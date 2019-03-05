Oyun konsoluna dönüşen otomobil

Otomobiller otonom hale geldiğinde, yolculuk esnasındaki vakti daha değerli ve verimli kullanabilmemiz adına üreticilerin ar-ge çalışmaları sürüyor. Mercedes bu araçta oyun oynatmayı vaad ediyor.

Mercedes çılgın bir proje üzerinde çalışıyor. İspanya'da deneme şanı bulduğumuz ar-ge aşamasındaki bu proje ile Mercedes, otomobiller otonom hale geldiğinde araç içerisindeki yolculara oyun oynatmayı planlıyor.