Osaka Şehir Üniversitesi'nden mıknatıslı bacaklara sahip köprü inceleme robotu: BIREM

Dünya üzerinde gün boyunca milyonlarca insan tarafından kullanılan birçok çelik köprü bulunuyor. Güvenlik amaçlı olarak çoğu yerde insanlar tarafından kontrol edilen bu köprüler, Japonya merkezli Osaka Şehir Üniversitesi'nin yeni geliştirdiği BIREM adlı robot sistemi ile çok daha güvenli ve etkili bir yapıya geçiş yapıyor.

Çelik yapıya sahip köprüler üzerinde inceleme yapmak üzere geliştirilen BIREM, bacaklarında yer alan güçlü mıknatıslar ile güvenli bir şekilde hareket edebiliyor ve kablosuz olarak uzaktan kontrol edilebiliyor. Orta kısmı esnek olduğu için karmaşık yapılarda bile saniyede 7.8-inç hız ile gezebildiği belirtilen robot, taşıdığı lazer sensörler, kameralar ve gerekli diğer birçok araç sayesinde hem dikeyde hem de yataya köprüleri inceliyor ve hasarlı bölgeleri tespit ederek yetkililere bildiriyor. BIREM aynı zamanda köprü yanında bazı çelik alaşımlı binalarda da kullanılabiliyor.

Projenin başında bulunan Yogo Takada'ya göre araştırma geliştirme çalışmalarına devam edileceği belirtilen BIREM, büyük ihtimal önümüzdeki üç yıl içerisinde aktif olarak satılmaya ve kullanılmaya başlancak.

http://news.cnet.com/8301-17938_105-57616131-1/crablike-robot-walks-on-walls-ceilings-with-magnet-feet/?part=rss&subj=news&tag=title