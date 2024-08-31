Gerçek yumurta kabuğundan Tamagotchi

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Tam Boyutta Gör 90’lı yılların belki de en egzantrik teknolojik ürünü sayılabilecek Tamagotchi, bugünlere kadar bir şekilde gelebilmeyi başardı. Zaman zaman belirli yıl dönümlerinde ilgi çekici Tamagotchi ürünleri piyasaya çıkıyor.

Gerçek yumurtadan Tamagotchi

Japonca yumurta ve izleme kelimelerini bir araya getiren Tamagotchi, hayatına dijital evcil hayvan bakımı olarak başlamıştı. 1997 yılında piyasaya çıkan Tamagotchi, global pazarda da çılgınca benimsenince 2010 yılına geldiğimizde 76 milyondan fazla satmıştı.

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Akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar ile birlikte Tamagotchi benzeri tecrübeler ceplere taşınınca orijinal hikâyenin cazibesi azaldı ancak yine de önemli bir kitle elinin altında bir dijital hayvan olmasını tercih ediyor.

Bandai geri dönüşüme dikkat çekmek adına geri dönüşütürülmüş yumurta kabuklarından özel bir Tamagotchi imal etti. Original Tamagotchi Celebration adındaki model temel seviyede hayvan bakımını sunuyor ancak firmanın Tamaverse internet evrenine erişimi yok. Model 30$ fiyat etiketine sahip.

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