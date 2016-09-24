Panasonic GH5 kamera ön inceleme "4K 60p video kaydı"

4K video akımının öncü kameralarından Panasonic GH4'ün devam modeli nihayet ortaya çıktı. Bu videomuzda açıklanan özellikleri kapsamında Panasonic GH5'e yakından bakıyoruz.

f4K videoların yaygınlaşmasına öncülük eden firmalardan biri de Panasonic oldu. 2014 yılında çıkardığı kamera modeli GH4, gelişmiş video kayıt özelliklerini erişilebilir fiyatla sunması sayesinde videografikerler yani öykülerini video ile anlatmayı sevenlerden tutun da Youtuberlar, farklı seviyedeki kullanıcılar, profesyoneller ve prodüksiyon şirketlerinin büyük ilgi gösterdiği kameralar arasında yer aldı.



Geçen süre zarfında kuşkusuz rekabet arttı, kullanıcıların beklentileri yükseldi ve gözler Panasonic cephesine çevrilerek, GH5 bekleyişi başladı. Japon üretici de meraklılarını üzmedi ve yeni aynasız kamerası GH5'in geliştirme aşamasında olduğunu duyurarak bir de prototip gösterdi. Açıkçası ortaya çıkan cihaz ve açıklanan birkaç özelliğik bile heyecan yaratmaya yetti. Peki GH5 hangi özellilkerle gelecek, hadi gelin şimdi prototipini yakından görme şansı yakaladığım kameranın açıklanan özelliklerine göz atalım.



GH5, Panasonic'in yeni nesil 18MP çözünürlüğündeki Micro 43 sensörünü kullanıyor. Kameranın en önemli özelliği 4K çözünürlükte 60 kare/saniye video çekebiliyor olması ki, bu sınıfta bir cihaz ilk defa bu değereçıkabiliyor. Dolayısıyla örneğin selefi ve rakibi olan kimi modellere göre daha iyi slow motion başarımı sunacağını da söylemem gerek. Üstelik sadece bu da değil, GH5 aynı zamanda kullandığı hafıza kartına 10-bit GH5, Panasonic'in yeni nesil 18MP çözünürlüğündeki Micro 43 sensörünü kullanıyor. Kameranın en önemli özelliği 4K çözünürlükte 60 kare/saniye video çekebiliyor olması ki, bu sınıfta bir cihaz ilk defa bu değereçıkabiliyor. Dolayısıyla örneğin selefi ve rakibi olan kimi modellere göre daha iyi slow motion başarımı sunacağını da söylemem gerek. Üstelik sadece bu da değil, GH5 aynı zamanda kullandığı hafıza kartına 10-bit 4:2 :2 kayıt yapıyor yani çok daha fazla renk bilgisi tutabiliyor dolayısıyla renk üzerinde çalışan editöre milyon yerine milyar renk ile oynama imkanı tanıyacak, eğer video 4K 30 kare kayıt altına alınmışsa.



GH5'in belki yetersiz bilgi verildiği için yanlış anlaşılan özelliği ise 6K foto modu. Kısaca özetlemem gerekirse kamera 6K video çıktısı vermiyor, burst modunda yaklaşık GH5'in belki yetersiz bilgi verildiği için yanlış anlaşılan özelliği ise 6K foto modu. Kısaca özetlemem gerekirse kamera 6K video çıktısı vermiyor, burst modunda yaklaşık 4:3 veya 3:2 formunda 18 Megapiksele denk videodan sabit görüntü elde ediyor yani kısacası bu bir fotoğraf özelliği, video değil. Bu arada merak edenler için alışılagelmiş burst modunda GH5'in 8fps kayıt yaptığını da not düşeyim. Kameranın diğer detayları hakkında ise şu aşamada ne yazık ki çok fazla bilgi bulunmuyor. Aynasız kameralar için çeşitli ilkleri beraberinde getiren Panasonic GH5, güçlü özellikleriyle video çekim tutkunlarının gönlünü çelecek gibi görünüyor. Yeni lens seçenekleriyle birlikte önümüzdeki yılın ilk yarısında satışa sunulacak kameranın fiyatı ise şu aşamada bilinmiyor ne yazık ki.



Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.