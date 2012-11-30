Ouya oyun konsolunun geliştirici versiyonu Aralık sonunda hazır

Kickstarter platformunun en popüler girişimlerinden Ouya için geri sayım başladı. Android işletim sistemini kullanan ve Nvidia'nın Tegra 3 platformundan güç alan ultra kompakt boyutlardaki oyun konsolunun geliştiricilere özel versiyonu, 28 Aralık itibariyle projeye destek oan katılımcılara dağıtılmaya başlanacak. Aynı gün içerisinde ODK olarak kısatılan Ouya oyun konsoluna özel yazılım geliştirme kiti de kullanıma sunulacak.

Android dünyasının en popüler oyunları da dahil olmak üzere geliştiricilerin kendi yapımlarını test etmeleri ve platforma özellikle de platformun sahip olduğu özel kontrolcüye uyarlamaları için sunulacak olan bu özel versiyon için bizi de ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı ve Türkiye ile Rusya için sevkiyatın bir miktar daha geç başlayacağı açıklandı. Kickstarter platformunda 8.5 milyon dolardan fazla destek toplayan Ouya oyun konsolu, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelecek ve 99 dolarlık fiyat üzerinden sunulacak. Yves Behar imzasını taşıyan tasarımı ile Ouya, Mart ayında piyasaya sürülecek.