Otomobillerin de dahil olduğu ABD menşeli ürünlerin ek vergi oranı yüzde 100 arttırıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız” açıklamasıyla yeni yaptırımların ilk sinyalini vermişti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir kararla binek otomobillerin de dahil olduğu ABD menşeli ürünlere uygulanan ek vergi oranları yüzde 100 arttırıldı.

Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Türkiye’de üretilen demirçelik ve alüminyum ürünlerine ilave vergi uygulamasının ardından Türkiye’den misilleme gelmiş ve ABD’de üretilen bazı ürünlerden yüzde 70’e varan ek vergi alınmasına karar verilmişti. Trump’ın vergi oranlarını arttırmasının ardından Türkiye’nin yanıtı gecikmedi ve ek vergi oranları iki katına çıkarıldı.

Otomobillere uygulanan vergi yüzde 120'ye çıktı

Yeni karara göre ABD’den ithal edilen otomobillere uygulanan ek vergi oranı yüzde 60’tan yüzde 120’ye çıkarıldı. Alkollü içeceklerin vergi oranı yüzde 140’ı görürken, tütüne uygulanan ek vergi yüzde 60’a yükseldi. İşte ek vergi oranı yüzde 100 arttırılan ürünlerden bazıları: