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PNY, GeForce GTX 550 Ti XLR8 modelini ömür boyu garanti ile sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
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9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Quadro serisi profesyonel ekran kartları için Avrupa bölgesindeki ortağı olan PNY, GeForce GTX 550 Ti XLR8 modelini duyurdu. Ömür boyu garanti ile sunulan ve bu açıdan diğer pek çok üreticiden ayrı bir yol izleyen PNY, aynı zamanda kartı alacak kullanıcılara Sony Pictures Home Entertainment ile yapılan anlaşma kapsamında Crouching Tiger, Hidden Dragon; Big Daddy, As Good As It Gets, 21 ve S.W.A.T. filmlerinden herhangi birini ücretsiz olarak indirme bonusu da veriyor.

40nm GF116 GPU'sundan güç alan PNY GeForce GTX 550 Ti XLR8, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri 1800MHz'de ve bellekleri de 4104MHz'de görev yapıyor. Doku doldurma performansı 28.8 milyar/saniye, bellek bant genişliği ise 98.5 GB/saniye olarak açıklanan GeForce GTX 550 Ti, 149$ olan son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyor.


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Reddemon35 8 yıl
PNY QUADRO AILESINI YILLARDIR PENTA SATIYOR VE BILDIGIM KADARI ILE DIGER URUNLERI DE VAR
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lMoRpHeUsl 8 yıl
iddalı olmuş,bahakta göreh
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saintroyo 8 yıl
kapıkule den içeri girdi mi 2 sene....
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mav1li 8 yıl
Ömür boyu garanti genelde 7 yıl oluyor. Bu firma kartına ne kadar ömür biçmiş?
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SAFİMARANGA 8 yıl

saintroyo

kapıkule den içeri girdi mi 2 sene....


aynen ya
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maliahmet 8 yıl
ömür boyu garanti yalan değildir umarım ben hdd almıştım bozuldu yenisi verildi 5senelik garantisi vardı tabi ama şimdi ömü boyu dendiyse ömür boyu olur mu olur ucuz bi kart zaten
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alpa07 8 yıl
pny tr ithalatçısı kim acaba ??
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semih22 8 yıl
ömür boyu garanti hikaye nereye gönderceğiz.zotactan 5 senelik yapıp uzattım gönderecek yer bulamadım.
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adilazimdegilx 8 yıl
OverClocking'in dediği gibi Accelerate sürüm. Ama stok hızlar? Ömür boyu garanti iyiymiş buralara gelse iyiydi.
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