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Özel Röportaj: Vodafone Smart Tab serisi tabletlerini yeni üyelerini resmen tanıttı

6 yıl
3,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kendi adını taşıyan akıllı telefonları ve tabletiyle pazarda yer alan Vodafone, bugün gerçekleştirdiği lansman sonrasında Smart Tab serisine dahil ettiği Smart Tab II 10" ve Smart Tab 7'yi tanıttı.

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napolyon94 6 yıl en beğenilen
ben smarttab10 kullanıcısıyım,cihaz çıkarken İCS gelicek dediler getirmediler,doğru düzgün aksesuar bile bulamadık,bir USB miz bie yok,aparat yok,stand yok,vodafoneun yapacağı iş ancak bu kadar ,aman bulaşmayın
ben smarttab10 kullanıcısıyım,cihaz çıkarken İCS gelicek dediler getirmediler,doğru düzgün aksesuar bile bulamadık,bir USB miz bie yok,aparat yok,stand yok,voda...
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DH Misafiri 6 yıl
Kesinlikle önermiyorum bu tabletleri. Smarttab 10 kullanıcısıyım Android 3.2 de sıkışıp kaldık yazılım desteği 0.Yazılım desteği devam edecek firmalardan tablet alınması çok daha mantıklı olur
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ahmetts61 6 yıl
kesinlikle vodafone menşeli ürünlere yaklaşmayın nasıl aldıysanız oyle kalıyor adamlar cihazın hatalarını düzeltmek adına bile bişe yapmıyorlar smarttab 10 almıstım 1 ay sonra 450 tlye mecburıyetten sattım çünkü tablet edası yoktu cıhaz navıgasyon cihazı gibiydi
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*golge* 6 yıl
1.nesil smart tab 10 kullanıcısı olarak herturlu guncellemeyı yenınesil android ısletım sıstemını desteklenıyor denıldı ama malesef hıcbır guncelleme cikmadi hala daha utanmadan yeni smart tab 10 II nin reklamini yapmaya calisiyorlar neymis lenova ortak calisiyorlarmis ilk once onceki cikarmis oldugunuz cihaza destek verin kimseye almasini tavsiye etmiyorum vodafone marka cihaz almayi
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PsychicPower 6 yıl
5.42
1,5 ghz lik çift çekirdekli işletim sistemi mi diyor? İlk defa işlemci ile işletim sistemini karıştırmayı başaran bir insanla karşılaşıyorum. Üstelik Vodafone Pazarlama Direktörü...
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isoomail 6 yıl
Vodafone 945 almıştım zamanında, halen de kullanıyorum. Android sitelerinde organize olup mailler atmamıza, şikayet sitelerine defalarca kere şikayet etmemize rağmen bir güncelleme bile yapmadılar. 2.2'den 2.3'e geçirmediler. Aynı tavrı smart tab'da da yapmışlar. Üzerindeki yazılım neyse bana yeter, güncelleme falan istemem diyen alsın. Ama güncelleme isterim diyen SAKIN yanaşmasın.
Vodafone, satayım unutayım havasında...
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isagold 6 yıl
DH ekibi incelemelerinizde tarafsız olun lütfen başka firmalara sordugunuz soruları vadofone sormayarak reklam yaptıgınız belli oluyor
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Okisht 6 yıl
avea intouch'da da güncelleme sorulmuştu, vodafone'u merak ediyordum fakat burada sorulmamış güncelleme durumu
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kpln04 6 yıl
günde 1-1.5 l diyor ama beni her ay 30-35 lira pakete mahkum ediyor faturasızlar için hiçbir şey yapılmıyor 236 lira diyince tabletin fiyatı sandım o fiyata klavyemi olur çüşşş
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senol1979 6 yıl
1.Nesil tabletine adam gibi destek vermezken (yazılım ve aksesuar) 2. nesile aman bulaşmayın. Tabletimden bir sıkıntım yok ama aksesuar ve yazılım desteğinin olmadığını bilmek canımı sıkıyor. Fena olmayan bir cihazı sırf bu eksiklikler yüzünden uzak durulası hale getirdiler.
Tercih sırasında bunları iyice düşünün. Varsa imkanınız başka ürünlere yönelin.
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sericik 6 yıl
Hep merak etmişimdir
bunları alan varmı diye
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jeofizikci 6 yıl
aboooo 10mb lık internet paketi çıkarmışlar bide utanmadan satıyorlar.
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