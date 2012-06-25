Özel Röportaj: TTNET'in Genel Müdür Tahsin Yılmaz ile TTNET ve Tivibu'nun Son Durumunu Konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|akk söz etmemişler sınırsızda sınırlı yavi
|ben tıvıbu teknık servısındeyım arkadaslar sıstemlerı berbat ttnetlık bır sıkıntı deıl sıkıntı cozum ortagı fırmalarda
|battlefield 3 daha iyi
|Nerde O Eski Donanım Haber ? Reklamsız tarafsız ?
| * Elbetteki reklamsız olmaz.
* Ama reklam almak demek dolaylı olarak taraf olmak demektir.
* Ne kadar çok reklam alırsanız o kadar çok taraf olursunuz dolayısıyla.
|Türktelekom;verdiğiniz çoook kalitesiz hizmet ve akk için canın cehenneme!!!
| Bir btk dır gidiyor adamlar rüyasında görmediya Telekom istedi bunlarında tek işi bu adamların tekliflerini kabul edip göndermek olduğundan böyle eski kominist sistemin dahi aklına gelmeyecek bir işkence ortaya çıkmış oldu.
Bakın altta sorduğum soruya cevaben gelen btk yetkilisinin cevabını ekliyorum.
Adil Kullanım Kotası ile ilgili çalışmalar Kurumumuz nezdinde devam etmekte olup, incelemelerin tamamlanmasına müteakip durum kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü
|hayret editörle bu TTnet'in suçu değil BTK kararı onun yüzünen böyle oldu yazmadılar adamları savunmadılar ilginç geldi.
eğer öyle bir yazı yazarsalar direk hazır cevabımı note pad te hazırladım direk burada yapıştıracağım..
AKK kotasını kaldırmazlar sebebi artık kimse telefondan görüşme yapmıyor eskisi gibi buda karlarını düşüyor doğal olarak.. şöyle düşünün 100mbit internet aldınız şirketinize ve tüm iletişiminizi ip bağlantılı cihazlardan sürdüyorsunuz ve sınırı yok ve sadece ayda birkez para ödüyorsunuz bu hangi ticarethanenin hoşuna giderdi biraz düşünün bakalım? tabiki TT ninde hoşuna gitmedi..Fakat durum şöyleki ilk kota başladığı gün en çok küfür edenler sanırım internet cafe sahipleri idi nerden biliyorum.. çünkü bizde bu şirkette çalışanlar varda onun için herşeyi detaylı bir şekilde anlatırım fakat gerek yok:)
50 bilgisayarlı bir cafenin 1mbit ile bağlanmaya çalıştığını düşünün yada bağlanamadığını.. bu tip işletmeler doğal olarak ne yapacak birden fazla hat almak zorunda kalıcak belki metro ethernet bağlatcak parası varsa...
sonuç olarak sınırsız hızlı uçan inernet yakın zamanda son kullanıcıya gelmicek bu bir gerçek... hızlı internet olayını sadece kurumsal müşterilerine sağlıyorlar ve büyük paralar kazanıyorlar yıllık veya 3 yıl yada 5 yıl sözleşmeler yaparak özellikle bunuda nerden biliyorum 3000bin mağzalı kurumsal bir mağzalar zicirine dağın başına hizmet götürerek sonucunda 5 yıllık sözleşmeyi dayatarak oluyor bu işler...sizin TTnet çıkmanızın TTnet e çok zararı yok o bölgede 2 tane kurumsal müşteri bulsa banka Atm market zaten her zaman karı nı artırıyor...
TTnet yöneticilerinden biri toplantısında demişki 1milyon kişi internetini paylaşıyor... TTnetin şuan tek derdi bu bunu nasıl önleriz abone sayımızı nasıl artıtırız çabasında..şunuda belirteyim süperonline geçenler bin pişman büyük bir arıza olursa benim duyduğum ne kadar doğru bilemem.. bu arızanın giderilmesi karşılığında sizden servis ücerti talep ediyorlar bunuda bilin
aybaşında artık izlersiniz videoyu ne kaldıki zaten 2 gün :))
|Yazık, çok yazık, göz göre göre bizi seviyorlar...
|Tek söz var söylenecek; Hadi oradan...!
|AKK olayı dışında:
mecburen ttnet fiber bağlatmak zorunda kaldım. superonline'ın 49TL ye verdiği hizmete 65 TL dedi. bedavaya verdiği modeme ayda 10 tl dedi. telefonum olmadığı içinde kafadan hiçbirşey parası olarak 28TL eklediler. yani 100 liraya geldi. üstüne üstlük birde 50gb AKK kotası var. Kablonet aldım şu an memnunum ama bunlar zorla onada AKK koydururlar.
| biraz istedigi sorulari sormussunuz
adil kullanim kotasi sacmaligindan neden bahsetmediniz
A.B ulkelerinde ki fiyatlarla bizim ulkedeki fiyatlari nasil buluyorsunuz biye bir soru beklerdim
bayagi bir tarafli olmus sohbet
donanim roportajlariniz tartisilmaz guzel oluyor.....
|hayret andy1 gelmemiş daha. kıyamet alameti.
* Siz o röportajı niye yaptınız acaba?
* Siz kendi forumunuzdan bile bihaber misiniz?
* Burada forumun tamamı AKK'den, hız probleminden, yaşanan yerli yersiz kopmalardan ve fahiş fiyattan illallah etmiş, sizin konuştuklarınıza bakın Allah aşkına.
* Bulmuşsun yetkili adamı sıkıştırsana biraz.
* Buram buram reklam yapmaktan başka işiniz yok.
* Röportaj yapmış mış, peh!
aylardır forumda akk yüzünden sayfalarca yazı yazılırken keşke ttnetin son durumu hakkında konuştuk gibi soft bir başlık yerine ttnetle akk belasını ve kullanıcı şikayetleri konuştuk/ilettik gibi bir başlık altında delikanlı davranabileydiniz hiç değilse trde bu işten en çok para yiyenlerden biri olarak, belki firmalar biraz daha akıllı davranabilirlerdi.
mnc07 :
'' Bu adama söyleyin onların yüzünden kendi videolarını bile izleyemiyoruz ''
Ekleme:
TTnet gibi bir firmaya olumlu yorum beklemek kadar abes bir şeyde olamaz.