Pardus 17.1 çıktı: Yerli Linux dağıtımının yeni sürümü hazır!

Haber Müdürü
TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin tarafından çalışmaların yeniden başlatıldığını açıkladığı ve Pardus projesinin yeniden ayağa kaldırıldığını aktardığı yerli işletim sisteminin kısa bir süre önce yayınlanan 17 sürüm numaralı güncellemesi 17.1’e yükseltildi.
Kamu kurumlarında kullanım alanı giderek yaygınlaştırılan ve bu yönde hükumet nezdinde çalışmalar süren Pardus, şimdiden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda %70’lik bir kullanım yaygınlığına erişmiş durumda.
Pardus 17.1
Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte birçok iyileştirme ve geliştirme yapılmış. Ayrıca yepyeni bir masaüstü ortamı desteği de bu sürüm içerisine entegre edilmiş durumda. Pardus’un güncel yayımı için bağlantılar şöyle:
Pardus 17.1 Değişiklikleri Neler?
- Downloads olarak gelen öntanımlı dizin artık İndirilenler olarak geliyor.
- Sistem Ayarları Menüsü zenginleştirildi.
- Öntanımlı yazıcı test sayfası Pardus için yeniden tasarlandı.
- Canlı sistem açıldığında çıkış yapıldığında sorulan pardus ön tanımlı kullanıcısının şifresi kaldırıldı.
- gdebi programının grafik arayüzle çalıştırıldığında oluşan çakılmalar giderildi.
- gnome-disks programında belirli kısımlarda yer alan çökmeler giderildi.
- Yeni masaüstü duvar kağıtları eklendi.
- Gözle görülebilir birçok sistem teması yenilendi.
- Simge teması yenilendi.
- Deepin Masaüstü Ortamı desteği eklendi.
- Bir çok güvenlik ve sistem performansı yaması eklendi.
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Yine de linux kamuda kullanılabilir
Üstelik kimseye işletim sistemi ve server dahil olmak üzere bir kuruş yazılım ücreti ödemezsin
Kamunun her sene satın aldığı onbinlerce pc için ödediği yazılım ücreti göz önüne alınırsa konunun önemi daha iyi anlaşılır
Bugün ülke Demirel'in deyimi ile 70 sente bile muhtaç ise linux her sene milyarlarca liralık tasarruf demektir
Bana göre her ne kadar yerli olmasa da Pardus milli bir dava olarak görülmelidir
Gerek güvenlik gerekse yazılımdan elde edilecek tasarrufdan doğacak kamu yararı bunu gerektirmektedir.
euro 4,5
benzin 5,5
mazot 4,5
lpg 3
et 45
herşeyde fahiş vergi
Aklıma gelmeyen de vardır kesin.
Güzel güzel
ATAK helikopterleri teslim ediliyor,
ATAK 2 hazırlanıyor,
Milli muharip uçağı için mühendis aranıyor çalışmalar var,
Pardus yeniden ayağa kalkıyor,
300 km lik füze başarılı oldu aylar oluyor,
Yerli yolcu uçağı iptal oldu haberi yalan çıktı,
MPT 76 malumunuz
Aklıma gelmeyen de vardır kesin.
Güzel güzel