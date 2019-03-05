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Oyun konsoluna dönüşen otomobil

2 ay
7,6b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobiller otonom hale geldiğinde, yolculuk esnasındaki vakti daha değerli ve verimli kullanabilmemiz adına üreticilerin ar-ge çalışmaları sürüyor. Mercedes bu araçta oyun oynatmayı vaad ediyor.
Mercedes çılgın bir proje üzerinde çalışıyor. İspanya'da deneme şanı bulduğumuz ar-ge aşamasındaki bu proje ile Mercedes, otomobiller otonom hale geldiğinde araç içerisindeki yolculara oyun oynatmayı planlıyor. 

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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Vayy düşünsene ön camın kararıp görüntü verebilir bir hal aldığını ve dirt, horizon, ets2 vb. oyunları buradan oynayabildiğini konsol manasında muazzam olurdu.
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Drfalcon 2 ay
Araba oyunu oynayacağıma arabayı sürerim daha keyifli.
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The.Mafia 2 ay
Bizim paramız yetmez buna 😁
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Ezkici 2 ay
Her kuşu öptük bi kırmızı kaldı 😅
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DH Misafiri 2 ay
Çok anlamsız
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Kulak Misafiri 2 ay
Amaç zamanın etkin kullanımı için olabilir. Araba sürerken birçok şey yapılabilir.
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pop-up 2 ay
ön camı belkide güvenlik sebebiyle yapmamışlardır. Yoksa çok daha güzel olurdu
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fuckulteli 2 ay
Bir an için ekrandan gözünü alıp yola bakıyorsun, dikkatin dağılıyor oyunda kaza yapıyorsun. (bu işte bir terslik var)
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MHEC 2 ay
Görüntü ön cama yansıtılırsa film dizi oyun vs. uzun yol yaparken çok keyifli olur.
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Biyturs_OnSr 2 ay
Yine buram buram farklılık ve kalite kokan bir video.
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1ses1 2 ay
O kadar para vereceğine Türkiye şartlarında arabaya (ötv kdv), Şöfer alırsın arka koltukda oyunmu oynarsım kitap mı okursun başka bişey mi yaparsın orası sana kalmış.
Tabiki Türkiye şartlarında. Biz hala yerli otomobil yapacağız. Babayiğit de çıkmadı ahh ahh.
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Galatas4ray 2 ay
Resmen oyunu içinde yaşıyor erdibey
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