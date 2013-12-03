Paper güncellendi: Pencil Stylus desteği ve daha gelişmiş mürekkep motoru

iPad'in sevilen çizim uygulamalarından Paper, kısa bir süre önce tanıtılan Pencil Stylus desteğine kavuştu.

Uygulamanın geliştiricisi olan FiftyThree tarafından uygulamaya özel olarak hazırlanan Pencil Stylus, daha kalın uç ve gövde yapısıyla piyasadaki birçok kalemden ayrılıyor. Arka tarafında bir adet silginin yer aldığı kalemin, ahşap (50 dolar) ve grafit (60 dolar) olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. iPad'lerle iletişimini Bluetooth üzerinden sağlayan Pencil, şarj edilebilir bataryası sayesinde tek bir şarj ile bir aya kadar pil ömrü sunarken; Palm Rejection sistemi sayesinde kullanım esnasında avuçiçinin ekrana temas etmesi halinde yaşanabilecek sıkıntıları engelleyebiliyor.

Paper, yayınlanan son güncelleme ile birlikte Pencil Stylus desteğinin yanı sıra mürekkep motoru yeniden ele alınarak daha etkileyici ve tepkiye cevap verebilir bir hale kavuşmuş.

Uygulamanın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: