Bundle clickbait başlıkları düzelten yapay zekayı kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Yerli girişim haber uygulaması Bundle, yapay zeka teknolojisi Bundle AI’ı hayata geçirdi. Bundle AI ile internet haberciliğinde clickbait başlıkların sonu geliyor.

Bundle, clickbait başlığı olan haberlerde yapay zeka ile içeriği okuyor ve haberi özetleyen yeni bir başlık hazırlıyor. Sistem, clickbait başlıklı haberleri algılayamıyor ancak Bundle kullanıcıları, başlıkları clickbait olarak raporlayabiliyor. Generative AI teknolojisi sayesinde Bundle öğrenmeye ve öğrendikçe daha iyi sonuçlar çıkarmaya ve daha başarılı başlıklar üretmeye devam ediyor. Böylece her clickbait raporlaması ile Bundle AI daha akıllı hale geliyor.

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Bundle AI hakkında açıklamalarda bulunan Bundle Kurucu Ortağı Enes Anış, “Yapay zekayı sadece kullanmak için kullanmadık; bir probleme çözüm bulmak, fayda yaratmak, okurlarımıza yolculuklarında gerçek bir iyileştirme yaşatmak istedik.” dedi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Bundle, sektörde ilk kez denenen teknolojiler üretmeye devam edecek.

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Bundle'dan clickbait başlıkları düzelten yapay zeka: Bundle AI