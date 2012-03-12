Optoma, yeni DLP projektörü ZX210ST'yi satışa sunuyor



Ürettiği projeksiyon cihazlarıyla tanınan Optoma, DLP teknolojili projeksiyon ürünlerine yeni bir model daha ekledi.

Optoma'nın ZX210ST DLP olarak adlandırdığı projeksiyon cihazı, kullanıcılara 1024x768 çözünürlük sunarken, cihazın 2000 ANSI Lümen parlaklık değerine ve 80000:1 kontrast oranına sahip olduğu belirtilmekte. 2 GB kapasiteli dahili hafızaya yer verilen ZX210ST'de SD kart,mini USB, USB,D-Sub,HDMI,S-Video ve kompozit girişleri de bulunuyor. RJ-45 Lan girişini de bünyesinde barındıran ZX210ST'nin 10 bin saate kadar kullanım ömrü sunabildiği belirtiliyor.

Optoma, ZX210ST adını verdiği DLP projeksiyon cihazını Mart ayı içinde 1400$'lık fiyat etiketiyle satışa sunacak.



