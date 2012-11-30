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Ouya oyun konsolunun geliştirici versiyonu Aralık sonunda hazır

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kickstarter platformunun en popüler girişimlerinden Ouya için geri sayım başladı. Android işletim sistemini kullanan ve Nvidia'nın Tegra 3 platformundan güç alan ultra kompakt boyutlardaki oyun konsolunun geliştiricilere özel versiyonu, 28 Aralık itibariyle projeye destek oan katılımcılara dağıtılmaya başlanacak. Aynı gün içerisinde ODK olarak kısatılan Ouya oyun konsoluna özel yazılım geliştirme kiti de kullanıma sunulacak.
Android dünyasının en popüler oyunları da dahil olmak üzere geliştiricilerin kendi yapımlarını test etmeleri ve platforma özellikle de platformun sahip olduğu özel kontrolcüye uyarlamaları için sunulacak olan bu özel versiyon için bizi de ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı ve Türkiye ile Rusya için sevkiyatın bir miktar daha geç başlayacağı açıklandı. Kickstarter platformunda 8.5 milyon dolardan fazla destek toplayan Ouya oyun konsolu, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelecek ve 99 dolarlık fiyat üzerinden sunulacak. Yves Behar imzasını taşıyan tasarımı ile Ouya, Mart ayında piyasaya sürülecek. 

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Recharged 7 yıl
Türkiye'de ki fiyatların diğer ülkelere göre biraz daha bindirme olacağını artık biliyoruz zaten.Dolayısıyla 99 $'a yakın bir fiyat bekleyen varsa şimdiden kendini hazırlasın ki sonrasında hayal kırıklığına uğramasın.
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demo11 7 yıl
inşallah bu konsola oyunlar yağmur gibi gelir çünkü geleceği olan bir birşey
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BERK BEY 7 yıl
ben beeğenmedim
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kasature 7 yıl
Tegra 3 bekleneni veremedi diyenler bi tegra 3 un oyunlara kattığı gorsellige bakmadılar sanırım
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savinelli 7 yıl
kratos_03
Yandık artık! Eğer cep oyunları ouya göre çıkarsa diğer konsol oyunları gibi geliştirmezler. Sonuçta tegra 3 bekleneni veremedi...

Tamamen katılıyorum. Aynen oyun konsollarının limitli donanımları sebebiyle pc oyunculuğunu görsellik açısından baltalaması gibi, bu konsol da tutarsa eğer; android in gelişen donanımlı cihazlarının tam kapasitesini kullanan hatta zorlayan oyunların çıkmasına engel olacaktır. Nasıl şu anda bilgisayarınıza aldığınız son model ekran kartını çatır çatır zorlayan oyun bulamıyorsanız aynı durum android için de geçerli olacaktır. Ama bir yandan da android için şu ankinden çok daha fazla oyun piyasaya sürülecektir.
Fakat donanım olarak bu kadar yetersiz ve güncelliğini yitirmiş tegra 3 yerine umarım daha güncel bir platformla çıkar..
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Kickstarter projesi çok başarılı olmuş gibi.
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cceviz 7 yıl
geliştiriciler tarafından destek görürse tutar.
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itachi237 7 yıl
eğer biraz daha geç çıkarsa konsol hiç çıkmasın daha iyi. tegra 3 maziide kalıyor artık. 2013 başında hemen çıkmalı konsol.
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kratos_03 7 yıl
Yandık artık! Eğer cep oyunları ouya göre çıkarsa diğer konsol oyunları gibi geliştirmezler. Sonuçta tegra 3 bekleneni veremedi...
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manyakurt 7 yıl
tasarım güzel gerçekten, herşeye bahane bulan tiplerden olmak istemiyorum ama "bence" yine üstündeki metalimsi renkte ama direk küp şeklinde olsa daha hoş olurdu sanki.
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Exelente 7 yıl
"Türkiye ile Rusya için sevkiyatın bir miktar daha geç başlayacağı açıklandı."Türkiye için çok alışılmadık bir durum :) .
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yokbeolumbe 7 yıl Exelente
Exelente
"Türkiye ile Rusya için sevkiyatın bir miktar daha geç başlayacağı açıklandı."Türkiye için çok alışılmadık bir durum :) .

tahmini fiyatı ne kadar olur türkiyede
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yokbeolumbe 7 yıl
öyle bir nova3 oynanırki
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