Orijinal Tamagotchi geri dönüyor

90’lı yılların bağımlılık yapıcı oyuncaklarından birisi olan Tamagotchi, orijinal haliyle pazara geri dönüyor. Kitleleri sanal hayvan besleme alışkanlığı ile tanıştıran Tamagotchi, eski başarısını yakalamaya çalışacak.

Bir döneme damga vurdu

Bandai tarafından 1996 yılında piyasaya sürülen Tamagotchi, bir dönem fırtınalar estirdi ve insanların tek dostu haline geldi. Hayvanı ölen Tamagotchi sahiplerinin sinirden oyuncaklarını çekiç ile parçaladığı haberleri hatırladığımız ürün 2010 yılına kadar toplamda 76 milyon adet sattı.

Yumurta ve izleme kelimelerinden oluşan 8-bitlik Tamagotchi hayvanlarını sürekli olarak beslemek, hastalandığında ilgilenmek, altını temizlemek zorundaydınız. Bunları da ekranın çevresindeki tuşlara basarak yapıyordunuz.

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Tamagotchi bugüne kadar revize edildi ve farklı sürümler olarak piyasaya sürüldü ancak 20. Yıl münasebetiyle yeni ürün birebir orijinal modelden inşa edilmiş. Sadece boyut olarak yarı yarıya küçülmüş. Yenilenen donanımların daha küçük olması bunda en büyük sebep.

Orijinal Tamagotchi oyuncakları 18$ fiyat etiketi ile satılmıştı ancak bugün koleksiyon ürünü olduğu için Amazon gibi sitelerde 130$ civarında satılıyor. Yeni Tamagotchi oyuncağı da 14$ civarında bir fiyatla satılacak.