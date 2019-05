PDF Split ve PDF Merge ikilisi ücretsiz yapıldı

Ruiying Duan tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan PDF Split Plus ve PDF Merge Plus, tarihlerinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzle hazırlanan uygulamalardan PDF Merge Plus, birden faza PDF dosyasının birleştirilerek tek bir PDF dosyası haline getirilmesine imkan tanıyor. Tam ters bir bir çalışma mantığı ortaya koyan PDF Split Plus ise PDF dosyalarının parçalar haline ayrılması noktasında görev yapıyor. Ortak olarak PDF görüntüleme yapabilen uygulamalar, belirtildiği kadarıyla da oldukça hızlı çalışıyor.

Daha önce 5$'a satılan PDF Split Plus ve PDF Merge Plus uygulamalarına an itibariyle buradan ve buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.