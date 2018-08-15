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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otomobillerin de dahil olduğu ABD menşeli ürünlerin ek vergi oranı yüzde 100 arttırıldı

Haziran ayında yayımlanan ve otomobillerin de dahil olduğu ABD menşeli ürünlerden ek vergi alınmasına yönelik kararda değişiklik yapıldı. Yeni kararla otomobillerden alınan vergi %120'ye çıktı.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomobillerin de dahil olduğu ABD menşeli ürünlerin ek vergi oranı yüzde 100 arttırıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız” açıklamasıyla yeni yaptırımların ilk sinyalini vermişti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir kararla binek otomobillerin de dahil olduğu ABD menşeli ürünlere uygulanan ek vergi oranları yüzde 100 arttırıldı.

Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Türkiye’de üretilen demirçelik ve alüminyum ürünlerine ilave vergi uygulamasının ardından Türkiye’den misilleme gelmiş ve ABD’de üretilen bazı ürünlerden yüzde 70’e varan ek vergi alınmasına karar verilmişti. Trump’ın vergi oranlarını arttırmasının ardından Türkiye’nin yanıtı gecikmedi ve ek vergi oranları iki katına çıkarıldı.

Otomobillere uygulanan vergi yüzde 120'ye çıktı 

Yeni karara göre ABD’den ithal edilen otomobillere uygulanan ek vergi oranı yüzde 60’tan yüzde 120’ye çıkarıldı. Alkollü içeceklerin vergi oranı yüzde 140’ı görürken, tütüne uygulanan ek vergi yüzde 60’a yükseldi. İşte ek vergi oranı yüzde 100 arttırılan ürünlerden bazıları:

Otomobillerin de dahil olduğu ABD menşeli ürünlerin ek vergi oranı yüzde 100 arttırıldı

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DH Misafiri 9 ay en beğenilen
Abd yi değil. Alacak olan insanları cezalandırıyorsun. Yiyorsa ürünleri sokma piyasaya. Abd kükremiş bunlarda viklemiş.
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12 Angry Men 9 ay
Olan vatandaşa olacak.
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General. 9 ay
Zaten %70 vergi alınıyordu, rahip bahane vergi şahane.
Adamlar %50 yapınca kıyamet koparılıyor, biz yıllardır %70 vergi koyuyoruz.
Bunları söyleyince hain ilan ediliyorsun.
Zaten %70 vergi alınıyordu, rahip bahane vergi şahane.Adamlar %50 yapınca kıyamet koparılıyor, biz yıllardır %70 vergi koyuyoruz.Bunları söyleyince h...
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BilirKişi00 9 ay
Bence yetersiz. Amerikan menşeili filmlerin sayısı Çindeki gibi limitlendirilip, Bilet fiyatına %50 vergi eklensin.
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mehmetyilmaz77 9 ay
amerikan mısırına vergi koysalardı da kurtulsaydık glikoz şurubundan.
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4hm3t.# 9 ay
Cari açığın azalmasına katkıda bulunurken vergi kazancını da korumuş olacak. Win-win.... Eğer ülke olarak yüksek teknolojiye yatırım yapacaksak, yerli otomobil vs konusunda atılım yapılacaksa, adamakıllı teknolojik ürün üreteceksek tüm ithal ürünlere dayayın %500 vergiyi. Her türlü destekleriz. Paramız değerlensin yurt içinde kalsın. Ama üretin lütfen, destekleyin girişimcileri. Ama şu tübitak projeleri bile insanı hayal kırıklığına uğratmaya yetiyor. Algının tamamen değişmesi lazım.
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Gagavuzz 9 ay
Hazır tüketime alışmış bir toplumun acı reçetesi.
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Akstrev 9 ay
Cahilin dik alası olan bazıları, AKP'ye oy verenlere cahil demiş. başında lideri bile olmayan, sözde kemalist partisine oy verenler mi söylüyor bunu? Cehalet ideoloji için oy verenindir. Cahil de bizzat kendisidir.
Allah resul'u diyor ki "Kişi kendisini tanıtır."
Hep millete cahil diyenlere bakarım. Önce lafa bakarım. Laf mı diye. Sonra adama bakarım. gerisi engellenmeme neden olur.
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rider30 9 ay
Medyada çıkan bilgilere göre yeni rakamlar şöyle olacak:
BMW
X5 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde bir fiyat bekleniyor.
X3 700 bin TL üzeri
X6 modeli 2 milyon TL’nin üzerine çıkacak.
Mercedes GLE 2 milyon TL’nin üzerine çıkmış olacak!
Mercedes GLS’de ise fiyat 2.5 ile 3 milyon TL’nin üzerinde olacak.
Grand Cherokee’nin fiyatı 1 milyon 500 bin TL’nin üzerinde olacak.
Wrangler 1 milyon 300 bin TL’nin üzerinde olacak.
Mustang 1.8 milyon TL’nin üzerinde fiyatı olması bekleniyor.
BMW Tayland’da X5 üretecek
Amerika ve Çin arasında olan ticaret savaşları sonucunda otomobil markaları üretim tesislerinde değişime gidiyor. BMW markası, Güney Karolina'da üretilen X5 modellerini Çin'e göndermek istediğinde yaşadığı vergi sorununu Tayland'da üretim yaparak aşmaya çalışacak!
Ancak marka bu vergi yükünü hafifletmek için farklı bir yol keşfetmiş, Tayland’daki fabrikası. Tayland ile Çin arasında ticari olarak durumu zorlaştıracak her hangi bir vergi engeli bulunmuyor. Ayrıca BMW markasının E66 kodlu 7 Serisi, ilk jenerasyon X3, yeni X5, E90 kodlu 3 Serisi modelleri ve motosiklet modellerinin çoğu bu fabrikada üretiliyor. Fabrika üretim yaptığı hacmin yüzde 60’ını ihraç ettiğini de belirtmemizde fayda var.
Bavyeralı marka Çin’deki talebe göre 10 ila 20 bin arasında X5 üretimini Tayland’da gerçekleştirmeyi planlıyor. Bir önceki jenerasyon X5 üretimini fabrika 2016 baharında yapmaya başlamıştı. BMW’nin yarı yıl satış sonuçlarına göre CEO Krueger, “Tayland’daki üretimi arttırmak yeni vergiler için kontra atak olabilir” açıklamasını yaptı.
Sözcü
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ToisAndro 9 ay
Ah be arkadaşlar biraz mantık. Kullandığımız ürünler abd malı diye atalım mı? Yeni birşey alırken abd ye en az kar ettirmeyi amaçlayın yeter
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elcas 9 ay
ithal etmeyelim. ne üretirsek onu yiyelim.
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Barracud@ 9 ay
Halkımız bu konuda çok bilinçli. Bugün birkaç kişiyle muhabbeti oldu. Bindiği araç Ford, içtiği sigara parliament, kullandigi bilgisayarın işlemcisi intel, elinde iphone. Ondan sonra çıkmış "bon Omerikayi protosto odiyorum" diyor camış.
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erhangun84 9 ay
Abiler kardeşler Amerika bize operasyon çekiyorsa bu durumda devletin boykot uygulaması önemli değil zaten halk herhangi bir AMerikan ürünü almamalı birazcık milliyetçilik ruhunuz yokmu?
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infom@n 9 ay erhangun84
Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almıştık hani?
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