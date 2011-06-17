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Panasonic, Toughbook serisi tablet bilgisayarını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic, Toughbook serisi tablet bilgisayarını tanıttı
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Tablet bilgisayar pazarına giriş yapmayı planladığı bir süredir konuşulan Panasonic, somut bir adım atarak Orlando, Florida'daki InfoComm 2011 etkinliği kapsamında yeni tabletini katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın çevresel koşullara dayanıklı  dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Toughbook markası altında tanıtılan tablet bilgisayar, son kullanıcılardan çok profesyonelleri hedef alıyor ve bu alanda özelleştirilmiş detaylarıyla ön plana çıkıyor.
10.1-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde yüksek parlaklık seviyesine sahip olan ve açık hava kullanımına yatkın olduğu belirtilen ekranla donatılan tablet, Android işletim sistemini kullanıyor ve opsiyonel olarak 3G/4G bağlantı desteği sunabiliyor. Entegre GPS özelliği ile donatılan ve değiştirilebilir pile sahip olan tablet, hem parmaklarla hem de beraberinde gelen kalem ile yönetilebiliyor. Profesyonellere hitap eden diğer tabletlere göre, dayanıklılık seviyesi, güvenlik özellikleri ve fonksiyonalitesiyle öne çıkacağı söylenen tabletin fiyatı ve çıkış tarihi ise bilinmiyor. 
Panasonic, Toughbook serisi tablet bilgisayarını tanıttı
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşa takıldım ipini koparan teblet cıkarıyor. yazmısya komu yav.sen ne cahilsin arkadas bu cihazın yanına yaksasaman sen 5000 lıradır en az.insaatta surda burda sanayıde fabrıkada kullanmak ıcın yapar panasonic.
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mczaga 8 yıl
Bilgisayarların geleceği bu aletler bence Yağmurda çamur demeden kullanabilmek mükemmel bir şey
Bu cihazlara birde güneş enerjiyi ekliceksin herkez cep telefonu yerine bu cihazlara yönelecektir.
Cep telefonu nu da kulaklık ve mikrofonu üzerinde taşıcak mesala Keşke %100 yerli ve başarılı bir firma olsa bunları yapabilen.
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ηihat 8 yıl
İpini koparan tablet çıkarıyor arkadaş bu ne? Sitenin anasayfası hep tablet haberleriyle dolu.
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