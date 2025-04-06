Trump'ın gümrük vergileri ortalığı karıştırdı: Oyun konsollarına ciddi zam kapıda

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Donald Trump yönetimindeki ABD hükümetinin Çin, Tayvan ve diğer ülkelerden yapılan ithalata getirdiği yeni gümrük vergileri, teknoloji dünyasında büyük dalgalanmalara yol açmaya başladı. Piyasadaki oyun konsolları da bu yeni politikadan nasibini alacak gibi görünüyor. Uzmanlara göre, PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi konsolların fiyatları %40'a kadar artabilir.

Trump vergileri yüzünden iPhone fiyatları %43 artabilir 1 gün önce eklendi

5 Nisan 2025'te yürürlüğe giren kapsamlı gümrük paketi, tüm ülkelerden yapılan ithalata %10 oranında asgari vergi getiriyor. Avrupa Birliği'ne %20'lik tarifeler uygulanırken, Çin'in %34'e varan tarifelere tabi olacak. Üstelik 3 Nisan itibarıyla otomobiller ve yedek parçalar için %25'lik bir ek vergi de devreye girdi. Amaç, ABD'nin ticaret açığını kapatmak ve yerli sanayiyi güçlendirmek.

Ancak uzmanlar, bu hamlenin hayat pahalılığını artırabileceği ve hatta ekonomik durgunluk riskini tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Peki, bu durum oyun konsollarını nasıl etkileyecek? PS5 ve Xbox Series X gibi cihazlar, büyük ölçüde Çin ve Tayvan'da üretiliyor. Yeni vergilerle birlikte üretim maliyetleri artacağı için bu artış doğrudan tüketicinin cebine yansıyacak. Uzmanlar, PS5 ve Xbox Series X fiyatlarının 246 dolara kadar artabileceğini öngörüyor.

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Küresel çapta ekonomik krize yol açabilir

Sony, bu olası fiyat artışını öngörerek yılın başında belirli bir stok oluşturdu. Ancak bu stokun ne kadar süreceği belirsiz. Üstelik söz konusu fiyat artışının sadece ABD'yi değil, Avrupa gibi diğer pazarları da etkileyeceği belirtiliyor. Üretim maliyetlerindeki artış, doğrudan tüketicilere yansıtılabilir. Yeni vergi düzenlemeleri oyun sektörünün yapısını da değiştirecek gibi görünüyor. Fiziksel oyun satışları, artan maliyetler yüzünden cazibesini yitirebilir ve dijital oyun satışları artabilir .

Bunun tüketiciler için hem artıları hem de eksileri var. Dijital oyunlar, piyasaya daha hızlı çıksa da ikinci el satış imkanı ortadan kalkıyor ve içerikler tamamen bir platforma bağlı hale geliyor. Öte yandan, bu vergilere karşı tepkiler de gecikmedi. Avrupa Birliği, Amerikan viskisi, motosiklet ve teknelere ek vergi koymaya hazırlanıyor. Çin ise aynı şekilde karşılık vererek ABD ürünlerine benzer tarifeler uygulamaya başladı. Bu karşılıklı restleşmeler, ticaret savaşını iyice alevlendirebilir ve küresel çapta bir ekonomik krize yol açabilir.

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