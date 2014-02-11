[Özel Araştırma] Dizüstü bilgisayar ve WiFi erkekliği öldürüyor mu, araştırdık!

Son dönemde artan kısırlık problemleri, mobil cihaz ve teknolojilerin erkek sağlığına olan etkilerini de tartışmaya açtı. Son teknoloji ürünü cihazların ve kablosuz iletişim teknolojilerinin üreme sistemi ve sperm üretimi ekseninde erkek sağlığına olan etkilerini sizin için araştırdık. Donanım Haber Özel Araştırma Konusu'nda toplumsal sorunu konunun uzmanı doktor ile masaya yatırıyor, ileride bir problem yaşamamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini enine boyuna konuşuyoruz.

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