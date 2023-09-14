Bundle clickbait başlıkları düzelten yapay zekayı kullanıma sundu

Bundle, clickbait başlığı olan haberlerde yapay zeka ile içeriği okuyor ve haberi özetleyen yeni bir başlık hazırlıyor. Sistem, clickbait başlıklı haberleri algılayamıyor ancak Bundle kullanıcıları, başlıkları clickbait olarak raporlayabiliyor. Generative AI teknolojisi sayesinde Bundle öğrenmeye ve öğrendikçe daha iyi sonuçlar çıkarmaya ve daha başarılı başlıklar üretmeye devam ediyor. Böylece her clickbait raporlaması ile Bundle AI daha akıllı hale geliyor.
Bundle AI hakkında açıklamalarda bulunan Bundle Kurucu Ortağı Enes Anış, “Yapay zekayı sadece kullanmak için kullanmadık; bir probleme çözüm bulmak, fayda yaratmak, okurlarımıza yolculuklarında gerçek bir iyileştirme yaşatmak istedik.” dedi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Bundle, sektörde ilk kez denenen teknolojiler üretmeye devam edecek.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.