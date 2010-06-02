Panasonic HDC-TM700 Full HD video kamera video inceleme

Bu videomuzda Panasonic'in ev kullanıcıları için ürettiği en üst model kamera olma özelliğini taşıyan Panasonic HDC-TM700'ü inceliyoruz.

Bu videomuzda Panasonic'in ev kullanıcıları için ürettiği en üst model kamera olma özelliğini taşıyan Panasonic HDC-TM700'ü inceliyoruz. 32GB SSD depolama alanı, üstün görüntü stabilizasyon yetenekleri ve yüz tanıma gibi ilginç özellikleriyle TM700, her ihtiyacı karşılayabilecek gibi duruyor.