Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir. 25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" açıklamasında bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gelen zam sonrası İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri için motosiklet hariç en düşük geçiş ücreti 15 TL oldu. Geçtiğimiz aylardaki KDV artışı sonrası otomobiller için geçerli olan bu ücret 8.5 TL olmuştu. Söz konusu iki köprüden motosikletlerin geçiş ücreti ise 6 TL olarak karşımıza çıkıyor.

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Zam sonrası diğer bazı yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:

Osmangazi Köprüsü: 290 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 295 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 35 TL

Ankara-Niğde Otoyolu: 210 TL

Malkara-Çanakkale Otoyolu (Köprü Dahil): 410 TL

Tüm yeni ücretlere kaynak kısmındaki linkten erişebilirsiniz.

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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zam ertelendi