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PBWC 2018'de ülkemizi temsil eden Plan-B.Gaming üçüncü oldu

Toplam 50.000$ değerinde ödül havuzuna sahip PBWC 2018, 19-20 Mayıs tarihlerinde Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde gerçekleşti. Ülkemizi temsil eden Plan-B.Gaming takımı üçüncü oldu.
1 yıl
119
1
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Toplam 50.000$ değerinde ödül havuzuna sahip PBWC 2018, 19-20 Mayıs tarihlerinde Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde gerçekleşti.

PBST PBWC Sezonundan şampiyon olarak çıkan Plan-B.Gaming takımı Brezilya’da ülkemizi muhteşem bir mücadele ortaya koyarak temsil etti.

Plan-B.Gaming ilk olarak zorlu bir grupta ev sahibi Brezilya ekibi Juventus ve Endonezyalı dünyaca ünlü PRFS VENGEANCE ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibi çok iyi bir oyunla yenmeyi başaran millilerimiz, 2. maçta Endonezya temsilcisine kaybetse de gruptan çıkmayı başardı ve yarı-final'e yükseldi.

Yarı-finalde son şampiyon Tayland temsilcisi TokioStriker ile karşılaşan Plan-B.Gaming takımı, kıran kırana bir mücadele sergiledi. Heyecan dolu maçta son anlarda gelen yenilgi ile milli takımımız final maçına çıkamamış olsa da, Endonezyalı PRFS VENGEANCE takımını 2-1 yenerek PBWC 2018 Dünya Üçüncüsü oldu.

Nefes kesen performansı ile dünya üçüncülüğünü ülkemize taşıyan Plan-B.Gaming, eSpor dalında Türkiye ve Azerbaycan için uluslararası gururumuz oldu. 

PBWC 2018’de gerçekleşen heyecan dolu mücadelelerin videolarını PBST eSpor Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Yeni PBST PBIC 2018 sezonu haberleri ve nefes kesen eSpor mücadelelerini bu adresten takip edebilirsiniz.


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