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Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45

ODD'nin verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma devam ediyor. Haziran ayına ait verilerin de ortaya çıkmasıyla birlikte yılın ilk yarısındaki kayıp %45 olarak kayıtlara geçti
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45
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1 Temmuz itibariyle ÖTV indirimi sona eren ve henüz yenilenmesine yönelik bir adım atılmayan otomotiv sektöründeki gerileme devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) paylaştığı verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019’un ilk yarısında %45 oranında daraldı.

ODD’nin paylaştığı verilere göre 2019’un ilk altı ayında 195 bin 144 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 353 bin 348 adetti. Bu da iki dönemi birbiriyle kıyasladığımızda %45 oranında ciddi bir daralma olduğunu gösteriyor.

Otomobil özelinde baktığımızda 275 bin 870 adetten 156 bin 378’e düşen satışların 2019’un ilk yarısında %43 oranında azaldığını görüyoruz. Hafif ticari araç pazarındaki gerileme ise daha büyük. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 77 bin 478 adet olan satışlar bu yıl 38 bin 766 adette kalarak %50 oranında küçülmüş.

Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45

Yalnızca Haziran ayındaki daralma %16 civarında

Peki yalnızca Haziran ayında durum ne? 2019 yılı Haziran ayındaki daralmanın diğer aylara nazaran daha küçük olduğu görülüyor. Geçen yılın aynı ayında 51 bin 37 adet olan otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yıl 42 bin 688 adete düşerek %16 azaldı. Bu azalma otomobil özelinde %12, hafif ticari araç pazarında ise %32 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Haziran ayı sonunda da gelenek değişmedi ve satışlardaki %63’lük payıyla C segmenti liderliğini korudu. Kasa tiplerine göre bakıldığında ise %50 pay ile en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller oldu. Son olarak, 2019 yılı Haziran ayı sonunda 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.


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by__metallica 5 gün en beğenilen
%45 daralma bence çok iyi. Birçok sektör %80 daraldı.
ÖTV dahada artırılmalı. 1.0 ve altı için %100 , 1.6 için %200 , 2.0 ve üstü için %1000 olmalı ki hak adalet yerini bulsun bu millet için.
%45 daralma bence çok iyi. Birçok sektör %80 daraldı.ÖTV dahada artırılmalı. 1.0 ve altı için %100 , 1.6 için %200 , 2.0 ve üstü için %1000 olmalı ki hak ad...
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1 Yanıt Yanıtla +76
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emrtkn 5 gün
Bu flyatlara araba almak için bildiğin deli olmak lazım.
Akıl işi değil.
Fiyatlar ederinden 2-3 kat yukarıda.
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damn2u 5 gün
3 araba fiyatına bir araba alınacak bir ülke de yaşadığımız için çok daha yüksek bir daralma bekliyordum ama insanımız yine şaşırtmamış.
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Vaz 2 gün
Hani ekonomi çok iyiydi ya?
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swat882 4 gün
Valla bu ekonomik krizde %45 daralma için göbek atmaları lazım. %70 üstü beklerdim.
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edgar1899 4 gün swat882
Daralma aslında %70 zaten. Geçen sene krizin etkisi vurmaya başladıktan sonra 2017deki milyonluk pazar 600 bine geriledi, bu sene ötv indirimi devam etmez ise 350 binleri ancak görür gibi. Yani gerçekte daralma zaten %65. Aynı şekilde traktörde daralma 2017ye göre %69, Ağır ticaride yine %60 üzerinde.
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Akasha_Ether 4 gün
Galericiler daş yesin
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Pejo Satış 4 gün
İçinde bulunduğumuz durumda 2 seçenek var :
1- Otomobil ve hafif ticari araçlarda ötv ve kdv, 01.11.2019 -30.06.2019 arasında uygulanan oranlara çekilerek geçici bir süre daha sektör sözüm ona rahatlatılacak.
2- Otomobiller için 0-1600 cc = % 75 / 1601-2000 cc % 150 ve 2001 cc üstü = % 250 , kombi tipi hafif ticari araçlarda % 30 ve ticari araçlarda % 15 ötv oranları söz konusu olacak. Az mükelleften çok vergi tahsiline gidilecek.
ikinci seçenek sektörü bitirecek hareket olsa da gerçekten uzak değil.
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YuRYTR 4 gün
Bence bu ay yüzde 70 leri görür diye düşüyorum galeriler stokladı zaten flo araçlarını araç alan ucuza galeriden alır bayiden yüzde 15 niye fazladan alsın :)
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Fenomenon 4 gün
yine de alan alıyor.
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agent1453 4 gün
Ötv indirimide yememiş.
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Arian Galatian 5 gün
Bu ülkede pazar zaten hep daralıktı artık presleniyor iyice suyu çıkarılıyor
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deoks 5 gün
Satışlar olması gereken seviyeye geliyor. Şimdiye kadar sanal bir para bolluğuyla cebimizde olmayan parayı harcayarak sanki durumumuz iyiymiş gibi yaşıyorduk. Gerçek ekonomik durumumuz budur arkadaşlar, alışmaya bakın. Vergi indirimi falan da beklemeyin şu anda hükümetin tek gündemi bütçe dengesini sağlayabilmek. Otomobil satışlarının azalması işlerine bile geliyor çünkü cari açık azalıyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Arian Galatian 5 gün deoks
Birikimler olmasa inanın bu ülke bir hiç.. VW kadar bile zenginliğimiz yok.. İstanbul biraz zengin denilebilir sadece o da kısmen.
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AREryilmaz 5 gün
Motorlu araçlardan alınan vergiyi vermemenin motorlu araç almamak gibi bir yolu var. Bunun önüne geçilmeli bence. Motorlu araç satın almayanlar da motorlu araç satın almadığı için ötv ödemeli. Üçüncü köprüden geçiş - geçmeyiş olayı gibi. Zaten araba alanlara haksızlık şu anki uygulama.
Devletten hak ve adaleti tesis edip araç almayanlara da ötv getirmelerini bekliyoruz.
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otomobil satışları 2019, otomotiv sektörü daralma ve
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