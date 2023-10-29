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    PARDUS'tan Cumhuriyet'in 100.yılına özel sürüm

    Pardus, Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak üretilen yeni sürümünü duyurdu.Kullanım kolaylığını ön plana alan PARDUS'un yeni ana sürümünün TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirildiği ifade edildi

    PARDUS'tan Cumhuriyet'in 100.yılına özel sürüm Tam Boyutta Gör

    Pardus, Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak üretilen yeni sürümünü duyurdu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından ifade edilen Pardus,Türkiye'nin bağımsız yazılım geliştirme yeteneklerini ve teknolojik bağımsızlığını vurgulayan bir adım olarak öne çıktığını belirtti.Kacır, "Kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra ülkenin teknolojik gelişimine olan katkısını da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Kullanım kolaylığını ön plana alan PARDUS'un yeni ana sürümünün TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, "30 Ağustos'ta Pardus 23 'Ay Yıldız' sürümü çıkmıştı. 29 Ekim'de de Pardus 23 100. Yıl Özel Sürümü'nü kullanıma sunuyoruz." bilgisini verdi.

    "Pardus 23, Türkiye'nin sembolü olacak"

    Kacır, Pardus'un işletim sisteminin yeni sürümü için "Pardus 23, tam bağımsız Türkiye'nin sembolüdür. Bu sürüm, yerli ve milli bir yaklaşımı yansıtırken, aynı zamanda teknoloji alanında Türkiye'nin ulusal ölçekteki potansiyelini gösteriyor. Hem kamu hem de özel sektörün kullanımına sunulan bu işletim sistemi, ülkenin siber güvenlik yeteneklerini artırmak, bağımsızlık ve veri gizliliğini korumak için kritik bir rol oynamaktadır."ifadelerini kullandı.

    PARDUS'tan Cumhuriyet'in 100.yılına özel sürüm Tam Boyutta Gör

    "Sistem yönetimininde değişiklikler oluyor"

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Pardus 23'ün detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

    "Pardus 23, kullanıcıların tercihlerine göre iki farklı masaüstü ortamı sunuyor. XFCE ve GNOME sürümleri arasından seçim yaparak, işletim sistemini kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Linux 6.1 çekirdek sürümü, daha iyi performans, sürücü uyumluluğu ve güvenlik sunarak Pardus 23'ü daha sağlam bir hale getiriyor. Pardus 23, Pardus GNOME Karşılayıcı, XFCE İnce Ayarlar, Pardus Güncelleyici gibi kullanışlı yeni uygulamalar ve daha fazlasıyla birlikte geliyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların işlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarına olanak tanırken, sistem yönetimini daha da basit hale getiriyor."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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