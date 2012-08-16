Panasonic TX-L55DT50E video inceleme "Panasonic'in 55" yeni nesil akıllı televizyonu ve sinema sistemleri mercek altında"

Genel Yayın Yönetmeni
ssbrutality
resistance 3 ps3 oyunu
|inceleme için çok teşekkürler mesut beyy.süper inceliyosunuz da bi de PHİLİPS'i incelerseniz özellikle EİSA dan Ödül alan tv sinii
|Videodaki oyunu bende çok merak ediyorum. Bilen varsa söylesin
|8:30'dan sonra ses yok. Orada önceki çektiğiniz videolardan dolayı ne dediğinizi biliyorum ama bilmenizde fayda vardır diye düşünüyorum.
|televizyonun görüş açısını gösterirken orada televizyonu döndüren birinin parmağı gözüküyor çok komik durmuş hahahahaha kamerayı döndürseniz daha güzel olmaz mıydı yada dönen bir tablo kullansanız hani çok önemli benim için eğlenceli omuş onun dılında gay güzel bir tanıtım olmuş. Şunu da söyliyim bu tarz firma odaklı tanıtımlar olmazsa bu siteler nerden para kazanacak hani hayır için kimse para vermiyorki yalnız logitech deki gibi mini bir site yapılıp onun üzerinden tanıtım yapılsa daha hoş olur kanısındayım Saygılarımla
yenerbalcı
o zaman bi 20 senen var... lcd panellerde hemen hemen bi 20 sene önce filan piyasadaydılar ama oled kadar pahalı bile değilllerdi.. ki oledin üretimi çok daha zor. 20 seneyi ben garanti veriyorum sana... en az hemde.....
|telefiyon :)
|eleştiri amaçlı söylemiyorum ama video incelemeden çok tanıtım-pazarlama havası içeriyor. İncelemeler daha çok test içerikli, kişisel deneyimlerin toplandığı ve ve içerisinde kıyasın bolca yer aldığı objektif bakış açısı sunar. Videoda TVnin internette hakkında daha fazla teknik bilgi bulabileceğimiz özellikler yanında başka kayda değer hiçbir bilgi sunmuyor. Video başlığını inceleme yerine tanıtım şeklinde yazsaydınız tüm bunları yazmazdım ama bu inceleme değildir.
edifers
üstat adblock u duraklat reklamnı göstermeden açmıyor :)
|Aynen,Videodaki Oyunun Adı Nedir?
5.22 de el gözüüküyor