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Panasonic HDC-TM700 Full HD video kamera video inceleme

8 yıl
183,3b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Panasonic'in ev kullanıcıları için ürettiği en üst model kamera olma özelliğini taşıyan Panasonic HDC-TM700'ü inceliyoruz.

Bu videomuzda Panasonic'in ev kullanıcıları için ürettiği en üst model kamera olma özelliğini taşıyan Panasonic HDC-TM700'ü inceliyoruz. 32GB SSD depolama alanı, üstün görüntü stabilizasyon yetenekleri ve yüz tanıma gibi ilginç özellikleriyle TM700, her ihtiyacı karşılayabilecek gibi duruyor.


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DH Misafiri 7 yıl
TM700'ü amerikadan aldım. 770 dolardı sanırım. Çekim kalitesini gören bayılıyor. Çok fazla detayına inemedim makinenin. Ama daha önce aldığım 1000-1500 TL arası 1-2 sony makine ile kıyas bile edilemez. O yüzden verdiğim paraya göre içim oldukça rahat. Ayrıca 64 GB SDXC card ile birlikte gayet verimli kullanıyorum. Elimde de 1-2 tane SDXC card mevcut. Almak isteyen varsa mail gönderebilir.
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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba.
Acaba bu kamera eş zamanlı kayıt yaparken görüntüyü aynı zamanda bilgisayar ekranınana verebiliyor mu.? Bilgisayara kayıt yapmasına gerek, ben sadece kameranın çektiği görüntüyü bilgisayar ekranından görmek istiyorum.
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MAVIC 8 yıl
biraz ucuzlaması gerekiyor :)
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coupant 8 yıl
Panasonic nasıl birinci olmuş anlamak mümkün değil.

youtube.com/...

Hele ki yukarıdaki videoyu izledikten sonra..
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Karadeniz Otoyolu 8 yıl
Bu kameranın 250 GB sabit diskli modelide HS700. Bütün teknik özellikleri aynı. Bu kameralardan daha iyi bir handycam piyasada henüz yok. Seneye yaparlar mı bilemiyorum : )
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1963bursa 8 yıl
İnterpolasyon oranını bilen var mı acaba, çok canımız yandı da??
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Varg 8 yıl
kamera almak cesaret işi :) okudum okudumda döngüsel artıklık gibi bişey ne yana baksan dağ ne yana baksan sessizlik.... :) 1000 lira civarı tavsiye verirseniz sevinirim :)
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icg 8 yıl
kullandığım kadarıyla gördüğüm gelmiş geçmiş en iyi el kamerası olduğunu söyleyebilirim..
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panasonica 8 yıl

lens çapı kaç yazıyor merceğe dik açı ile önden baktığınızda ?
orda Q değeri göreceksininiz 43mm , 37mm, gibi bi rakam olmalı..
kaç acaba?
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chipbyte 8 yıl
Arkadaşlar neyle neyi kıyaslıyorsunuz ya! Tabi ki Sony çok çok daha iyi hatta kat kat iyi hem de her konuda Türkçe menüsü bile yok Panasonic'lerin. Bilenler bilir gidin kime sorarsanız sorun zaten Sony (Carl Zeiss) diyecekler.
Gözünüzdeki perdeyi kaldırın artık kameranın tipine bir bakın ÇAKMA SONY gibi duruyor resmen göz var nizam var ya şaşılacak birşey doğrusu. Hadi fiyatı 300TL-500TL olsa koşa koşa gidin bunu alın derim Sony'lerden bile pahalı ayrıca çektiği videolarda derinlik yok derinlik! Renklerini ve siyah olayını hiç söylemiyorum bile...
Saygılar
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panasonica 8 yıl



bu kameralara zamanında çok kafa yoran bİri olarak sensor size harici herşeyin faso fiso olduğunu net diyebilirim. görüntüyü işlemci işliyor derinlik , contrast, saturasyon veriyor 100 usd lik sony vegas pro9 da da işlersen aynısını elde edersin sorun noise d.o.f ..en büyük sorun..lens çapı küçük ise hepsi çuvallar ,gündüz bol ışıkta çekersin işin özü bu ben 1000 usd veririm diyen için yukarda örenek video ekledim o kamerayı alabilir bundan çok daha iyi iş çıkarır 2.8 , 2, 6-2,8 arası sensor boyutları optimumdur, üzeri 1/2 x3 olanlar pro düzeyde pahalı dır

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MİY1988 8 yıl
Mesut abi incelemeleri hangi kamera ile çekiyorsunuz ve hangi program ile export alıyorsunuz ? 3.soruşum oluyor ama lütfen bu sefer cevap gelsin.

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panasonica 8 yıl
amazon da fiatı bir anda 799 usd inmiş


almak istiyenlere tavsiyem 400-450 usd iken almaları yönünde olur. kamere 3 ccd değil 3cmos. sony vegas pro da ham görüntüyü alır işlerseniz derinlik satursyon ve kontras verirseniz olur size 3cmos göz gördüğüne inanır yani

3 adet pannasonic esksittim pili 20 dakkika da biter ama kitapçığında 1.5 saat yazar inanmayın..ürün kutusunda yedek aparatalarada bakın pil made in japan mı diye değilse china dır

bugün aldığınız kamera eve girdiği anda eskimiş olur
sabah uyandığınızda ikinci el olur
o yüzden 400 usd den tek krş fazla vermemeyi ilke edindim ben kamarayı incelemedim ama bu işlerde lens konuşur, çipin büyüklüğü konuşur, f değeri kaç bilmek lazım 1/2.5 falan ise güzel dir

aslında bu işin pri sony dir ama 40 üründen biri iyi çıkar 39 u kötü ardından canon gellir ardından panasonic
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RaptorFX 8 yıl
32kb depolama alanı olarak söylenmiş videoda =)
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chipbyte 8 yıl
- İnanılmaz kötü bir kamera bu fiyata
- Sony HD kameraları çok çok daha iyi
- Zaten biraz dikkat ederse insan direkt Sony'leri taklit etmişler, nerdeyse kalıbı bile aynı diyebilirim.
- Bir de AVCHD Sony'nin geliştirdiği bir formattır.
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Speed-Step 8 yıl
@chipbyte

Zevkler ve beklentiler kisiden kisiye degisebilir tabi fakat AVCHD Sony ve Panasonic ortakliginda gelistirilmis bir formattir.
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