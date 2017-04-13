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Orijinal Tamagotchi geri dönüyor

Bir dönemin bağımlılık yaratan sanal oyuncaklarından olan Tamagotchi 20 yılı geride bıraktı ve halen unutulmuş değil. Bandai orijinal modeli yeniden piyasaya sürüyor.
2 yıl
4,2b
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11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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90’lı yılların bağımlılık yapıcı oyuncaklarından birisi olan Tamagotchi, orijinal haliyle pazara geri dönüyor. Kitleleri sanal hayvan besleme alışkanlığı ile tanıştıran Tamagotchi, eski başarısını yakalamaya çalışacak.

Bir döneme damga vurdu

Bandai tarafından 1996 yılında piyasaya sürülen Tamagotchi, bir dönem fırtınalar estirdi ve insanların tek dostu haline geldi. Hayvanı ölen Tamagotchi sahiplerinin sinirden oyuncaklarını çekiç ile parçaladığı haberleri hatırladığımız ürün 2010 yılına kadar toplamda 76 milyon adet sattı.

Yumurta ve izleme kelimelerinden oluşan 8-bitlik Tamagotchi hayvanlarını sürekli olarak beslemek, hastalandığında ilgilenmek, altını temizlemek zorundaydınız. Bunları da ekranın çevresindeki tuşlara basarak yapıyordunuz.

Ayrıca Bkz. "Western Digital’den MacBook cihazlarını şarj edebilen depolama çözümü"

Tamagotchi bugüne kadar revize edildi ve farklı sürümler olarak piyasaya sürüldü ancak 20. Yıl münasebetiyle yeni ürün birebir orijinal modelden inşa edilmiş. Sadece boyut olarak yarı yarıya küçülmüş. Yenilenen donanımların daha küçük olması bunda en büyük sebep.

Orijinal Tamagotchi oyuncakları 18$ fiyat etiketi ile satılmıştı ancak bugün koleksiyon ürünü olduğu için Amazon gibi sitelerde 130$ civarında satılıyor. Yeni Tamagotchi oyuncağı da 14$ civarında bir fiyatla satılacak. 

 

http://circa.com/circa-now/trending/tamagotchi-original-version-is-coming-back Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 2 yıl en beğenilen
Boşuna geri dönüyor. 14 dolara 2017 yılında hesap makinesinden bozma şey satmaya çalışacağına adam akıllı mobil oyununu yapıp 10 dolardan satsalar çok daha fazla kar ederler.
Bu şey 10 yıl önce sanal bebek denilen şey değil mi?
Boşuna geri dönüyor. 14 dolara 2017 yılında hesap makinesinden bozma şey satmaya çalışacağına adam akıllı mobil oyununu yapıp 10 dolardan satsalar çok daha fazl...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Captain_Ivy 2 yıl
Kız kardeşim istemişti küçükken, anlamadıydı nasıl oluyor diye, sonra ben devr almıştım. Günlerce beraber vakit geçirdiğimi hatırlıyorum.

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ceo-tr 2 yıl
Aynı haberi günler önce teknoloji sitelerini geçtim, gazeteler bile verdi. biraz yavaşlama var sanki içeriklerde. eskiden burda okur günler sonra gazetede görürdüm. altta kanıtı. milliyet.com.tr/...
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axaxa 2 yıl
Haha sıkıldıkça duvara atıyoduk çocukken :)
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OverClocK1ng 2 yıl
Çıktığı zaman almıştım. Çok da keyifliydi. 14 dolar yüksek ama anısı var.
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canmania 2 yıl
2 yıl güncelleme sözü veriyormuş
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V4LKyR 2 yıl
8 çekirdek 32 GB ram ile gelsin yapay zeka vs olsun.
Sanal bebek nedir emenike.
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Umutcan 2 yıl
Son 1-2 yıldır ölü teknolojileri hortlatıp hortlatıp para kazanıyorlar. Nintendo da NES'i tekrar piyasaya sunmuştu.
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Boşuna geri dönüyor. 14 dolara 2017 yılında hesap makinesinden bozma şey satmaya çalışacağına adam akıllı mobil oyununu yapıp 10 dolardan satsalar çok daha fazla kar ederler.
Bu şey 10 yıl önce sanal bebek denilen şey değil mi?
2 Yanıt Yanıtla +6
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Rajeesh 2 yıl Kefelon
Kefelon

Boşuna geri dönüyor. 14 dolara 2017 yılında hesap makinesinden bozma şey satmaya çalışacağına adam akıllı mobil oyununu yapıp 10 dolardan satsalar çok daha fazla kar ederler.

Bu şey 10 yıl önce sanal bebek denilen şey değil mi?

nostalji ayağına milyoncası satılır. telefonda oynamak istesek bi sürü cakması var zaten
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shadowtr 2 yıl Kefelon
Kefelon
Boşuna geri dönüyor. 14 dolara 2017 yılında hesap makinesinden bozma şey satmaya çalışacağına adam akıllı mobil oyununu yapıp 10 dolardan satsalar çok daha fazla kar ederler.
Bu şey 10 yıl önce sanal bebek denilen şey değil mi?

10,72 TL
play.google.com/...
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faniseyler 2 yıl
Çıktığı zaman hiç anlamamıştım halada ne gerek var anlamıyorum
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