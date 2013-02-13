Panasonic ve Technics Kulaklıklar hakkında merak ettikleriniz video röportaj

Genel Yayın Yönetmeni
Pansonic'in her yıl düzenlediğin Panasonic Convention'ın etkinliğinde Fransa'nın Nice şehrinde firmanın 2013 yılında pazara sürüceği ürünleri deneme fırsatı yakaladık. Bu videomuzda Panasonic Türkiye Ses Ürünleri Grup Ürün Müdürü Fırat Dursun ile firmanın yeni nesil kulaklıklarını konuşuyoruz.
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Ayrıca 5 sene önce Technics RP F 350 almıştım. Çok net ( crystal ) ve ayrık (discrete ) bir ses alıyordum. geçen gün kırıldığı için şimdi yenisini arıyorum. eğer beats ve şu an piyasada popüler bas ağırlıklı kulaklıklar yerine çalan şarkının her frekans aralığını duymak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim .
kulaklıklarıda iyidir ama turntable olarak halen rakipsizdir.
Dışarıda bende kulak içi kulaklık kullananlardanım , kulak dışı kulaklık kullanamıyorum , bir ara kullandım çok rahatsız edici oluyor yok kablosu buraya takıldı yok şuraya takıldı , ister istemez dikkat gerektiren model oluyor. En iyisi evin içinde yada yolculukta.
bunu gerçekten bilmiyordum. değerli bir bilgi oldu benim için!
B.audio ya okadar para vermek godaman işidir aptallıktır. al bi sennheiser hem cebine yarasın hem kulağına..
dj liğe hevesin olsaydı technics ismini cok duyardın bence bi dj icin alınabilecek en iyi markadır technics..