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    Oyun alışkanlıkları değişiyor; Sektör yeni gerçekliğe adapte olmaya çalışıyor

    Oyun dünyası son dönemde ciddi bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Şirketler Game Pass gibi servisleri konsolların önüne koymaya başlarken, oyuncu tarafında da alışkanlıklar hızla değişiyor.
    Oyuncu alışkanlıklarındaki değişim oyun dünyasını da değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyası son yıllarda ciddi bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Yıllarca oyun konsolları ve bu konsollara özel oyunlar üzerinden şekillenen rekabet sahası, bir anda Game Pass ve PlayStation Plus gibi servislere kaydı. Buna paralel olarak Steam'in ve PC oyunculuğunun yükselişi, artık konsolların belirleyici olmadığı yeni bir gerçeklik yarattı. Oyun sektörünün bu yeni döneme adapte olmaya çalıştığı şu günlerde, sektörü daha da hazırlıksız yakalandıkları yeni bir değişim bekliyor. Çünkü görünen o ki son yıllarda sadece rekabet sahası değil, kullanıcı kitlesi de değişmiş.

    Ortalama Oyun Oynama Süresi Azalırken, Oyun İzleme Süresi Artıyor

    Araştırma ve analiz şirketi MIDiA Research, geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir rapor yayınladı. Bu rapora göre oyuncuların oyun oynayarak geçirdiği süre azalırken, oyunlarla alakalı içerikleri izleyerek geçirdikleri süre giderek artıyor. 17 sayfalık bu rapora göre ortalama bir oyuncu bu hobiye haftada yaklaşık 16 saat ayırıyor. Bu sürenin sadece 7.4 saati oyun oynamaya giderken, oyun videoları izlemeye ayrılan süre 8.5 saati buluyor.

    MIDiA, araştırmada farklı ülkelerden farklı yaş gruplarındaki oyuncularla görüştüklerini söylüyor. Yani gençlerin Twitch ve YouTube gibi platformlarda uzun süreler geçirmeleri bu değişimi açıklamak için tek başına yeterli değil. Elbette bu önemli bir faktör ama diğer yandan ekonomik sebeplerin de bu değişimde epey etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü son yıllarda oyun fiyatları giderek artarken (özellikle de AAA ve AA oyunlarda), dünyanın pek çok ülkesinde alım gücü düşüyor. Bu da sınırlı imkânlara sahip oyuncuların satın almak isteyip de alamadıkları oyunları yayınlar, fragmanlar, oynanış videoları üzerinden takip etmekle yetindikleri bir gerçeklik yaratıyor.

    Oyuncu alışkanlıklarındaki değişim oyun dünyasını da değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Twitch ve YouTube gibi platformlar, kısa süre öncesine kadar oyun şirketleri tarafından satışlara pozitif etki eden reklam araçları olarak görülüyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık bu yayınlar oyun şirketleri için hem oyuncuların vaktinden çalan bir rakip, hem de potansiyel bir gelir kapısına dönüşmüş durumda. Öyle ki stüdyolar artık bu yayınları Twitch ve YouTube gibi harici platformlara bırakmayıp, kendi bünyelerine nasıl çekebileceklerini düşünmeye başlamış durumda. Nitekim bunun ilk örneklerini de görmeye başladık. Nintendo'nun oyunlarıyla ilgili herhangi bir videonun paylaşılmasına izin vermeyip, bu yayınları kendi onaylı platformlarıyla sınırlı tutması bunun ilk örneklerinden biriydi. Bu girişim başarılı olmadı belki ama yakın bir gelecekte benzer stratejilerin devreye koyulduğunu görebiliriz.

