Parallels Desktop 8, Snagit, WinZip Mac ve dahası: 49,99 $

Parallels Desktop 8 almayı planlayan OS X kullanıcılarına müjde.StackSocial'ın yaz için hazırladığı, aralarında Parallels Desktop 8'in de bulunduğu 10 farklı OS X uygulamasından oluşan özel set sadece 49,99 dolardan satışta.

Toplam değeri 482 dolar olan sette yer alan programlar şöyle:

Parallels Desktop 8 ($80) - Mac'de Windows çalıştırın

Snagit ($50) - Ekran görüntülerini video olarak kaydedin

Typinator ($33) - Yazı yazarken üretkenliğinizi arttırın

WinZip Mac Edition ($30) - WinZip Mac Sürümü

xPlan ($80) - Projelerinizi oluşturun, takip edin ve yönetin

Jump Desktop ($30) - Uzaktan bilgisayarınıza erişin

Boom For Mac ($7) - Sistem genelinde ses seviyesini arttırın

Leap ($20) - Önemli dökümanlarınızı kolayca bulun, organize edin ve tarayın

ColorStrokes ($3) - iPhone / Aperture dostu bir fotoğraf düzenleme aracı. Fotoğraflarınıza farklı hava katın

Bu 9 programın yanı sıra, seti alan ilk 10,000 kullanıcı DSLR'ların kullanımı üzerine hazırlanmış, normal değeri 149 dolar olan Digital Photography Course 'a da ücretsiz sahip olabilecekler.

Özellikle Parallels Desktop 8 almayı planlayan OS X kullanıcıları için kaçırılmaması gereken bu fırsat 25 Temmuz'a kadar geçerli.