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    Bundle clickbait başlıkları düzelten yapay zekayı kullanıma sundu

    Bundle yeni yapay zeka teknolojisi Bundle AI ile haberlerdeki clickbait başlıkların sonunu getiriyor. Bundle AI teknolojisi nedir? Bundle AI ne işe yarar?         
    Bundle'dan clickbait başlıkları düzelten yapay zeka: Bundle AI Tam Boyutta Gör
    Yerli girişim haber uygulaması Bundle, yapay zeka teknolojisi Bundle AI’ı hayata geçirdi. Bundle AI ile internet haberciliğinde clickbait başlıkların sonu geliyor.

    Bundle, clickbait başlığı olan haberlerde yapay zeka ile içeriği okuyor ve haberi özetleyen yeni bir başlık hazırlıyor. Sistem, clickbait başlıklı haberleri algılayamıyor ancak Bundle kullanıcıları, başlıkları clickbait olarak raporlayabiliyor. Generative AI teknolojisi sayesinde Bundle öğrenmeye ve öğrendikçe daha iyi sonuçlar çıkarmaya ve daha başarılı başlıklar üretmeye devam ediyor. Böylece her clickbait raporlaması ile Bundle AI daha akıllı hale geliyor.

    Bundle AI hakkında açıklamalarda bulunan Bundle Kurucu Ortağı Enes Anış, “Yapay zekayı sadece kullanmak için kullanmadık; bir probleme çözüm bulmak, fayda yaratmak, okurlarımıza yolculuklarında gerçek bir iyileştirme yaşatmak istedik.” dedi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Bundle, sektörde ilk kez denenen teknolojiler üretmeye devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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