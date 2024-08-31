Gerçek yumurta kabuğundan Tamagotchi

Gerçek yumurtadan Tamagotchi
Japonca yumurta ve izleme kelimelerini bir araya getiren Tamagotchi, hayatına dijital evcil hayvan bakımı olarak başlamıştı. 1997 yılında piyasaya çıkan Tamagotchi, global pazarda da çılgınca benimsenince 2010 yılına geldiğimizde 76 milyondan fazla satmıştı.
Akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar ile birlikte Tamagotchi benzeri tecrübeler ceplere taşınınca orijinal hikâyenin cazibesi azaldı ancak yine de önemli bir kitle elinin altında bir dijital hayvan olmasını tercih ediyor.
Bandai geri dönüşüme dikkat çekmek adına geri dönüşütürülmüş yumurta kabuklarından özel bir Tamagotchi imal etti. Original Tamagotchi Celebration adındaki model temel seviyede hayvan bakımını sunuyor ancak firmanın Tamaverse internet evrenine erişimi yok. Model 30$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.