Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ticari yazılım maliyetlerini azaltma ve dijital bağımsızlığını artırma yolunda önemli bir adım atıldı. Kamuda açık kaynak kodlu yazılım (AKKY) kullanımı genelgesi Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla yayımlandı.

Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım kullanılacak

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un paylaşımına göre, yazılım tedarikini içeren mal ve hizmet alımlarında, teknik ve/veya ekonomik gerekçelerle uygun olmaması durumu hariç, ticari lisanslı yazılımlar yerine açık kaynak kodlu yazılım muadilleri tercih edilecek. Kullanılan ticari lisanslı yazılımların envanteri ve bunlardan hangilerinin AKKY muadilleriyle değiştirilebileceğine yönelik AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporunun Dijital Dönüşüm Ofisinin resmî sitesinde ilan edilecek şablona ve AKKY Geçiş Analiz Rehberi’ne uygun şekilde oluşturularak 9 ay içinde Dijital Dönüşüm Ofisine iletileceği belirtildi.

Genelge ile birlikte kamuda AKKY kullanımını yaygınlaştırarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üreticiye bağımlılığın azaltılması, siber güvenliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Genelge yayınlandı: Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanılacak