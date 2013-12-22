Osaka Şehir Üniversitesi'nden mıknatıslı bacaklara sahip köprü inceleme robotu: BIREM

Haber Editörü
Dünya üzerinde gün boyunca milyonlarca insan tarafından kullanılan birçok çelik köprü bulunuyor. Güvenlik amaçlı olarak çoğu yerde insanlar tarafından kontrol edilen bu köprüler, Japonya merkezli Osaka Şehir Üniversitesi'nin yeni geliştirdiği BIREM adlı robot sistemi ile çok daha güvenli ve etkili bir yapıya geçiş yapıyor.
Çelik yapıya sahip köprüler üzerinde inceleme yapmak üzere geliştirilen BIREM, bacaklarında yer alan güçlü mıknatıslar ile güvenli bir şekilde hareket edebiliyor ve kablosuz olarak uzaktan kontrol edilebiliyor. Orta kısmı esnek olduğu için karmaşık yapılarda bile saniyede 7.8-inç hız ile gezebildiği belirtilen robot, taşıdığı lazer sensörler, kameralar ve gerekli diğer birçok araç sayesinde hem dikeyde hem de yataya köprüleri inceliyor ve hasarlı bölgeleri tespit ederek yetkililere bildiriyor. BIREM aynı zamanda köprü yanında bazı çelik alaşımlı binalarda da kullanılabiliyor.
Projenin başında bulunan Yogo Takada'ya göre araştırma geliştirme çalışmalarına devam edileceği belirtilen BIREM, büyük ihtimal önümüzdeki üç yıl içerisinde aktif olarak satılmaya ve kullanılmaya başlancak.
http://news.cnet.com/8301-17938_105-57616131-1/crablike-robot-walks-on-walls-ceilings-with-magnet-feet/?part=rss&subj=news&tag=title Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En dayanıklı yapılar,inşalar,cihazlar,arabalar hepsi Japonların elinden çıkıyor.
Sony`e bakıyosun su geçirmezlik,sağlamlık.Toyota`ya bakıyorsun taş gibi araba,arabanın konsolunda bile bir tuş bozulmuyor.Toshiba desen laptop`ta kullandığı malzeme aşırı dayanıklı(arkadaşım yanlışlıkla üzerine oturmasına rağmen hiçbirşey olmamıştı).
Hele hele yaptıkları binalara köprülere değinmeye bile gerek yok.8`lik depremde İstanbulumuzda taş taş üstünde kalmayacakken Japonyada bir tane bina bile yıkılmıyor.
Şimdide yapılarını kontrol etmeye verdikleri önemden dolayı böyle bir cihaz tasarlamışlar.Bizimde boğaz köprüsünden taşlar kopsun yerlere düşsün 2 hafta haberi yapılsın.