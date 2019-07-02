Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45

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1 Temmuz itibariyle ÖTV indirimi sona eren ve henüz yenilenmesine yönelik bir adım atılmayan otomotiv sektöründeki gerileme devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) paylaştığı verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019’un ilk yarısında %45 oranında daraldı.

ODD’nin paylaştığı verilere göre 2019’un ilk altı ayında 195 bin 144 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 353 bin 348 adetti. Bu da iki dönemi birbiriyle kıyasladığımızda %45 oranında ciddi bir daralma olduğunu gösteriyor.

Otomobil özelinde baktığımızda 275 bin 870 adetten 156 bin 378’e düşen satışların 2019’un ilk yarısında %43 oranında azaldığını görüyoruz. Hafif ticari araç pazarındaki gerileme ise daha büyük. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 77 bin 478 adet olan satışlar bu yıl 38 bin 766 adette kalarak %50 oranında küçülmüş.

Yalnızca Haziran ayındaki daralma %16 civarında

Peki yalnızca Haziran ayında durum ne? 2019 yılı Haziran ayındaki daralmanın diğer aylara nazaran daha küçük olduğu görülüyor. Geçen yılın aynı ayında 51 bin 37 adet olan otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yıl 42 bin 688 adete düşerek %16 azaldı. Bu azalma otomobil özelinde %12, hafif ticari araç pazarında ise %32 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Haziran ayı sonunda da gelenek değişmedi ve satışlardaki %63’lük payıyla C segmenti liderliğini korudu. Kasa tiplerine göre bakıldığında ise %50 pay ile en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller oldu. Son olarak, 2019 yılı Haziran ayı sonunda 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.