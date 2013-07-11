Parallels Desktop 8, Snagit, WinZip Mac ve dahası: 49,99 $

Parallels Desktop 8 almayı planlayan OS X kullanıcılarına müjde.StackSocial'ın yaz için hazırladığı, aralarında Parallels Desktop 8'in de bulunduğu 10 farklı OS X uygulamasından oluşan özel set sadece 49,99 dolardan satışta.
Toplam değeri 482 dolar olan sette yer alan programlar şöyle:
Parallels Desktop 8 ($80) - Mac'de Windows çalıştırın
Snagit ($50) - Ekran görüntülerini video olarak kaydedin
Typinator ($33) - Yazı yazarken üretkenliğinizi arttırın
WinZip Mac Edition ($30) - WinZip Mac Sürümü
xPlan ($80) - Projelerinizi oluşturun, takip edin ve yönetin
Jump Desktop ($30) - Uzaktan bilgisayarınıza erişin
Boom For Mac ($7) - Sistem genelinde ses seviyesini arttırın
Leap ($20) - Önemli dökümanlarınızı kolayca bulun, organize edin ve tarayın
ColorStrokes ($3) - iPhone / Aperture dostu bir fotoğraf düzenleme aracı. Fotoğraflarınıza farklı hava katın
Bu 9 programın yanı sıra, seti alan ilk 10,000 kullanıcı DSLR'ların kullanımı üzerine hazırlanmış, normal değeri 149 dolar olan Digital Photography Course 'a da ücretsiz sahip olabilecekler.
Özellikle Parallels Desktop 8 almayı planlayan OS X kullanıcıları için kaçırılmaması gereken bu fırsat 25 Temmuz'a kadar geçerli.
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Diger sorum mac storedaki uygulamalarin ne ise yaradigini, hangisinin calistigini daha iyi oldugunu vs okuyabilecegimiz bir yer var mi
türkçe olarak bilemiyorum, ama http://appshopper.com dan takip ediyorum ben
iMac'imden Safari açar gibi Windows açıyorum. RAM'imi bölüyorum, ekran kartımı bölüyorum.
Açıkçası ben Virtualbox kulllanıcısıyım. Bedava ve bütün işletim sistemlerinde çalışıyor