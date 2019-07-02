Elektrikli Fiat Ducato'nun teknik özellikleri açıklandı

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Binek otomobillerde görmeye alıştığımız elektrik dönüşümü ticari araç sınıfında da kendini hissettirmeye başladı. Pek çok üretici, bu sınıftaki araçlarının hibrit veya tamamen elektrikli versiyonlarını duyurdu. Elektrikli Sprinter ve Transit modelleri bunlardan yalnızca iki tanesi. Fiat da bu yarışa elektrikli Ducato ile katılmaya hazırlanıyor.

Elektrikli Fiat Ducato’yu geçtiğimiz haftalarda duyuran şirket, araçla ilgili teknik detayları da dün paylaştı. Buna göre, tıpkı içten yanmalı motorlu (ICE) türevlerinde olduğu gibi elektrikli Fiat Ducato’da da farklı versiyonlar bulunacak. Araçta 121 beygir güç ve 280 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılacak. Enerji kullanımını optimize edebilmek için elektrikli Fiat Ducato’nun maksimum hızı 100 km/s ile sınırlı olacak.

İki farklı batarya seçeneği ile maksimum 360 km menzil

Fiat Professional’in ilk elektrikli aracı olma yolunda ilerleyen Ducato’nun 47 ve 79 kWh kapasitede iki farklı batarya seçeneğine sahip olması planlanıyor. Bu bataryalar araca (NEDC ölçümlerine göre) sırasıyla 220 ve 360 km civarında menzil sağlayacak. Bataryaların şarj süreleri henüz açıklanmış değil. Fakat Fiat’ın açıklamalarına göre hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarj ile 100 km sürüş menzili elde edilebilecek.

Elektrikli Fiat Ducato, bataryaların zemine yerleştirilmesi sayesinde iç hacminden ödün vermeyecek. Farklı aks mesafeleriyle sunulacak panel van versiyonu 10 ve 17 metreküp kargo alanına sahip olurken, maksimum 1.9 ton yük taşıyabilecek. Elektrikli Fiat Ducato, 2020 yılında yapılacak genel bir güncellemeyle aileye katılacak. Bu güncellemede seriye 9 ileri otomatik şanzıman, Euro 6D uyumlu 2.3 litre motorlar, 7 inç bilgi-eğlence sistemi ve yeni sürücü asistan sistemleri eklenecek.





http://www.fiatprofessionalpress.co.uk/press/article/world-preview-of-the-ducato-electric