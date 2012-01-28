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Panasonic'ten Core i5 işlemcili 10.1-inç dizüstü bilgisayar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic dizüstü bilgisayar gamına taşınabilirlik ve performansı bir arada sunan yeni bir model daha ekliyor. J10 serisi altında sunulan 10.1-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar, bu alanda Intel'in standart voltaj ile çalışan Core i5 işlemcisine sahip çok az sayıdaki seçenekten bir tanesi olarak dikkatleri üzerine çekme konusunda zorluk yaşamıyor. 
Boyut olarak netbook'ları anımsatan dizüstü bilgisayar, performans olaraksa 15.6-inç boyutundaki büyük ebatlı pek çok model ile yarışabilecek performansı sunuyor. Intel'in Sandy Bridge mimarisini temel alan 2.4GHz hızındaki Core i5-2435M işlemcisini kullanan dizüstü bilgisayar aralarında SSD çözümlerinin de yer aldığı çok sayıda depolama opsiyonu ile birlikte sunulurken, ekran kartı tarafında ise Intel'in işlemciye entegre çözümü olan HD 3000 GPU'suna yer veriliyor.
Diğer özellikleri arasında kablosuz internet erişimini daha da yukarı taşıyan WiMAX desteği, isteğe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0, HDMI portu, iki adet USB 2.0 portu, kablolu internet bağlantısı için Ethernet, VGA görüntü çıkışı ve SDXC kart slotu gibi kimisi standart kimisi ise isteğe bağlı çok sayıda özelliğe yer verilen dizüstü bilgisayar, konfigürasyonuna bağlı olarak 7,5 saat ile 12,5 saat arasında değişen pil ömrü sunabiliyor. Yeni nesil Panasonic J10, tercih edilecek donanım göre 1546$ ila 2192$ arasında değişen fiyatlarla Şubat sonunda Japonya'da satışa sunulacak.


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baysan240 7 yıl en beğenilen
hay tipini sabah sabah ...
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DH Misafiri 7 yıl
panasonic genelde zor koşullarda çalışmak için tasarlanmış laptoplar tasarlamakta ve satmakda toughbook adı altında arskerlerimiz özellikle jandarma kullanıyor aynı zamanda çoğu araç servislerinde kullanılmakta dayanıklı ve sağlam kasalara sahip verilen paranın hakkını vermekte kanımca :D
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DH Misafiri 7 yıl
bu nasl bir tasarımdır
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artemisbd 7 yıl
Panasonic başka laptop modeli gördüyseniz onlarda kalas gibi savaş teçhizatı olarak yapıyorlar herhalde.Yani bunlara para verilmez.
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A.l.p.r 7 yıl
Bu ne ya.

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erkuterkut2 7 yıl
Panasonic laptop yapmasın abi..! O touch pad ne öyle ya şaka gibi.. Panasonic anlaşılan bu laptopu çocuklara yönelik hazırladı çünkü yere atsan kırılmaz..!
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MxFxOx 7 yıl
eskiden kulplu dizüstüler vardı tip olarak tek eksiği kulpu olmuş.
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MxFxOx 7 yıl
10.1 inçten nefret ediyorum
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Murat.92 7 yıl
alienware daha mantıklı sanki (haberi okumadım)
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Elektrox 7 yıl
oha o nasıl kalınlık bi ara projeksiyonu anımsadım... birde fiyatı 1500 dolardan baslıyor 500 dolardan baslasın yine almam...
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Stanislas Xavier 7 yıl
en düşük konfigürasyon 1500$..neden sağlam olduğu anlaşıldı insan bu kadar parayı böyle çirkin bir şeye veripte yaptığı hatayı anlayınca yerden yere çarpar bunu sorun yok...
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