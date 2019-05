PNY, GeForce GTX 550 Ti XLR8 modelini ömür boyu garanti ile sunuyor

Nvidia'nın Quadro serisi profesyonel ekran kartları için Avrupa bölgesindeki ortağı olan PNY, GeForce GTX 550 Ti XLR8 modelini duyurdu. Ömür boyu garanti ile sunulan ve bu açıdan diğer pek çok üreticiden ayrı bir yol izleyen PNY, aynı zamanda kartı alacak kullanıcılara Sony Pictures Home Entertainment ile yapılan anlaşma kapsamında Crouching Tiger, Hidden Dragon; Big Daddy, As Good As It Gets, 21 ve S.W.A.T. filmlerinden herhangi birini ücretsiz olarak indirme bonusu da veriyor.

40nm GF116 GPU'sundan güç alan PNY GeForce GTX 550 Ti XLR8, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri 1800MHz'de ve bellekleri de 4104MHz'de görev yapıyor. Doku doldurma performansı 28.8 milyar/saniye, bellek bant genişliği ise 98.5 GB/saniye olarak açıklanan GeForce GTX 550 Ti, 149$ olan son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyor.