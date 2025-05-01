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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Xbox Series S/X fiyatlarına zam yaptı; Oyun fiyatları da artıyor

    Oyun dünyasında zam haberleri üst üste geliyor. Şimdi de Microsoft, Xbox Series S/X konsollarının fiyatlarına zam yaptı. Belli başlı Xbox oyunlarının da fiyatı artacak.  

    Xbox Series S/X zamlandı Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararları sonrası üst üste gelen zam haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Microsoft, Xbox konsollarının fiyatlarına zam yaptı. Hem Xbox Series S, hem de Xbox Series X bu kayda değer zamdan etkilenecek. Şimdilik dolar bazında açıklanan bu fiyat güncellemesinin tüm dünyada fiyatları etkilemesi bekleniyor. Ancak Türkiye'deki Xbox fiyatlarının ne kadar artacağı henüz netlik kazanmadı.

    Global pazarda yapılacak güncelleme sonrası fiyatlar şöyle olacak:

    • Xbox Series X (Dijital): 450 dolardan 550 dolara çıktı,
    • Xbox Series X (Diskli): 500 dolardan 600 dolara çıktı,
    • Xbox Series S (500 GB): 300 dolardan 380 dolara çıktı,
    • Xbox Series S (1 TB): 350 dolardan 430 dolara çıktı.

    Yaklaşık 100 dolarlık bu zammın Türkiye'deki Xbox fiyatlarına nasıl yansıyacağını bekleyip göreceğiz. Ancak fiyatlarda kayda değer bir artış olması kaçınılmaz görünüyor.

    Yeni Xbox Oyunlarının Fiyatı da Artıyor

    Microsoft'un Xbox'a yönelik zam kararı sadece oyun konsollarıyla sınırlı değil. Konsolların yanı sıra bazı Xbox oyunlarının fiyatlarında da artış olacak. Oyun fiyatlarındaki bu artış yeni çıkacak birnci parti Xbox oyunları için geçerli olacak.

    "Birinci parti Xbox oyunları" tanımlaması, Microsoft bünyesindeki stüdyolar tarafından geliştirilen Halo, Gears of War, Forza Motorsport gibi oyunları kapsıyor. Bu oyunlar artık 80 dolardan satışa sunulacak. Oyuncular için sevindirici haber şu ki bu oyunlar çoğu zaman Xbox Game Pass'e daha çıkışta gelen oyunlar oluyor.

    Görünen o ki 80 dolar, oyun dünyasının yeni çıkacak AAA oyunlar için yeni standardı hâline gelecek. Hatırlarsanız Nintendo da Switch 2 ile birlikte oyun fiyatlarının 80-90 dolara çekileceğini açıklamıştı. Aynı şekilde GTA VI ile birlikte diğer oyunların da 80 dolar bandının üzerine çıkması bekleniyor.

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