Sport, Sports Tourer ve Country Tourer modellerinden birini satın alan ve kişiselleştirme programına dahil olmak isteyen müşteriler dinamik turuncu, panter siyahı, açık şampanya ve mavi gibi renklerden oluşan 15 farklı özel renk seçeneğini tercih edebiliyor. Müşterilerin bu işlem için fazladan 2,500 euroyu gözden çıkarması gerekiyor.

Opel Exclusive programının müşterilere sunduğu tek seçenek elbette bu değil. Kullandığı aracın rengiyle kendi karakterini yansıtmak ya da fotoğraflarda gördüğünüz gibi çektiği vagonla aracının rengi aynı olsun isteyen müşterilere “favori rengini” tercih etme şansı veriliyor. Müşteriler taktığı saatten tutun da giydiği cekete kadar istediği her rengi aracına birebir yansıtabiliyor. Bu özel seçenek için de yaklaşık 6 bin euro ödemek gerekiyor.

Müşterilerin istediği rengi aracına yansıtmak için herhangi bir örneğini fotoğraf ya da renk kodu olarak bayiye vermesi gerekiyor. Bunun ardından ısmarlanan rengi elde etmek için çalışan uzmanlar boyayı ilk olarak 15 cm’lik model arabaya uyguluyor. Müşterinin onay vermesiyle birlikte istenen renk gerçek araca uygulanmaya başlıyor. Opel'in yanı sıra bazı premium otomobil üreticileri tarafından da sunulan bu kişiselleştirme seçeneklerinin müşterilerden olumlu tepkiler aldığı söyleniyor.


https://int-media.opel.com/en/opel-insignia-exclusive-tailor-made-dream-car Yorum Yaz
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spinattimyalnizliga 11 ay en beğenilen
“Müşteriler taktığı saatten tutun da giydiği cekete kadar istediği her rengi aracına birebir yansıtabiliyor.“
Şunu düşünen adam Opel almaz zaten..
2 Yanıt Yanıtla +24
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Amd64x2 11 ay spinattimyalnizliga
Aynen

Opel alacak durumumda yok ama alsam ceketlerimi arabaya uydurmaya çalışırdım.
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KaSaTuRa. 11 ay
tl ye çevirip bakmayın olaya, 6 bin euro orada yaşayan biri için 6 bin tl anlamına gelir, üstelik orada 30 bin euro ya alınan bir araba, burada profesyonel olarak renk değişimini 6 bin tl ye yaptıramazsınız bu arabaya, bu yüzden avrupa açısından gayet makul bir fiyat, ha kaplama seçeneği de var tabi, o da avrupada ucuz bir işlem değil hatta bu yüzden birçok insan buraya getirip kaplatıyor
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Erwin-Rommel 11 ay
Bizim burda o dediğin imkansız
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gs09gs09 11 ay
Fena degil aslinda 2500 euroya sadice renk secceksek kaplama yaptirsan o fiyata geliyor zaten :)
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ertug0 11 ay
Opel sırf maliyeti artıyor siye flexride platformunu üretimden kaldırmıştı,bunu da yine aynı şekilde kaldırılar 1,2 yıla kalmadan.Opel ilginç firma
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danGerfuLL 11 ay
Marka Opel degil VW olsa bu kadar elestirilmezdi. Adamlar secenek sunmus isine gelirse, gelmezse de degerlendirmezsin bu kadar basit.
Ulkenin 3’te 1’i beyaz(benim aracim da), 3’te 1’i siyah, kalan 3’te 1’i de gri zaten neyin artistligini yapiyorsunuz burada. İkinci elde satamam diye farkli renk alan adam gelip burada artistlik yapiyor. Aranizdaki rengi onemseyip satmayi onemsemeyenleri tenzih ederim.
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01myavuz 11 ay
30 a 2008 model aracımı sattım, 64 e 2017 model istediğim renk araç aldım.
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mehmedaltair 11 ay
Bunlar kendini Mercedes mi sanmaya başlamış

Dipnot: Merso'nun AMG GT modelinde Solar Beam isimli sarı renk 2 sene önce 53 bin liraydı
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DH Misafiri 11 ay
ya akil var mantik var oyle bi istegim varsa arabayi beyaz opac renkle para vermeden alirim sonra gotururum bi carrossier yerine veririm 2000€ istedigim rengi yaparlar 4000€ cebime kalir
(not fransada yasiyorum ona gore deger yazdim boyaya)
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maligezgin 11 ay
burda tutmaz
bizim milletimiz aldığı aracı 1.5 en fazla 2 yılda bir değiştirdiği için tutmaz
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-RAMMSTEIN- 11 ay
Türkiye’de çoğu araç kaplama merkezi istediğiniz bir renge kaplamak için 4/5 - 18bin arası istiyor. Avrupa’da yaşayan adam için de fiyat/birim aynı. Hatta fabirkada boyanıyor. Kârda bile. Bir de bu açıdan bakmak gerek...
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