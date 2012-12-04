Özel Röportaj: Vodafone Smart Tab serisi tabletlerini yeni üyelerini resmen tanıttı

Kendi adını taşıyan akıllı telefonları ve tabletiyle pazarda yer alan Vodafone, bugün gerçekleştirdiği lansman sonrasında Smart Tab serisine dahil ettiği Smart Tab II 10" ve Smart Tab 7'yi tanıttı.

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