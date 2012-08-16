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Panasonic TX-L55DT50E video inceleme "Panasonic'in 55" yeni nesil akıllı televizyonu ve sinema sistemleri mercek altında"

6 yıl
35,4b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Panasonic'in üst düzey 3 Boyutlu Akıllı Televizyonu TX-L55DT50e ve akıllı ev sinema sistemlerini inceliyoruz. Bakalım Japon üretici bizler için ne gibi sürprizler hazırlamış.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emrah3684 6 yıl en beğenilen
bu üçüncü yorumum bakalım bunudamı siliceksiniz
5.22 de el gözüüküyor
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Batuist 6 yıl
eleştiri amaçlı söylemiyorum ama video incelemeden çok tanıtım-pazarlama havası içeriyor. İncelemeler daha çok test içerikli, kişisel deneyimlerin toplandığı ve ve içerisinde kıyasın bolca yer aldığı objektif bakış açısı sunar. Videoda TVnin internette hakkında daha fazla teknik bilgi bulabileceğimiz özellikler yanında başka kayda değer hiçbir bilgi sunmuyor. Video başlığını inceleme yerine tanıtım şeklinde yazsaydınız tüm bunları yazmazdım ama bu inceleme değildir.
eleştiri amaçlı söylemiyorum ama video incelemeden çok tanıtım-pazarlama havası içeriyor. İncelemeler daha çok test içerikli, kişisel deneyimlerin toplandığı ve...
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erk_ 6 yıl
ssbrutality
Aynen,Videodaki Oyunun Adı Nedir?

resistance 3 ps3 oyunu
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DH Misafiri 6 yıl
inceleme için çok teşekkürler mesut beyy.süper inceliyosunuz da bi de PHİLİPS'i incelerseniz özellikle EİSA dan Ödül alan tv sinii
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beta-01 6 yıl
Videodaki oyunu bende çok merak ediyorum. Bilen varsa söylesin
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Mr.Citizen 6 yıl
8:30'dan sonra ses yok. Orada önceki çektiğiniz videolardan dolayı ne dediğinizi biliyorum ama bilmenizde fayda vardır diye düşünüyorum.
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grafiker 6 yıl
televizyonun görüş açısını gösterirken orada televizyonu döndüren birinin parmağı gözüküyor çok komik durmuş hahahahaha kamerayı döndürseniz daha güzel olmaz mıydı yada dönen bir tablo kullansanız hani çok önemli benim için eğlenceli omuş onun dılında gay güzel bir tanıtım olmuş. Şunu da söyliyim bu tarz firma odaklı tanıtımlar olmazsa bu siteler nerden para kazanacak hani hayır için kimse para vermiyorki yalnız logitech deki gibi mini bir site yapılıp onun üzerinden tanıtım yapılsa daha hoş olur kanısındayım Saygılarımla
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yenerbalcı 6 yıl
O parayı buna vereceğime OLED tv leri beklerim daha iyi

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Batuist 6 yıl yenerbalcı
yenerbalcı

O parayı buna vereceğime OLED tv leri beklerim daha iyi

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o zaman bi 20 senen var... lcd panellerde hemen hemen bi 20 sene önce filan piyasadaydılar ama oled kadar pahalı bile değilllerdi.. ki oledin üretimi çok daha zor. 20 seneyi ben garanti veriyorum sana... en az hemde.....
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veyselkoyuncu 6 yıl
telefiyon :)
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Batuist 6 yıl
eleştiri amaçlı söylemiyorum ama video incelemeden çok tanıtım-pazarlama havası içeriyor. İncelemeler daha çok test içerikli, kişisel deneyimlerin toplandığı ve ve içerisinde kıyasın bolca yer aldığı objektif bakış açısı sunar. Videoda TVnin internette hakkında daha fazla teknik bilgi bulabileceğimiz özellikler yanında başka kayda değer hiçbir bilgi sunmuyor. Video başlığını inceleme yerine tanıtım şeklinde yazsaydınız tüm bunları yazmazdım ama bu inceleme değildir.
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vedat25617 6 yıl
edifers
Video izleme panelinde bir hata oluştu diye uyarı alıyorum sebebi ne olabilir tarayıcı olarak chrome kullanıyorum

üstat adblock u duraklat reklamnı göstermeden açmıyor :)
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ssbrutality 6 yıl
Aynen,Videodaki Oyunun Adı Nedir?
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