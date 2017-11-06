Pardus 17.1 çıktı: Yerli Linux dağıtımının yeni sürümü hazır!

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TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin tarafından çalışmaların yeniden başlatıldığını açıkladığı ve Pardus projesinin yeniden ayağa kaldırıldığını aktardığı yerli işletim sisteminin kısa bir süre önce yayınlanan 17 sürüm numaralı güncellemesi 17.1’e yükseltildi.





Kamu kurumlarında kullanım alanı giderek yaygınlaştırılan ve bu yönde hükumet nezdinde çalışmalar süren Pardus, şimdiden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda %70’lik bir kullanım yaygınlığına erişmiş durumda.





Pardus 17.1

Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte birçok iyileştirme ve geliştirme yapılmış. Ayrıca yepyeni bir masaüstü ortamı desteği de bu sürüm içerisine entegre edilmiş durumda. Pardus’un güncel yayımı için bağlantılar şöyle:

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Pardus 17.1 Değişiklikleri Neler?

Downloads olarak gelen öntanımlı dizin artık İndirilenler olarak geliyor.

Sistem Ayarları Menüsü zenginleştirildi.

Öntanımlı yazıcı test sayfası Pardus için yeniden tasarlandı.

Canlı sistem açıldığında çıkış yapıldığında sorulan pardus ön tanımlı kullanıcısının şifresi kaldırıldı.

gdebi programının grafik arayüzle çalıştırıldığında oluşan çakılmalar giderildi.

gnome-disks programında belirli kısımlarda yer alan çökmeler giderildi.

Yeni masaüstü duvar kağıtları eklendi.

Gözle görülebilir birçok sistem teması yenilendi.

Simge teması yenilendi.

Deepin Masaüstü Ortamı desteği eklendi.

desteği eklendi. Bir çok güvenlik ve sistem performansı yaması eklendi.