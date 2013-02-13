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Panasonic ve Technics Kulaklıklar hakkında merak ettikleriniz video röportaj

6 yıl
9,7b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Pansonic'in her yıl düzenlediğin Panasonic Convention'ın etkinliğinde Fransa'nın Nice şehrinde firmanın 2013 yılında pazara sürüceği ürünleri deneme fırsatı yakaladık. Bu videomuzda Panasonic Türkiye Ses Ürünleri Grup Ürün Müdürü Fırat Dursun ile firmanın yeni nesil kulaklıklarını konuşuyoruz.
 

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Ardaceyhan 2 yıl
videoyu neden izleyemıyorum ?
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DH Misafiri 5 yıl
Technics Panasonic'in alt markası ama Panasonic'in kurduğu bir şirket değil. tam tarihini hatırlamamakla beraber sanırım 10-15 sene önce Panasonic tarafından alınan bir markaydı. 80li 90lı yıllarda müziğin "müzik seti" denen dolaplı cihazlardan dinlendiği ve çoğunlukla anfi-pikup-radyo ve yenilik olarak kasetçalar içeren kabin tipi cihazları bilenler, technics, Fischer, Pioneer, Dual gibi markaları o zamandan hatırlar. Müziğin farklı mecralara kaymasıyla, Fiscler sanırım battı ya da çok küçüldü. Technics te plak teknolojilerini geliştiriğ o zamanın yükselen trendi DJ lere sunmaya başladı. Bence markanın şu anda sadece bir kesim tarafından bilinmesinin sebebi bu sanırım.
Ayrıca 5 sene önce Technics RP F 350 almıştım. Çok net ( crystal ) ve ayrık (discrete ) bir ses alıyordum. geçen gün kırıldığı için şimdi yenisini arıyorum. eğer beats ve şu an piyasada popüler bas ağırlıklı kulaklıklar yerine çalan şarkının her frekans aralığını duymak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim .
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musa_unsal2005 6 yıl
burda gördükten sonra hemen panasonic hxd3e modelinden aldım. Bugün elime geçecek bakalım.
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The@Thing 6 yıl
Technics profesyonel kitleye hitap eden kaliteli ürünler üretir.
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tunlab 6 yıl
technics djler için efsane bir markadır. hatta bugüne gelmesindeki belkide en büyük nedendir çünkü ilk kez sl1200 serisi pikaplar ile scratch ve beatmatch bu kadar zevkli olmuşdur, sebebi yüksek tork sağlamasıydı ve direct drive olması,
kulaklıklarıda iyidir ama turntable olarak halen rakipsizdir.
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HectorBarbossa 6 yıl
Röportaj için teşekkürler.
Dışarıda bende kulak içi kulaklık kullananlardanım , kulak dışı kulaklık kullanamıyorum , bir ara kullandım çok rahatsız edici oluyor yok kablosu buraya takıldı yok şuraya takıldı , ister istemez dikkat gerektiren model oluyor. En iyisi evin içinde yada yolculukta.
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adam olun 6 yıl
philips kulalık aldım 3 kere değiştirdikten sonra tam çalışanını anca buldum hep tek tarafından ses gelmiyordu
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Jeanne dArc 6 yıl
caglarnal
Technics panasonic ait olduğugunu bilmeyenler teknoloji meraklısıyım demesin

bunu gerçekten bilmiyordum. değerli bir bilgi oldu benim için!
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chamicals2 6 yıl
panasonic çalışanı el pençe divan mı duruyor acaba tam bi rezillik
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chamicals2 6 yıl
Technics panasonic ait olduğugunu bilmeyenler teknoloji meraklısıyım demesin
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RAN7843 6 yıl
Güzel roportaj ama ben baets Audio istiyorum dizayni cok güzellll
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D-KaoSee 6 yıl RAN7843
RAN7843

Güzel roportaj ama ben baets Audio istiyorum dizayni cok güzellll

B.audio ya okadar para vermek godaman işidir aptallıktır. al bi sennheiser hem cebine yarasın hem kulağına..
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mteke 6 yıl
Bu Technics markasını hiç bir yerde görmedim şimdiye kadar, anlaşılan pazarlama tarafı zayıf.
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D-KaoSee 6 yıl mteke
mteke

Bu Technics markasını hiç bir yerde görmedim şimdiye kadar, anlaşılan pazarlama tarafı zayıf.

dj liğe hevesin olsaydı technics ismini cok duyardın bence bi dj icin alınabilecek en iyi markadır technics..
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