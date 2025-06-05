Otoyol ve köprü geçiş ücretleri artık otomatik zamlanacak!

Yıl sonlarına gelindiğinde yeni yılda otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam geleceği büyük merak konusu oluyordu. Artık kafalardaki soru işareti silinecek ve vergilerde olduğu gibi otoyol ücretleri de Yeniden Değerleme Oranına göre artırılacak.
Bu karar yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda ve köprülerde geçerli olacak. Yap işlet devret yöntemi ile işletilen özel otoyol ve köprülerdeki zam oranları işletmeciler tarafından belirlenecek.
Yeniden değerleme oranı nasıl hesaplanıyor?
Yeniden Değerleme Oranı, TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) verileri esas alınarak hesaplanır. İçinde bulunulan yılın Ekim ayı sonuna kadarki 12 aylık Yİ-ÜFE artış oranı baz alınarak belirlenir. Kasım ayında ilan edilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: