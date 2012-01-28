Panasonic'ten Core i5 işlemcili 10.1-inç dizüstü bilgisayar

Panasonic dizüstü bilgisayar gamına taşınabilirlik ve performansı bir arada sunan yeni bir model daha ekliyor. J10 serisi altında sunulan 10.1-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar, bu alanda Intel'in standart voltaj ile çalışan Core i5 işlemcisine sahip çok az sayıdaki seçenekten bir tanesi olarak dikkatleri üzerine çekme konusunda zorluk yaşamıyor.

Boyut olarak netbook'ları anımsatan dizüstü bilgisayar, performans olaraksa 15.6-inç boyutundaki büyük ebatlı pek çok model ile yarışabilecek performansı sunuyor. Intel'in Sandy Bridge mimarisini temel alan 2.4GHz hızındaki Core i5-2435M işlemcisini kullanan dizüstü bilgisayar aralarında SSD çözümlerinin de yer aldığı çok sayıda depolama opsiyonu ile birlikte sunulurken, ekran kartı tarafında ise Intel'in işlemciye entegre çözümü olan HD 3000 GPU'suna yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında kablosuz internet erişimini daha da yukarı taşıyan WiMAX desteği, isteğe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0, HDMI portu, iki adet USB 2.0 portu, kablolu internet bağlantısı için Ethernet, VGA görüntü çıkışı ve SDXC kart slotu gibi kimisi standart kimisi ise isteğe bağlı çok sayıda özelliğe yer verilen dizüstü bilgisayar, konfigürasyonuna bağlı olarak 7,5 saat ile 12,5 saat arasında değişen pil ömrü sunabiliyor. Yeni nesil Panasonic J10, tercih edilecek donanım göre 1546$ ila 2192$ arasında değişen fiyatlarla Şubat sonunda Japonya'da satışa sunulacak.



