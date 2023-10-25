Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zam ertelendi

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Gelen zam sonrası İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri için motosiklet hariç en düşük geçiş ücreti 15 TL oldu. Geçtiğimiz aylardaki KDV artışı sonrası otomobiller için geçerli olan bu ücret 8.5 TL olmuştu. Söz konusu iki köprüden motosikletlerin geçiş ücreti ise 6 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Zam sonrası diğer bazı yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:
- Osmangazi Köprüsü: 290 TL
- 1915 Çanakkale Köprüsü: 295 TL
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 35 TL
- Ankara-Niğde Otoyolu: 210 TL
- Malkara-Çanakkale Otoyolu (Köprü Dahil): 410 TL
Tüm yeni ücretlere kaynak kısmındaki linkten erişebilirsiniz.Kaynakça https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Otoyollar/UcretlerYeni.aspx https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1717143897351053747 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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