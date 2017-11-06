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Pardus 17.1 çıktı: Yerli Linux dağıtımının yeni sürümü hazır!

Milli işletim sistemi olarak lanse edilen Pardus’un 17.1 sürüm numaralı güncel hali indirmeye sunuldu. Yeni sürüm ile gelen yenilikler ve indirme bağlantılar yazımızda.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Pardus 17.1 çıktı: Yerli Linux dağıtımının yeni sürümü hazır!
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TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin tarafından çalışmaların yeniden başlatıldığını açıkladığı ve Pardus projesinin yeniden ayağa kaldırıldığını aktardığı yerli işletim sisteminin kısa bir süre önce yayınlanan 17 sürüm numaralı güncellemesi 17.1’e yükseltildi.


Kamu kurumlarında kullanım alanı giderek yaygınlaştırılan ve bu yönde hükumet nezdinde çalışmalar süren Pardus, şimdiden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda %70’lik bir kullanım yaygınlığına erişmiş durumda.


Pardus 17.1

Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte birçok iyileştirme ve geliştirme yapılmış. Ayrıca yepyeni bir masaüstü ortamı desteği de bu sürüm içerisine entegre edilmiş durumda. Pardus’un güncel yayımı için bağlantılar şöyle:

Pardus 17.1 çıktı: Yerli Linux dağıtımının yeni sürümü hazır!
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Pardus 17.1 Değişiklikleri Neler?

  • Downloads olarak gelen öntanımlı dizin artık İndirilenler olarak geliyor.
  • Sistem Ayarları Menüsü zenginleştirildi.
  • Öntanımlı yazıcı test sayfası Pardus için yeniden tasarlandı.
  • Canlı sistem açıldığında çıkış yapıldığında sorulan pardus ön tanımlı kullanıcısının şifresi kaldırıldı.
  • gdebi programının grafik arayüzle çalıştırıldığında oluşan çakılmalar giderildi.
  • gnome-disks programında belirli kısımlarda yer alan çökmeler giderildi.
  • Yeni masaüstü duvar kağıtları eklendi.
  • Gözle görülebilir birçok sistem teması yenilendi.
  • Simge teması yenilendi.
  • Deepin Masaüstü Ortamı desteği eklendi.
  • Bir çok güvenlik ve sistem performansı yaması eklendi.

