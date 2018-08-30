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Tesla Model S 'uçuşa' geçti: İşte o ilginç görüntüler

46 yaşındaki Kanadalı bir Tesla Model S kullanıcısı, eğimli bir yüzeye hızla giriş yapınca uçuşa geçti. Onlarca metre havada kalan sürücü, "tehlikeli sürücülük" nedeniyle hakim karşısına çıkacak.
8 ay
21,2b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki eğimli bir hemzemin geçitine çok yüksek hızla giriş yapan bir Tesla Model S, uçuşa geçti. Onlarca metre havada kalan araç, iniş sonrasında ise kontrolden çıkıp ağaçlara çarptı. İşte güvenlik kameraları tarafından görüntülenen o ilginç anlar:


Şehir polisi tarafından yapılan açıklamalara göre iniş sonrasında aracın ön tekerlerinden birisi fırlamış ve sürücü tamamıyla kontrolü kaybetmiş. Bu şekilde bir süre sürüklenen araç sonunda bir park alanına giriş yaparak oradaki ağaçlardan birisine çarpmış.

46 yaşındaki Model S kullanıcısının "tehlikeli sürücülük" nedeniyle yargılanacağını belirten Barrie Polisi, video hakkında,"Filmlerden çıkmış 'havalı' bir görüntü olduğunu düşünebilirsiniz, ancak sürücü yapmış olduğu bu hareketle aslında hem kendisinin hem de birçok insanın hayatını tehlikeye atıyor. Ekim ayında hakim karşısına çıkacak." ifadelerini kullanıyor.

Videonun bir diğer ilginç kısmı ise Tesla araçların normal bir otomobile göre çok daha zor havalanıyor olması. Zira bu araçların zemin kısmı tamamıyla batarya paketleriyle dolu. Dolayısıyla ağırlık merkezleri de epey aşağıda yer alıyor. Böylece arabaların takla atması ve havalanması da zorlaşıyor.

https://jalopnik.com/driver-faces-charges-after-tesla-model-s-goes-airborne-1828682824 Yorum Yaz
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sniko1 8 ay en beğenilen
Hayatımda hiç bu kadar kaliteli ve çeşitli açılardan kayıt alan güvenlik kamerası kaydı görmedim
1 Yanıt Yanıtla +38
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Tazmanya cenevarı 8 ay
Bu model s in space x paketiymiş
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Abdülhak Hamit Tarhan 8 ay stalker(1979)
İçerideki hissiyat nasıldı acaba?
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dostum kertenkele 8 ay
Hiç bu kadar gereksiz zerre kadar bile olsun haber değeri taşımayan bir lüzumsuz paylaşım görmedim face de sırf izlenme almak için paylaşılan abuk subuk incir çekirdeğini bile doldurmayacak gönderilerin yapıldığı sayfaların seviyesine düştünüz tebrikler

Bir sonraki haber (!) içeriğiniz de benden olsun bu görselden yürüyün.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 8 ay
İlk video Dünyanın yuvarlak olduğuna kanıt niteliğinde :)
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Yeşilbarış 8 ay
wrc görüntüsü...
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DH Misafiri 8 ay
Merhaba, ağırlık merkezinin yere yakın oluşu aracın devrilmesini ve/veya takla atmasını zorlaştırır. Havalanması üzerinde herhangi bir etki oluşturmaz. Aracın havalanmasını etkileyen etken yere basım kuvveti, bu da aracın toplam ağırlığı ve aerodinamik ile ilgili, yani ağırlık merkezinin nerede olduğu çok da önemli değil burada.
Ahmet...
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e_capkan 8 ay
bataryaların zeminde olması dönüşlerdeki yol tutuşunu etkiler bence.
havalanmayı aerodinamik etkiler.
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FerdosParadise 8 ay
aga kurgu falan değil dimi ?
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drakula_ss 8 ay
Adam kamerada gözükmemeye çalışmış sadece. Utangaç biri belli ki
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alito 8 ay
Otopilot karıncanın üstünden geçmemek için arabayı havalandırmış. Meseleyi abartmayalım lütfen.
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Gabuk 8 ay
adam resmen ve fiilen uçmuş.
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smart1978 8 ay
Okul bolgesinde olmasi ile olay cok ciddi hal alacaktir...
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