Panasonic'ten zorlu koşullara dayanıklı yeni dizüstü bilgisayar; Toughbook S10

Panasonic zorlu koşullara dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tabletlerini konumlandırdığı Toughbook serisini genişletiyor. 12.1-inç boyutundaki S10 isimli dizüstü bilgisayar, magnezyum alaşım gövdesi ile 30-inç yükseklikten düşmeye karşı dayanıklı bir yapı sunarken aynı zamanda şok emici flex bağlantılı sabit diske, dökülmelere karşı dayanıklı klavyeye sahip.

12.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alıyor ve 2.5GHz hızında çalışan Core i5-2520M işlemcisiniden güç alıyor. 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan dizüstü bilgisayarda depolama için 320GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik biriminin kullanıldığı dizüstü bilgisayarda, görüntü aktarımı içinse D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Diğer özellikleri arasında geleneksel yerleşimlerden farklı olarak Toughbook serisinin daha önceki modellerinde olduğu gibi ön kısma yerleştirilenDVD sürücü, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, parmak izi okuyucusu ve kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen sistem, tam şarj ile 12.5 saate varan pil ömrü sunabiliyor. Gobi 2000 3G mobil genişbant ile birlikte sunulan Panasonic Toughbook S10 önümüzdeki ay ile birlikte satışa sunulacak ve fiyatı 2449$ seviyesinden başlayacak.