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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Parallels Desktop 8, Snagit, WinZip Mac ve dahası: 49,99 $

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Parallels Desktop 8, Snagit, WinZip Mac ve dahası: 49,99 $

Parallels Desktop 8 almayı planlayan OS X kullanıcılarına müjde.StackSocial'ın yaz için hazırladığı, aralarında Parallels Desktop 8'in de bulunduğu 10 farklı OS X uygulamasından oluşan özel set sadece 49,99 dolardan satışta.

Toplam değeri 482 dolar olan sette yer alan programlar şöyle:

Parallels Desktop 8 ($80) - Mac'de Windows çalıştırın
Snagit ($50) - Ekran görüntülerini video olarak kaydedin
Typinator ($33) - Yazı yazarken üretkenliğinizi arttırın
WinZip Mac Edition ($30) - WinZip Mac Sürümü
xPlan ($80) - Projelerinizi oluşturun, takip edin ve yönetin
Jump Desktop ($30) - Uzaktan bilgisayarınıza erişin
Boom For Mac ($7) - Sistem genelinde ses seviyesini arttırın
Leap ($20) - Önemli dökümanlarınızı kolayca bulun, organize edin ve tarayın
ColorStrokes ($3) - iPhone / Aperture dostu bir fotoğraf düzenleme aracı. Fotoğraflarınıza farklı hava katın

Bu 9 programın yanı sıra, seti alan ilk 10,000 kullanıcı DSLR'ların kullanımı üzerine hazırlanmış, normal değeri 149 dolar olan Digital Photography Course 'a da ücretsiz sahip olabilecekler.

Özellikle Parallels Desktop 8 almayı planlayan OS X kullanıcıları için kaçırılmaması gereken bu fırsat 25 Temmuz'a kadar geçerli.


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L@STREVENGE 6 yıl
Arkadaslar birsey sorucam bu indirimleri turkce takip edebilecegimiz bir site var mi?

Diger sorum mac storedaki uygulamalarin ne ise yaradigini, hangisinin calistigini daha iyi oldugunu vs okuyabilecegimiz bir yer var mi
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visiotech.gen.tr 6 yıl L@STREVENGE
hangisi çalşıyor diye bir durum yok, app store'deki uygulamaların hepsi çalışıyor

türkçe olarak bilemiyorum, ama http://appshopper.com dan takip ediyorum ben
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Kitmaker 6 yıl
A.S.İ
Windows kullanıyorum MAC im yok. Parallels Desktop 8 MAC te emulator görevi mi görüyor ?

iMac'imden Safari açar gibi Windows açıyorum. RAM'imi bölüyorum, ekran kartımı bölüyorum.
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dreampowder 6 yıl
Parallels bir sanal makine uygulaması.

Açıkçası ben Virtualbox kulllanıcısıyım. Bedava ve bütün işletim sistemlerinde çalışıyor
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visiotech.gen.tr 6 yıl Kitmaker
yanlışın olmasın, ekran kartı bölünmez. hangi versiyonu kullanıyorsun sen
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Windows kullanıyorum MAC im yok. Parallels Desktop 8 MAC te emulator görevi mi görüyor ?
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