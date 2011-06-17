Panasonic, Toughbook serisi tablet bilgisayarını tanıttı

Tablet bilgisayar pazarına giriş yapmayı planladığı bir süredir konuşulan Panasonic, somut bir adım atarak Orlando, Florida'daki InfoComm 2011 etkinliği kapsamında yeni tabletini katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın çevresel koşullara dayanıklı dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Toughbook markası altında tanıtılan tablet bilgisayar, son kullanıcılardan çok profesyonelleri hedef alıyor ve bu alanda özelleştirilmiş detaylarıyla ön plana çıkıyor.

10.1-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde yüksek parlaklık seviyesine sahip olan ve açık hava kullanımına yatkın olduğu belirtilen ekranla donatılan tablet, Android işletim sistemini kullanıyor ve opsiyonel olarak 3G/4G bağlantı desteği sunabiliyor. Entegre GPS özelliği ile donatılan ve değiştirilebilir pile sahip olan tablet, hem parmaklarla hem de beraberinde gelen kalem ile yönetilebiliyor. Profesyonellere hitap eden diğer tabletlere göre, dayanıklılık seviyesi, güvenlik özellikleri ve fonksiyonalitesiyle öne çıkacağı söylenen tabletin fiyatı ve çıkış tarihi ise bilinmiyor.