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emekli65 1 yıl en beğenilen dartanyan96
Kernel dahil yazılmadığı sürece yerli işletim sistemi diye bir şey olmayacaktır
Yine de linux kamuda kullanılabilir
Üstelik kimseye işletim sistemi ve server dahil olmak üzere bir kuruş yazılım ücreti ödemezsin
Kamunun her sene satın aldığı onbinlerce pc için ödediği yazılım ücreti göz önüne alınırsa konunun önemi daha iyi anlaşılır
Bugün ülke Demirel'in deyimi ile 70 sente bile muhtaç ise linux her sene milyarlarca liralık tasarruf demektir
Bana göre her ne kadar yerli olmasa da Pardus milli bir dava olarak görülmelidir
Gerek güvenlik gerekse yazılımdan elde edilecek tasarrufdan doğacak kamu yararı bunu gerektirmektedir.
Kernel dahil yazılmadığı sürece yerli işletim sistemi diye bir şey olmayacaktırYine de linux kamuda kullanılabilirÜstelik kimseye işletim sistemi ve ...
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Yanıtla +72
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WoXeD 1 yıl Ömerayhan
dolar 3,90
euro 4,5
benzin 5,5
mazot 4,5
lpg 3
et 45
herşeyde fahiş vergi
Aklıma gelmeyen de vardır kesin.
Güzel güzel
3 Yanıt Yanıtla +32
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Ömerayhan 1 yıl
Bu aralar yerli girişimler ürünler artıyor çok mutlu edici çok güzel haberler.
ATAK helikopterleri teslim ediliyor,
ATAK 2 hazırlanıyor,
Milli muharip uçağı için mühendis aranıyor çalışmalar var,
Pardus yeniden ayağa kalkıyor,
300 km lik füze başarılı oldu aylar oluyor,
Yerli yolcu uçağı iptal oldu haberi yalan çıktı,
MPT 76 malumunuz
Aklıma gelmeyen de vardır kesin.
Güzel güzel
Bu aralar yerli girişimler ürünler artıyor çok mutlu edici çok güzel haberler.ATAK helikopterleri teslim ediliyor,ATAK 2 hazırlanıyor,Milli muha...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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DOMIX 2 ay
Dönem dönem gerek iş gerekse kişisel kullanım için linux kullandım 1994-95 lerden bu yana çok büyük ilerleme sağlandı.
Pardus her ne kadar kernelden gelen bir "milli" olmasa da şu an rutin bir vkhi nin her türlü ihtiyacını görecek düzey ve kolaylıkta.
Yaklaşık 4-5 aydır evdeki web-ofis kullanımı için 10 yıllık bir kasada 2. makine olarak yeni pardusu çalıştırıyorum, kullanıcı kesim standart ofis user ve alışmaları uzun sürmedi performansı güzel şekilde kullanıyorlar.
Diyebilirim ki özellikle eski donanım ile ofis işlerini görmek isteyenler için pardus gayet ideal.
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Stack 2 ay yeni yorumcu
Valla o kadar başarılı distrolar var ki Pardus' a sıra gelmez bence. Ayrıca türetilme bir Linux distrosuna bizden başka Milli diyen başka bir kavim var mı acaba?
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Belo Betty 2 ay yeni yorumcu
Bilgisayar konusunda bilgimiz vasat degil vasatın altinda Tabiki forumları ve değerli uyelerini kapsam dışında bırakıyorum
Bu gozler google facebook yazamazsa giremeyenleri, bilgisayar öğretmeni olup format attırmak icin sirtinda kasayla bilgisayarciya giden ogretmeni,
10 yaşındaki cocugun bile yapacagi power point sunumunu bilmeyen muhendislik okuyan öğrenciler gördü
3 yıl halk egitimde bilişim ogreticiligi yaptım.
Liseli Çocuklar herseyden bir haber acma kapatmayi ogretmeye ugrasiyordum günlerce.
Üniversite, ustelik bilgisayar programcılığı mezunu en temel ofisi bilmiyor.
Geçen yaz borc yapilandirmasi icin ozel idareye gittim, sohbet muhabbet derken konu meslege ve haliyle bilgisayara geldi.
Kac bin maaşlık memur adamlar exel de tablo olusturmaktan aciz, "e posta olarak sana gonderelim sen listele bize yap" diyen memur bile vardi

Simdi nasil olacakta ozellikle kamu kurumlarina linux dagitim kurulacak?
Maalesef görünen o ki uzunca bir zaman linux uzak kalacak.
Oyle yaptim oldu ile olmuyor o islet
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scorpion20 2 ay Belo Betty
Bilgisayar kullanmayı bilen diye yazan iş ilanlarına facebook, instagramda gezmekle biliyorum diye başvuranları unutmuşsunuz
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paradiso35 2 ay Belo Betty
Genellemen yanlış. Bt öğretmeniyim, öğrencilerle elektronik programlama (arduino) python (raspberry pi) görüntü işleme opencv 3 boyutlu tasarım vs ile uğraşıyoruz
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FatihAsl 2 ay
Pardus 17.5 versiyonu bugün çıktı
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06ensar 3 ay
en son pardus 17.4 sürümlerinden hangisi tercih edilmeli sitesinde üç sürüm var en iyisi hangisidir..?
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meco 6 ay
Eski Pardusu kullanmışlığım var ve çok iyi idi şimdikini bilemiyorum. Eskisini her zaman tavsiye etmişimdir. Özellikle CD'den çalışan sürümlerini çok severdim
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Düşbaz 10 ay
Windowsta bile hala uyum sorunları yaşanıyor çok şey değişmesi lazım
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Mobilist 11 ay
17.2 sürümünü az önce kurdum ilk izlenimlerim iyi. Deneyelim bakalım :)
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drjacob 1 yıl
eski Pardus tadı yok
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DH Misafiri 1 yıl
kerneli yaz milat olur
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linux, pardus ve
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