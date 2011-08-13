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Panasonic'ten zorlu koşullara dayanıklı yeni dizüstü bilgisayar; Toughbook S10

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic zorlu koşullara dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tabletlerini konumlandırdığı Toughbook serisini genişletiyor. 12.1-inç boyutundaki S10 isimli dizüstü bilgisayar, magnezyum alaşım gövdesi ile 30-inç yükseklikten düşmeye karşı dayanıklı bir yapı sunarken aynı zamanda şok emici flex bağlantılı sabit diske, dökülmelere karşı dayanıklı klavyeye sahip.
12.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alıyor ve 2.5GHz hızında çalışan Core i5-2520M işlemcisiniden güç alıyor. 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan dizüstü bilgisayarda depolama için 320GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik biriminin kullanıldığı dizüstü bilgisayarda, görüntü aktarımı içinse D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.
Diğer özellikleri arasında geleneksel yerleşimlerden farklı olarak Toughbook serisinin daha önceki modellerinde olduğu gibi ön kısma yerleştirilenDVD sürücü, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, parmak izi okuyucusu ve  kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen sistem, tam şarj ile 12.5 saate varan pil ömrü sunabiliyor. Gobi 2000 3G mobil genişbant ile birlikte sunulan Panasonic Toughbook S10 önümüzdeki ay ile birlikte satışa sunulacak ve fiyatı 2449$ seviyesinden başlayacak. 

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Olasılıksız... 8 yıl en beğenilen
hdd ssd olsaydı daha güvenli olmazmıydı?
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DH Misafiri 7 yıl
My organization boguht a pair of these last year for use in our investigate site. Our investigate site is in the rainforest and is solar powered though most electronics suffer from the humidity. The humidity didn't get to our tough books; the tough books had unadorned and annoying problems. Keyboards that got stuck (not due to eating around it), both the mouse tracking pads broke, not to mention the batteries needed to be replaced very quickly. I wouldn't be prose such a negative review if it weren't for both of our tough books having such akin problems. It also doesn't help that various employees have netbooks' that have outlasted and out performed our expensive toughbook.
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A.l.p.r 8 yıl
Panasonic hep tasarımı 2. plana atıyor.
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artcraft35 8 yıl
bence tüm dizüstülerde 1 metreden düşmeye karşı dayanıklılık ve klavyede su geçirmezlik standart hale gelmeli zaten ismi dizüstü olsada 2-3 kiloluk ağırlıkları nedeniyle biyere oturmadan kullanılması imkansız bu ürün gibi abartıya gerek yok yani
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met@lrock 8 yıl
Su altındada kullanılabiliyor muymuş acaba. Denize daldığımda canım sıkılıyor içinde bi iki okey atardık.
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Castiel 8 yıl
hdd ssd olsaydı fıyat 3000 doları bulurdu hayaldı hayalın ötesıne geçerdı :D
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Olasılıksız... 8 yıl en beğenilen
hdd ssd olsaydı daha güvenli olmazmıydı?
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kerokeso 8 yıl
Zorlu koşullarda çlışanlar için iyi ve güçlü bir notebook olması ilgi çekici olmasına rağmen fiyatı ile kendini Türkiye'deki işçi sınıfından soyutluyor.
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