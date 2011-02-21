Panasonic'ten 10.1-inç boyutunda üç yeni televizyon

Panasonic, vaktinin önemli bir kısmını mutafakta geçirenler için üç yeni televizyon hazırladı. Viera serisi altında hazırlanan 10.1-inç büyüklüğündeki DMP-BV300, DMP-HV200 ve DMP-HV150 modellerinin tamamı aynı tasarım özelliklerini paylaşırken, teknik özellik bazında önemli farklılıklar içeriyorlar. Dijital televizyon alıcısı ile donatılan ve YouTube gibi internet servislerine erişim için Ethernet portuna sahip olan yeni televizyonlar aynı zamanda çok formatlı kart okuyucusuyla geliyorlar.

Ekran çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olarak belirlenen yeni televizyonlardan BV300 modelii entegre Blu-ray oynatıcısı ile gelirken, daha büyük ekranda film izlemek isteyenler için üzerinde yer alan HDMI portu ile farklı televizyon ve monitörlere de bağlanabiliyor. Lanse edilen modellerin en gelişmişi olan BV300, 960$ olarak belirlenen etiket fiyatıyla pazara giriş yapacak. Viera HV-200 modeli ise, mutfakta yaşanacak olası sıçramalara karşı dayanıklı bir kasa kullanıyor.

Kanal değiştirme ve ses açma/kapama gibi temel özelliklerin el hareketleriyle kontrol edilebildiği HV-200, aynı zamanda 802.11n WiFi ile kablosuz internet bağlantısı da kurabiliyor. Yurt dışı fiyatı 640$ olan HV200 ile birlikte Panasonic, serinin en ucuz modeli olarak HV150'yi de kullanıma sunacak. 520$ seviyesinden sunulması beklenen bu model, HV200 ile benzer şekilde sıçramalara karşı dayanıklı kasa kullanıyor ancak el hareketleriyle kontrol özelliğini desteklemiyor.

Panasonic, Viera serisi altında hazırladığı 10.1-inç büyüklüğündeki yeni televizyonlarını, 18 Mart ile birlikte anavatanı Japonya'da satışa sunacak.