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    Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zam ertelendi

    Köprü ve otoyol geçiş ücretleri için 25 Ekim itibarıyla geçerli olacağı açıklanan zam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendi. 
    Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zam ertelendi
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir. 25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" açıklamasında bulundu.

    Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Gelen zam sonrası İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri için motosiklet hariç en düşük geçiş ücreti 15 TL oldu. Geçtiğimiz aylardaki KDV artışı sonrası otomobiller için geçerli olan bu ücret 8.5 TL olmuştu. Söz konusu iki köprüden motosikletlerin geçiş ücreti ise 6 TL olarak karşımıza çıkıyor.

    Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zam ertelendi Tam Boyutta Gör

    Zam sonrası diğer bazı yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:

    • Osmangazi Köprüsü: 290 TL
    • 1915 Çanakkale Köprüsü: 295 TL
    • Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 35 TL
    • Ankara-Niğde Otoyolu: 210 TL
    • Malkara-Çanakkale Otoyolu (Köprü Dahil): 410 TL

    Tüm yeni ücretlere kaynak kısmındaki linkten erişebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Otoyollar/UcretlerYeni.aspx https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1717143897351053747
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    4997 kez okundu.
    25 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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    köprü, otoyol ve
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    Forumdan Konular

    uyurken sürekli sağa sola dönüyorum hisse senedi alıp 10 yıl beklemek nasır ameliyatı olanların yorumları amfetamin nasıl bulabilirim mafyaya nasıl katılabilirim

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