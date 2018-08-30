Tesla Model S 'uçuşa' geçti: İşte o ilginç görüntüler

Kanada'nın Ontario eyaletindeki eğimli bir hemzemin geçitine çok yüksek hızla giriş yapan bir Tesla Model S, uçuşa geçti. Onlarca metre havada kalan araç, iniş sonrasında ise kontrolden çıkıp ağaçlara çarptı. İşte güvenlik kameraları tarafından görüntülenen o ilginç anlar:
Şehir polisi tarafından yapılan açıklamalara göre iniş sonrasında aracın ön tekerlerinden birisi fırlamış ve sürücü tamamıyla kontrolü kaybetmiş. Bu şekilde bir süre sürüklenen araç sonunda bir park alanına giriş yaparak oradaki ağaçlardan birisine çarpmış.
46 yaşındaki Model S kullanıcısının "tehlikeli sürücülük" nedeniyle yargılanacağını belirten Barrie Polisi, video hakkında,"Filmlerden çıkmış 'havalı' bir görüntü olduğunu düşünebilirsiniz, ancak sürücü yapmış olduğu bu hareketle aslında hem kendisinin hem de birçok insanın hayatını tehlikeye atıyor. Ekim ayında hakim karşısına çıkacak." ifadelerini kullanıyor.
Videonun bir diğer ilginç kısmı ise Tesla araçların normal bir otomobile göre çok daha zor havalanıyor olması. Zira bu araçların zemin kısmı tamamıyla batarya paketleriyle dolu. Dolayısıyla ağırlık merkezleri de epey aşağıda yer alıyor. Böylece arabaların takla atması ve havalanması da zorlaşıyor.
https://jalopnik.com/driver-faces-charges-after-tesla-model-s-goes-airborne-1828682824 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şehir polisi tarafından yapılan açıklamalara göre iniş sonrasında aracın ön tekerlerinden birisi fırlamış ve sürücü tamamıyla kontrolü kaybetmiş. Bu şekilde bir süre sürüklenen araç sonunda bir park alanına giriş yaparak oradaki ağaçlardan birisine çarpmış.
46 yaşındaki Model S kullanıcısının "tehlikeli sürücülük" nedeniyle yargılanacağını belirten Barrie Polisi, video hakkında,"Filmlerden çıkmış 'havalı' bir görüntü olduğunu düşünebilirsiniz, ancak sürücü yapmış olduğu bu hareketle aslında hem kendisinin hem de birçok insanın hayatını tehlikeye atıyor. Ekim ayında hakim karşısına çıkacak." ifadelerini kullanıyor.
Videonun bir diğer ilginç kısmı ise Tesla araçların normal bir otomobile göre çok daha zor havalanıyor olması. Zira bu araçların zemin kısmı tamamıyla batarya paketleriyle dolu. Dolayısıyla ağırlık merkezleri de epey aşağıda yer alıyor. Böylece arabaların takla atması ve havalanması da zorlaşıyor.
https://jalopnik.com/driver-faces-charges-after-tesla-model-s-goes-airborne-1828682824 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir sonraki haber (!) içeriğiniz de benden olsun bu görselden yürüyün.
Ahmet...
havalanmayı aerodinamik etkiler.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
21237 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tesla, tesla model s ve