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    Otoyol ve köprü geçiş ücretleri artık otomatik zamlanacak!

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile köprü ve otoyollarına gelecek zam oranı otomatikleştirildi. Her yılbaşında TÜİK tarafından belirlenen Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapılacak.

    Otoyol ve köprü geçiş ücretleri artık otomatik zamlanacak! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de otoyol geçiş ücretlerine uygulanacak zam oranı her yıl Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından belirleniyordu. Genellikle yeniden değerleme oranı kadar zam yapılıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile zam miktarı otomatiğe bağlandı. Her yıl başında “Yeniden Değerleme Oranı” kadar otomatik zam yapılacak.

    Yıl sonlarına gelindiğinde yeni yılda otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam geleceği büyük merak konusu oluyordu. Artık kafalardaki soru işareti silinecek ve vergilerde olduğu gibi otoyol ücretleri de Yeniden Değerleme Oranına göre artırılacak.

    Bu karar yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda ve köprülerde geçerli olacak. Yap işlet devret yöntemi ile işletilen özel otoyol ve köprülerdeki zam oranları işletmeciler tarafından belirlenecek.

    Yeniden değerleme oranı nasıl hesaplanıyor?

    Yeniden Değerleme Oranı, TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) verileri esas alınarak hesaplanır. İçinde bulunulan yılın Ekim ayı sonuna kadarki 12 aylık Yİ-ÜFE artış oranı baz alınarak belirlenir. Kasım ayında ilan edilir.

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