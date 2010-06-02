Panasonic HDC-TM700 Full HD video kamera video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda Panasonic'in ev kullanıcıları için ürettiği en üst model kamera olma özelliğini taşıyan Panasonic HDC-TM700'ü inceliyoruz.
Bu videomuzda Panasonic'in ev kullanıcıları için ürettiği en üst model kamera olma özelliğini taşıyan Panasonic HDC-TM700'ü inceliyoruz. 32GB SSD depolama alanı, üstün görüntü stabilizasyon yetenekleri ve yüz tanıma gibi ilginç özellikleriyle TM700, her ihtiyacı karşılayabilecek gibi duruyor.
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Acaba bu kamera eş zamanlı kayıt yaparken görüntüyü aynı zamanda bilgisayar ekranınana verebiliyor mu.? Bilgisayara kayıt yapmasına gerek, ben sadece kameranın çektiği görüntüyü bilgisayar ekranından görmek istiyorum.
youtube.com/...
Hele ki yukarıdaki videoyu izledikten sonra..
lens çapı kaç yazıyor merceğe dik açı ile önden baktığınızda ?
orda Q değeri göreceksininiz 43mm , 37mm, gibi bi rakam olmalı..
kaç acaba?
Gözünüzdeki perdeyi kaldırın artık kameranın tipine bir bakın ÇAKMA SONY gibi duruyor resmen göz var nizam var ya şaşılacak birşey doğrusu. Hadi fiyatı 300TL-500TL olsa koşa koşa gidin bunu alın derim Sony'lerden bile pahalı ayrıca çektiği videolarda derinlik yok derinlik! Renklerini ve siyah olayını hiç söylemiyorum bile...
Saygılar
bu kameralara zamanında çok kafa yoran bİri olarak sensor size harici herşeyin faso fiso olduğunu net diyebilirim. görüntüyü işlemci işliyor derinlik , contrast, saturasyon veriyor 100 usd lik sony vegas pro9 da da işlersen aynısını elde edersin sorun noise d.o.f ..en büyük sorun..lens çapı küçük ise hepsi çuvallar ,gündüz bol ışıkta çekersin işin özü bu ben 1000 usd veririm diyen için yukarda örenek video ekledim o kamerayı alabilir bundan çok daha iyi iş çıkarır 2.8 , 2, 6-2,8 arası sensor boyutları optimumdur, üzeri 1/2 x3 olanlar pro düzeyde pahalı dır
almak istiyenlere tavsiyem 400-450 usd iken almaları yönünde olur. kamere 3 ccd değil 3cmos. sony vegas pro da ham görüntüyü alır işlerseniz derinlik satursyon ve kontras verirseniz olur size 3cmos göz gördüğüne inanır yani
3 adet pannasonic esksittim pili 20 dakkika da biter ama kitapçığında 1.5 saat yazar inanmayın..ürün kutusunda yedek aparatalarada bakın pil made in japan mı diye değilse china dır
bugün aldığınız kamera eve girdiği anda eskimiş olur sabah uyandığınızda ikinci el olur o yüzden 400 usd den tek krş fazla vermemeyi ilke edindim ben kamarayı incelemedim ama bu işlerde lens konuşur, çipin büyüklüğü konuşur, f değeri kaç bilmek lazım 1/2.5 falan ise güzel dir
aslında bu işin pri sony dir ama 40 üründen biri iyi çıkar 39 u kötü ardından canon gellir ardından panasonic
- Sony HD kameraları çok çok daha iyi
- Zaten biraz dikkat ederse insan direkt Sony'leri taklit etmişler, nerdeyse kalıbı bile aynı diyebilirim.
- Bir de AVCHD Sony'nin geliştirdiği bir formattır.
Zevkler ve beklentiler kisiden kisiye degisebilir tabi fakat AVCHD Sony ve Panasonic ortakliginda gelistirilmis bir formattir.