    Artan Oyun Maliyetleri Sektörü Sınırın Eşiğine Getirdi

    Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu değişimin en önemli sebeplerinden biri oyunların gitgide daha da pahalanıyor olması. Bu da oyun yapma maliyetlerinin artmasıyla doğrudan bağlantılı. Kısa süre önce Eurogamer'a konuşan eski PlayStation patronu Shawn Layden, her jenerasyonda oyun yapma maliyetinin katlanarak arttığını söylüyor. PlayStation'da 1 milyona yapılan oyun PS2'de 2 milyona, PS4'te 8 milyona yapılıyor. Shawn Layden, Sony'deki görevinin başında olduğu son dönemde PS4 için dört başı mamur bir oyun yapmanın maliyetinin 150 milyonu bulduğunu söylüyor. Layden'a göre her jenerasyonda bu rakam ikiye katlandığı için PS5'te AAA bir oyun yapmanın maliyeti 300-350 milyon doları buluyor olmalı. Nitekim son dönemde çıkan AAA oyunlara dair duyumlar da benzer rakamlara işaret ediyor.

    Oyuncu alışkanlıklarındaki değişim oyun dünyasını da değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Layden'ın da dikkat çektiği üzere bunun uzun vadede sürdürülebilmesi mümkün değil. Bugünkü bütçelerle bile stüdyolar yatırımlarının karşılığını almakta zorlanıyor. Bu yüzden, çıkardıkları büyük bir oyun tutmayınca en güçlü stüdyolar bile finansal krizin içine düşüyor. Hâl böyleyken bir sonraki jenerasyona geçip, maliyeti 450-500 milyon doları bulan oyunlar yapmak pek mümkün değil. Çünkü oyun fiyatları artık doğal sınırlarına ulaşmış, hatta bunları aşmış durumda. Oyun fiyatları daha da yukarı çekilirse bu kez satış rakamları düşecek ve günün sonunda zarar kaçınılmaz olacak. Layden, oyun dünyasının bu yeni gerçekliğe adapte olması gerektiğini söylüyor.

    Daha Kısa Süreli Oyunlar Standart Hâline Gelebilir

    Bu noktada Layden'ın öne sürdüğü önerilerden biri de daha kısa oyunlar yapmak. 100 saatlik oyunlar yapmanın finansal olarak yanlış olduğunu savunan eski PlayStation patronu, oyuncuların yüzde 50'si oyunun yarısını geçmiyorken, kimsenin oynamayacağı son level'e milyonlarca dolar harcamanın mantıksız olduğunu düşünüyor. Eldeki veriler de bu konuda Layden'ı destekliyor. Çünkü  pek çok oyuncu bu oyunları yarıda bırakıyor. Yukarıda sözünü ettiğimiz değişimin bir sonucu olarak, 20 saat üstü oyunları baştan sona oynayan oyuncuların sayısı gitgide azalıyor. Hâl böyleyken stüdyoların haddinden büyük oyunlara 300-350 milyon dolar harcıyor olması, günün sonunda oyuncuya zarar veriyor. Çünkü maliyet arttıkça fiyatlar da artıyor. Diğer yandan oyun stüdyoları da yeni oyunlar konusunda daha az risk almaya başlıyor.

    Eğer Layden'ın oyun maliyetleri konusundaki bu öngörüleri doğruysa, konsollar yakın zamanda kayda değer bir atılım yapmayacaktır demektir -zaten Layden donanım tarafında artık konsolların üst sınıra yaklaştığını söylüyor. Bu da Sony ve Microsoft gibi şirketlerin neden son dönemde konsolları geri plana atıp, abonelik tabanlı servislere öncelik vermeye başladığını daha iyi açıklıyor.

    Kaynakça https://www.midiaresearch.com/reports/the-case-for-in-game-video-platforms-closing-the-direct-to-consumer-gap https://www.eurogamer.net/there-comes-a-time-when-we-all-declare-the-war-is-over-former-playstation-studios-boss-shawn-layden-on-the-future-of-video-game-consoles https://www.youtube.com/watch?v=uNPk_arv_Ko&t=15s
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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 15 saat önce

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