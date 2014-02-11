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[Özel Araştırma] Dizüstü bilgisayar ve WiFi erkekliği öldürüyor mu, araştırdık!

5 yıl
12,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde artan kısırlık problemleri, mobil cihaz ve teknolojilerin erkek sağlığına olan etkilerini de tartışmaya açtı. Son teknoloji ürünü cihazların ve kablosuz iletişim teknolojilerinin üreme sistemi ve sperm üretimi ekseninde erkek sağlığına olan etkilerini sizin için araştırdık. Donanım Haber Özel Araştırma Konusu'nda toplumsal sorunu konunun uzmanı doktor ile masaya yatırıyor, ileride bir problem yaşamamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini enine boyuna konuşuyoruz.
 

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General. 5 yıl en beğenilen
Ne dalga geçiyorsunuz çevremde onlarca insan tanıyorum hepsi erkekliğine laf ettirmiyor ama çocuk sahibide olamıyorlar kaçınız evlisiniz bilmiyorum ama sperm kalitesini ve libidoyu karıştırıyorsunuz libidonun çalışması %100 çocuk sahibi olacağınız anlamına gelmez.Dalga geçeceğinize geleceğiniz için bu konuyu ciddiye alın ve araştırıp bilgi sahibi olun ve kendinizi koruyun
Ne dalga geçiyorsunuz çevremde onlarca insan tanıyorum hepsi erkekliğine laf ettirmiyor ama çocuk sahibide olamıyorlar kaçınız evlisiniz bilmiyorum ama sperm k...
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pijama61 5 yıl
dh ürolojiye giriş ders 1
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Sıtkı Sıyrılmış 5 yıl
Ben hep 50 liralık seviştiğim için beni etkilemiyor.
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0z0z 5 yıl
Bol bol halka tatlısı yeyin
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K.can.tas 5 yıl

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cinemaker 5 yıl
asıl mevzuya girilmemişki erkekliklten anladığınız sadece üreme mi diğer mevzuda sorun olur mu olmaz mı onun cevabını bekliyoruz
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lakers45 5 yıl
Bu konu önemli üstte yer alsın
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
Dizüstü ile dizimizin arasına yastık neyim koyun
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thestell 5 yıl
Telefon haberlerinin arasında, hic beklemezdim boyle bi konu
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RoadSing3r 5 yıl
Telefonu kalçada taşıyacağız anlaşılan.
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OkanDRDYK 5 yıl
DH Uroloji 101
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kuyuduzu 5 yıl
goruyorsunuz degil mi koca DH'nin halini...
su zavalli ergenler bu sitenin kalitesini bitiriyor. aferin size.
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MK* 5 yıl
Gercekten donanim haberiymis
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paardon 5 yıl
Yorumlar efsane.
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