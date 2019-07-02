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Elektrikli Fiat Ducato'nun teknik özellikleri açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda elektrikli Fiat Ducato modelini duyuran şirket, bugün de aracın teknik detayları hakkında bilgi verdi. 2020 yılında satışa sunulacak elektrikli Ducato'nun detayları haberimizde:
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli Fiat Ducato'nun teknik özellikleri açıklandı
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Binek otomobillerde görmeye alıştığımız elektrik dönüşümü ticari araç sınıfında da kendini hissettirmeye başladı. Pek çok üretici, bu sınıftaki araçlarının hibrit veya tamamen elektrikli versiyonlarını duyurdu. Elektrikli Sprinter ve Transit modelleri bunlardan yalnızca iki tanesi. Fiat da bu yarışa elektrikli Ducato ile katılmaya hazırlanıyor.

Elektrikli Fiat Ducato’yu geçtiğimiz haftalarda duyuran şirket, araçla ilgili teknik detayları da dün paylaştı. Buna göre, tıpkı içten yanmalı motorlu (ICE) türevlerinde olduğu gibi elektrikli Fiat Ducato’da da farklı versiyonlar bulunacak. Araçta 121 beygir güç ve 280 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılacak. Enerji kullanımını optimize edebilmek için elektrikli Fiat Ducato’nun maksimum hızı 100 km/s ile sınırlı olacak.

İki farklı batarya seçeneği ile maksimum 360 km menzil

Fiat Professional’in ilk elektrikli aracı olma yolunda ilerleyen Ducato’nun 47 ve 79 kWh kapasitede iki farklı batarya seçeneğine sahip olması planlanıyor. Bu bataryalar araca (NEDC ölçümlerine göre) sırasıyla 220 ve 360 km civarında menzil sağlayacak. Bataryaların şarj süreleri henüz açıklanmış değil. Fakat Fiat’ın açıklamalarına göre hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarj ile 100 km sürüş menzili elde edilebilecek.

Elektrikli Fiat Ducato, bataryaların zemine yerleştirilmesi sayesinde iç hacminden ödün vermeyecek. Farklı aks mesafeleriyle sunulacak panel van versiyonu 10 ve 17 metreküp kargo alanına sahip olurken, maksimum 1.9 ton yük taşıyabilecek. Elektrikli Fiat Ducato, 2020 yılında yapılacak genel bir güncellemeyle aileye katılacak. Bu güncellemede seriye 9 ileri otomatik şanzıman, Euro 6D uyumlu 2.3 litre motorlar, 7 inç bilgi-eğlence sistemi ve yeni sürücü asistan sistemleri eklenecek.



http://www.fiatprofessionalpress.co.uk/press/article/world-preview-of-the-ducato-electric Yorum Yaz
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lojistisyen 5 gün en beğenilen uykuadam
En son ibb başkanı İmamoğlu ile beraberdi. Teknolojiye kafa yormayın sıyırırsınız diyen mağlup ibb adayı vardı o ne oldu? Millet kıraathanesinde kek yiyor diyolla
4-5 yıl önce yollarda olması gerek elektirkli yerli otomuz vardı peki ondan bi haberin var mı?
Belli ki meraklısın elektirkli araç işine, ama pek bi kuru gürültü gibi...
İnce'nin açıklamasını da eksik dinlemişsin yada a haberde, yeni akitte falan izledin okudun. Yerli araca bu ekonomide bütçe ayırmaya gerek yok, farklı şeylere odaklanmalıyız demişti. Sizinkiler milletin 70-80 milyon eurosunu çöpe attı yerli otomobil masalına, tabi bu medyaya ulaşan kısmı, karanlıkta kalan kısımda neler oldu Allah bilir.
En son ibb başkanı İmamoğlu ile beraberdi. Teknolojiye kafa yormayın sıyırırsınız diyen mağlup ibb adayı vardı o ne oldu? Millet kıraathanesinde kek yiyor diyo...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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uykuadam 5 gün
bu ülkede elektrikli otomobiller ilkel
gerek yok
diyen bir cumhurbaşkanı adayı vardı.
sahiden ne oldu o şimdi?
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Meticulous 3 gün
fiat ducatolar dökülüyor. transit kadar sağlam değiller.
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DH Misafiri 4 gün
Elektrikli arabalar'ın çözmesi gereken önemli sorunları var örneğin akü veya pillerin ömürleri ve maliyetleri hakkında bilgi yok örneğin cep telofonlarının şu anda batarya ömrü ortalama 3 yıl maliyeti belli arabalarda bu maliyet muamma bir diyer sorun elektrik motorunun ısınma sorunu hakkında bilgi yok ülkemizde böyle bir maliyet ucuz olmayacaktır.
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SeniorGrandMaster 5 gün yeni yorumcu
Tavana gunes enerjisi paneli koysunlar. Kendini sarj etsin.
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faniseyler 5 gün
Şimdiden elektrikli araçlara yetecek alt yapıyı oluşturmak lazım.
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uykuadam 5 gün
bu ülkede elektrikli otomobiller ilkel
gerek yok
diyen bir cumhurbaşkanı adayı vardı.
sahiden ne oldu o şimdi?
2 Yanıt Yanıtla +8
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sterig 5 gün uykuadam
Kim dedi bunu, son günlerde çok görüyorum bu muhabbeti.
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lojistisyen 5 gün uykuadam
En son ibb başkanı İmamoğlu ile beraberdi. Teknolojiye kafa yormayın sıyırırsınız diyen mağlup ibb adayı vardı o ne oldu? Millet kıraathanesinde kek yiyor diyolla
4-5 yıl önce yollarda olması gerek elektirkli yerli otomuz vardı peki ondan bi haberin var mı?
Belli ki meraklısın elektirkli araç işine, ama pek bi kuru gürültü gibi...
İnce'nin açıklamasını da eksik dinlemişsin yada a haberde, yeni akitte falan izledin okudun. Yerli araca bu ekonomide bütçe ayırmaya gerek yok, farklı şeylere odaklanmalıyız demişti. Sizinkiler milletin 70-80 milyon eurosunu çöpe attı yerli otomobil masalına, tabi bu medyaya ulaşan kısmı, karanlıkta kalan kısımda neler oldu Allah bilir.
2 Yanıt Yanıtla +16
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_köle_ 5 gün
menzili 450km ye cikarırsa karavan için mükemmel bir araç olur.
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brscnk17 5 gün _köle_
Hocam bence karavanlar için güzel bir seviyeye getirirler. Avrupa'daki karavanların %75'i Fiat Ducato imiş. Bunu es geçemezler bence.
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