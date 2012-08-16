Panasonic TX-L55DT50E video inceleme "Panasonic'in 55" yeni nesil akıllı televizyonu ve sinema sistemleri mercek altında"

Bu videomuzda Panasonic'in üst düzey 3 Boyutlu Akıllı Televizyonu TX-L55DT50e ve akıllı ev sinema sistemlerini inceliyoruz. Bakalım Japon üretici bizler için ne gibi sürprizler hazırlamış.

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